Ranskassa viiniviljelmät kärsivät pahoin alkuviikon takatalvesta – viljelijän mukaan paleltunut köynnös "hajoaa kuin lasi"

Ranskassa alkuviikolla iskenyt takatalvi on tehnyt tuhojaan maan tunnetuimmilla ja arvostetuimmilla viinintuotantoalueilla. Lämpötila laski pahimmillaan noin kuuteen pakkasasteeseen.

Tuhot saattavat olla suurimpia vuosikymmeniin. Yksi syy tälle on se, että pakkasia edelsi poikkeuksellisen lämmin sääjakso.

Ranskan hallitus valmistelee hätäapupakettia viinintuottajille, joita voi odottaa suuret taloudelliset menetykset.

Viinintuottajat tarkastelivat tuhoja perjantaina maan länsirannikolla Bordeaux'ssa, maan keskiosassa Burgundissa sekä Rhône-joen laaksossa.

Gravesin alueella lähellä Bordeaux'ta viiniköynnösten ensimmäiset versot paleltuivat pakkasessa.

– Se hajoaa kuin lasi, sillä sen sisällä ei ole vettä. Köynnös on täysin kuivunut, eikä sen sisällä ole elämää, kertoi viinintuottaja Dominique Guignard uutistoimisto AFP:lle.

Alue tunnetaan erityisesti punaviineistään.

Katso videolta, kuinka viljelijät yrittivät suojella satojaan alkuviikosta:

Viininviljelijät yrittivät pitää viiniköynnökset lämpiminä sytyttämällä valtavat määrät soihtuja köynnösten väliin. Ranskan kaakkoisosassa poltoista muodostui niin paljon savua, että esimerkiksi Lyonin kaupungissa jouduttiin antamaan saastevaroitus.

Varakkaimmat viinitarhat hyödynsivät jopa helikoptereita pitämään lämmön mahdollisimman lähellä maata.

Asiantuntijoiden mukaan pakkastuhot ovat pahimmat sitten 1990-luvun.

– Se on kansallinen ilmiö. Takatalvia on nähty vuosina 1991, 1997 ja 2003, mutta mielestäni tilanne on nyt pahempi kuin näinä vuosina, sanoi Ranskan maatalousjärjestöjen kattojärjestö FNSEAn pääsihteeri Jerome Despey AFP:lle. Hän tuottaa viiniä Herault’n alueella.

Viiniköynnösten lisäksi pakkaset koettelivat myös hedelmäpuita sekä muita viljelyskasveja kuten rypsiä. Kiivisatoa suojeltiin Châteauneuf-sur-Isèressä suihkuttamalla vettä silmujen päälle. Jääkerros suojaa kasvia pakkaselta. AOP

Rhônen laaksossa paikallisten viinintuottajien järjestön johtaja Philippe Pellaton arvioi, että tänä vuonna kerätään viimeisen 40 vuoden pienin sato. Tappiot ovat Pellatonin mukaan 80–90 prosenttia normaaliin verrattuna.

Pellatonin mukaan viininviljelijät ovat rättiväsyneitä ja epätoivoisia tilanteen takia.

Maailmankuuluista valkoviineistään tunnetussa Burgundissa ainakin puolet tämän vuoden sadosta on tuhoutunut.

– Oli kuin talvi olisi tullut keväällä, sanoi Didier Delagrange Financial Times (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle. Hänen sukunsa on valmistanut viiniä alueella seitsemän sukupolven ajan.

Pohjoisempana Chablis’ssa lämpötila laski jopa seitsemään pakkasasteeseen. Viininviljelijä Thierry Mothe arvioi lehdelle, että noin 90–95 prosenttia tulevasta viinisadosta on menetetty.

Lähteet: AFP