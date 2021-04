Poliisi on valmistautunut hajottamaan koronarajoituksia vastustavan Suurkulkueen Helsingissä – kahdella henkilöllä lupa osoittaa mieltä

Tänään Helsinkiin kaavailtu, koronarajoituksia vastustava Suurkulkue tullaan hajottamaan, jos kulkueessa yritetään muodostaa iso joukko monista pienistä mielenosoituksista, poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle. Poliisi kertoo, että se aikoo olla tänään paikan päällä näkyvästi läsnä ylläpitämässä yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Poliisi kertoo saaneensa yhden ilmoituksen kahden hengen mielenosoituksesta Pikkuparlamentin puistossa koronarajoituksia vastaan. Poliisi aikoo turvata tämän mielenosoituksen. Pikkuparlamentilta alkavasta Suurkulkueesta ei ollut vielä lauantaiaamuun mennessä tehty ilmoitusta poliisille.

Suurkulkueeseen ilmoittautunut kolmisensataa osanottajaa

Poliisin tietojen mukaan molemmat mielenosoitukset ovat jatkumoa Helsingissä 20. maaliskuuta järjestetylle mielenosoitukselle.

– Ne ovat poliisin tietojen mukaan samaa porukkaa, jotka eivät noudattaneet poliisin käskyjä muutama viikko sitten, ja noin 46 henkilöä on epäiltynä rikoksesta tämän osalta, johtokeskuksesta sanotaan STT:lle.

Kyseisiä mielenosoittajia epäillään kokoontumisrikkomuksesta, sillä he eivät huomioineet tapahtumassa poliisin käskyjä liikkua kuuden hengen ryhmissä.

Tänään Pikkuparlamentilla ei aiota sallia minkäänlaisen joukon kerääntymistä kahden ilmoituksen tehneen mielenosoittajan ympärille.

– Aikaisempien tapahtumien johdosta tänään mahdollisesti tehtäviä uusia mielenosoitusilmoituksia samaan paikkaan ei voida pitää pätevinä, koska uusien kokousten järjestämisestä voisi aiheutua kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle, ylikomisario Seppo Kujala toteaa tiedotteessa.

Facebookissa Suurkulkueeseen on ilmoittautunut noin 300 osanottajaa. Fb-tapahtuman mukaan puoliltapäivin alkava Suurkulkue on yhteiskävely, johon voi osallistua myös autolla. Tapahtuman on kaavailtu loppuvan kello 16.