Herätys: Digijätit haluavat vaikuttaa internetin säätelyyn, suomalaiset säästivät miljardeja koronarajoitusten aikana, viikko päättyy laajalti aurinkoisena

EU-lobbauksen asiantuntija Margarida Silva on perehtynyt digijätteihin Corporate Europe Observatory -järjestössä.

EU-lobbauksen asiantuntija Margarida Silva on perehtynyt digijätteihin Corporate Europe Observatory -järjestössä. Juha Roininen / EUP & IMAGES

Digijätit mielivät päästä vaikuttamaan siihen, miten internetiä säädellään

EU laatii uusia sääntöjä siitä, miten digijätit keräävät tietoa käyttäjistään ja miten sosiaalinen media velvoitetaan kantamaan vastuuta sivustojensa sisällöistä eurooppalaisilla markkinoilla.

Google, Facebook, Amazon, Microsoft ja Apple eivät tietenkään sääntelystä pidä, vaan haluavat säilyttää ohjakset itsellään. Yritykset pyrkivät vaikuttamaan asiaan lobbaamalla, ja lobbaukseen käytetyt summat ovat moninkertaistuneet viime vuosina. Varoilla rahoitetaan ajatushautomoita ja lobataan virkamiehiä sekä europarlamentaarikoita.

Suomalaiset säästivät miljardeja, kun koronarajoitukset estivät kuluttamasta

Suomalaisten tuloja alkoi kasautua talletustileille, kun koronarajoitusten takia niitä ei voinut kuluttaa entiseen malliin. Tiina Jutila / Yle

Rahaa on jäänyt säästöön, kun koronarajoitukset ovat sulkeneet kulutuspaikkoja. Ekonomistit arvioivat, että talletukset alkavat purkautua loppuvuoden aikana. Rahoja aiotaan käyttää esimerkiksi ravintoloissa syömiseen ja ulkomaan matkoihin, mutta osa säästänee niitä edelleen pahan päivän varalle.

Kulttuurivieras, muusikko Herra Ylppö, tunnistaa itsessään autismin kirjon piirteitä

Herra Ylpön maalaamia teoksia on myös hänen kotinsa seinillä. Nyt ne on otettu alas muuttoa varten. Jorge Gonzalez / Yle

Herra Ylppö helpottaa arjen hallintaa rakentamalla mieleensä kansioita. Niihin hän tallettaa sekä suuret ja tärkeät että pienet ja kiusalliset tehtävät. Musiikki karkottaa pakkoajatukset ja saa kontrollifriikin vapautumaan.

Aurinko paistaa suuressa osassa maata

Yle

Sunnuntaiaamu on laajalti aurinkoinen. Etelässä lämpötila on vähän plussan puolella. Itärajalla voi vielä tulla yksittäisiä lumikuuroja ja Lappiin on saapumassa lumisateita luoteesta.

Päivällä lämpötila kohoaa etelässä 10 asteen vaiheille, mutta pilvisyys on vähitellen lisääntymässä etelästä alkaen. Lapin yli liikkuu lumisateita.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.