Viimeinen jäämatka osoitti luonnon armottomuuden – edes äärimmäisen uhanalainen nisäkäs ei selvinnyt pedon kynsistä

Lappeenrantalainen kirjailija, Saimaalla liikkuja ja norppalaskija Petter Sairanen on tänä talvena päässyt nauttimaan Suomen suurimman järven eli Saimaan jään kantavuudesta, mutta nyt se on loppu.

– Viime maanantaina eli toisena pääsiäispäivän kävimme vielä norppalaskennassa, mutta ei enää, kertoo Sairanen.

Maanantaina saimaannorppien pesistä löytyi hentoa norpan poikasen eli kuutin karvaa, mikä on osoitus onnistuneesta pesinnästä.

Matkalla ryhmä koki kuitenkin myös surullisen hetken, kun jäältä löytyi kuollut kuutti.

– Pari viikkoa sitten näimme juuri sen pesän lähellä ilveksen jäljet. Todennäköisesti ilves tai kettu on ollut asialla. Kuutti oli puoliksi syöty. Ne ovat surullisia näkyjä, mutta se kuuluu luonnon kiertokulkuun, sanoo Sairanen.

Saimaa on saimaannorpan ainoa asumisalue maailmassa. Niitä on elossa noin 420. Parhaimpina vuosina kanta voi kasvaa noin 20 yksilöllä.

Jää tummuu

Suomen suurin järvi Saimaa on jo hyvää vauhtia matkalla kohti kesää. Rannoilla ja vähän kauempanakin alkaa näkyä sulia paikkoja – jään olemus on muuttumassa.

Saimaan rannalla oli jo jäähilettä Lappeenrannan Kivisalmen edustalla perjantaina 9.4.2021. Mikko Savolainen / Yle

Kun kokeneelta Saimaalta liikkujalta kysyy, kannattaako Saimaalle enää mennä, vastus on selvä.

– Ei missään tapauksessa. Lämpötila on vaihdellut, ja jään rakenne on heikentynyt. Se on ihan mössöä, kuvailee lappeenrantalainen Petter Sairanen.

Sairasen mukaan ei kannata luottaa edes siihen, että yöllä on ollut pakkasta ja jää siksi kestäisi.

– Vaikka jää on paksua, se on haurasta.

Petter Sairanen kävi juuri ennen haastattelua uimassa Lappeenrannan avanuintipaikalla Myllysaaressa. Mikko Savolainen / Yle

Kulunut talvi oli Sairasen mielestä Saimaalla perinteinen hyvä talvi.

– Oli hyvät pakkaset ja vahvat, todella hyvät jäät. Aivan huippujäät, hehkuttaa Sairanen.

Ilmakuvassa sula kohta Saimaan jäässä Saimaanharjun edustalla Taipalsaarella 9.4.2021. Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrantalainen kirjailija ja armoton luonnossa liikkuja Petter Sairanen aloittaa eteläisellä Saimaalla talvisen liikkumisen heti, kun jäät alkutalvesta alkavat kantaa. Ensin retkiluistellen ja sitten hiihtäen tai läskipyörällä ajellen.

Kesällä Sairanen liikkuu Saimaalla purjeveneellä tai kanootilla. Tietysti myös uiden.

– Saimaa on minun kotijärveni. Kun menen Saimaalle, on kuin olisin kotona.

Sairanen ei kuitenkaan harmittele, vaikka Saimaalle ei jäiden takia vielä vähään aikaa pääse. Melonta- ja purjehduskauteen on Sairasen arvion mukaan aikaa vielä ainakin pari viikkoa.

Sitä ennen Sairanen nauttii Saimaan rannoista niin kävellen kuin pyöräillen. Välillä kannatta pysähtyä katsomaan ja kuuntelemaan sulavaa jäätä.

– Ensin jää tummuu ja sitten se alkaa helistä. Tulee railoja, jäät liikkuvat, murskautuvat ja tulevat rannoille. Sitä ja muuttolintujen saapumista on äärettömän kiva seurata, kertoo Petter Sairanen.

Jäät ovat sulaneet Saimaasta Kivisalmen edustalla Lappeenrannassa. Mikko Savolainen / Yle

Vesistöjen pinnat ovat tällä hetkellä koko maassa normaalilla tai normaalia korkeammalla tasolla, ilmenee Ympäristökeskuksen tiedoista. (siirryt toiseen palveluun) Lähipäivien sateet voivat vielä nostaa veden pintaa.