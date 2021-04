Näin koronarokotuksesta tehtiin nautinnollinen tapahtuma: Sinfoniaorkesteri soittaa livenä rokotettaville, katso suorana kello 13

Ei vitsi, mitä juhlaa!

Se oli Oulun Sinfonian intendentin Maija Kuusiston ensimmäinen ajatus, kun hän kuuli, että Ouluhallissa aloitetaan koronarokotukset.

– Taide- ja kulttuuriala on aikamoisessa suossa rypenyt tämän vuoden. Olemme odottaneet kuin kuuta nousevaa, että rokotukset alkavat. Ajattelen, että se on ainut portti tästä tilanteesta ulos.

Jos on aihetta juhlaan, niin voisiko tilaisuudessa olla myös musiikkia? Kuusisto sai idean, että Oulun Sinfonia voisi esiintyä rokotusten ensimmäisenä päivänä joukkorokotuspaikkana toimivassa Ouluhallissa. Oulun kaupungin tapahtuma-aluepäällikkö Jari Leviäkangas otti idean ilolla vastaan.

– Ajattelin, että rokotukset voisivat alkaa juhlallisilla aloitusfanfaareilla ja soitto jatkua niiden jälkeen hetken. Meidän soittajamme innostuivat kuitenkin niin paljon, että päätyivät soittamaan kaksi ja puoli tuntia, Kuusisto kertoo.

Palaute esityksestä oli niin positiivista, että esiintymisiä päätettiin jatkaa. Tapahtuma-aluepäällikkö Leviäkangas kertoo, että elävän musiikin järjestäminen Ouluhalliin kävi vaivattomasti. Oulun Sinfoniasta soittajakunta laajeni myös Oulun konservatorion oppilaisiin. Molemmat tahot ovat soittaneet Ouluhallissa rokotusten ajan useita kertoja viikossa.

– Olemme saaneet valtavan hyvää palautetta tästä. Eräs rouva totesi, että tännehän pitää tulla toisenkin kerran, Jari Leviäkangas kertoo.

Soittaminen rauhoittaa rokotustilannetta

Tyytyväinen Ouluhallin elävään musiikkiin on myös Jorma Puusaari, joka sai rokotuksensa Oulun konservatorion oppilaiden esittäessä Oskar Merikannon sävellystä.

– Juuri sanoin vaimolle, että tämä on hyvä järjestely. Vartin odottelu rokotuksen jälkeen ja samalla sai kuunnella hyvää musiikkia. Sillä oli positiivinen vaikutus tapahtumaan, niin kuin musiikilla aina on.

Oulun konservatorion säestyksen lehtori Sanna Smolander kertoo, että konservatorion oppilaille Ouluhallissa esiintyminen on ollut poikkeusaikana hieno tilaisuus.

– Musiikki on tehty esitettäväksi. Meidän oppilaamme ovat tottuneet esiintymään paljon, mutta koronan takia viimeksi marraskuussa on ollut varsinaisia yleisöesiintymisiä. Oppilaat ovat olleet innoissaan, kun ovat päässeet soittamaan rokotuksissa. He ovat saaneet paljon positiivista palautetta ja myös kappaletoiveita on esitetty, Smolander kertoo.

Samaa mieltä on Ouluhallissa esiintynyt konservatorion oppilas Loona Linjama.

– Tosi mukava soittaa. Moni on myös sanonut, että soittaminen rauhoittaa rokotuksessa, ja se on mukava tietää. Tämä on todella erilainen esiintymistilanne, mihin on tottunut, joten kiva saada kokemusta myös tälläisesta taustasoittamisesta.

