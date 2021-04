Lapsiperhe kohtasi kävelylenkillä suden Espoossa – "Se oli todella koskettava hetki"

Espoolainen Satu Simola oli lauantaina kävelylenkillä perheensä kanssa Leppävaarassa, kun kohdalle sattui yllättäen mahdollisesti susi.

Tuntomerkit lähietäisyydeltä ohi jolkotelleesta eläimestä olivat niin selvät, ettei havainto herättänyt vanhemmissa epäilyksiä.

– Mieheni sanoi heti, että tuossa menee susi. Se oli selvästi kookkaampi, pää oli suurempi, häntä sudenmallinen ja yleisolemus oli turrukampi. Se kulki suoraviivaisesti Villa Elfvikin suuntaan, Simola kertoo.

Ensi töikseen Simola soitti hätäkeskukseen ja antoi tiedot mahdollisen suden kulkusuunnasta.

Suden kohtaaminen oli harvinaislaatuinen hetki

Satu Simolan perhe on liikkunut paljon luonnossa ja sen myötä heillä on tiedossa, miten harvinaista suden näkeminen on.

– Se oli todella koskettava, huikea hetki. Villin eläimen näkeminen Kehä ykkösen sisäpuolella sai hieraisemaan silmiä, se oli kyllä harvinaislaatuinen tilanne eikä tällaista tule joka päivä vastaan, Simola kuvailee.

Perheen kolme pientä lasta olivat tilanteessa mukana ja susiaiheista keskustelua onkin riittänyt loppupäiväksi.

– Ollaan päästy puhumaan tänään siitä, miten villieläinten kanssa pitää toimia. Vaikka susi näyttääkin kiltiltä, niin se on silti arvaamaton villieläin, jolle pitää antaa omaa tilaa, Simola kertoo.

