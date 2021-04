Britanniassa ammutaan kunnialaukauksia prinssi Phipilin muistoksi – hautajaisista odotetaan lisätietoja

Perjantaina menehtyneen Edinburghin herttuan, prinssi Philipin muistoksi ammutaan lauantaina kunnialaukauksia eri puolilla Britanniaa.

Kello 12 paikallista aikaa 41 laukausta ammutaan neljässä eri kaupungissa, Lontoossa, Edinburgissa, Cardiffissa sekä Belfastissa. Myös laivaston alukset kunnioittavat laukauksilla prinssin muistoa.

Liput ovat laskettu puolitankoon valtion rakennuksissa sekä Buckinghamin palatsissa.

BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan valtiollisia hautajaisia ei tule eikä arkkua aseteta nähtäväksi julkisesti, sillä näin kunnioitetaan prinssi Philipin omaa toivetta.

Ihmisiä on neuvottu olemaan tuomatta kukkia korona vuoksi, mutta useat on jo perjantaina näin tehneet. Muistamisia on tuotu ainakin Buckinghamin palatsille sekä Windsorin linnalle.

Kuningatar Elisabetin kerrotaan parhaillaan pohtivan hautajaisjärjestelyitä, joihin kuuluvat pienet hautajaiset ja kunnianosoituksia, kertoo BBC. Suunnitelmat hautajaisista julkistetaan viikonloppuna.

Britannian lehdistö on ollut poikkeuksellisen yksimielinen muistokirjoituksissaan prinssi Philipistä.

Lehdistön kerrotaan kunnioittaneen prinssiä ja kuvailevan päivän lehdissä tämän vankkumatonta tukea kuningattarelle heidän pitkässä liitossaan.

Prinssi Charles sisaruksineen muisteli isäänsä

Britannian kruununprinssi Charles sanoi yleisradioyhtiö BBC:n erikoislähetyksessä, että hänen isänsä haluaisi todennäköisesti tulla muistetuksi yksilönä.

Tärkein prinssi Philipin kuninkaallinen velvoite oli puolisonsa, kuningatar Elisabetin tukeminen vuosikymmenten ajan.

Prinssi Philip hoiti tehtäväänsä tunnollisesti – katso kuvat lukuisista kohtaamisista eri vuosikymmeniltä

Prinssi Charles pohtii lähetyksessä, kuinka ällistyttävää vuosikymmenten tuki kuningattarelle oli.

– Äitini tukemisessa hänen energiansa oli hämmästyttävä, ja jollain poikkeuksellisella tavalla hän pystyi jatkamaan sitä niin pitkään, prinssi Charles sanoi.

Kruununprinssi Charles sisaruksineen muisteli isäänsä BBC:n erityislähetyksessä. Alkis Konstantinidis / EPA

Prinssi Philipin ja kuningattaren nuorin lapsi prinssi Edward kuvaili isänsä roolia haastavaksi.

– Hän suoriutui siitä poikkeuksellisen tyylikkäästi, hienotunteisesti ja diplomaattisesti. Hän ei koskaan yrittänyt jättää kuningatarta varjoonsa, prinssi Edward toteaa.

Prinssi Philip oli naimisissa kuningatar Elisabetin kanssa yli 70 vuotta. Pari avioitui vuonna 1947.

Lähetyksessä prinssi Philipin lapset kuvailivat tätä rohkaisevaksi ja kannustavaksi ihmiseksi, jonka kanssa pystyi muun muassa keskustelemaan erilaisista ideoista.

– Ongelmatilanteissa hänen luokseen pystyi aina menemään, ja hän kuunteli ja yritti auttaa, prinsessa Anne sanoi.

Pariskunnan neljäs lapsi on prinssi Andrew.

Prinssi Philip kuoli 99-vuotiaana. Iäkäs prinssi joutui aika ajoin varotoimena sairaalaan, mutta yleensä hän kotiutui muutamien päivien jälkeen.

Aiemmin tänä vuonna prinssi oli sairaalassa kuukauden muun muassa sydänoperaation vuoksi. Hän kotiutui maaliskuun puolivälissä ja palasi Windsorin linnaan.

