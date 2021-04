Sähköongelmia iranilaisessa ydinlaitoksessa – syytä ei tiedetä

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Iranin rikastaneen uraania kehittyneillä sentrifugeilla Natanzin laitoksella. Kuva laitoksesta on otettu marraskuussa 2005.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan Iranin rikastaneen uraania kehittyneillä sentrifugeilla Natanzin laitoksella. Kuva laitoksesta on otettu marraskuussa 2005. Abedin Taherkenareh / EPA

Iran on aiemmin kertonut Natanziin kohdistuneesta sabotaasista.

Iranin Natanzin ydintutkimuslaitoksessa esiintyi sunnuntaina sähkö-ongelmia, kertoo Iranin Press TV -tv-kanava. Natanzissa on viime päivinä käynnistetty uusia uraanin rikastamiseen käytettäviä sentrifugeja.

Iranin epäillään kehittävän ydinasetta ja Natanzin laitos on keskeisessä asemassa tässä kehitystyössä. Iranin atomienergiaviranomaisen mukaan sähköhäiriö ei ole aiheuttanut radioaktiivisten aineiden päästöjä tai henkilövahinkoja. Välikohtauksesta ei ole annettu tarkempia tietoja.

Heinäkuussa Natanzissa tapahtui räjähdys, joka Iranin viranomaisten mukaan oli tahallaan aiheutettu. Myös joissakin muissa Iranin ydin- ja teollisuuslaitoksissa sattui viime vuonna selittämättömiä onnettomuuksia.

Ydinsopimusta herätellään henkiin

Yhdysvallat ilmoitti vuonna 2018 vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta, jolla yritettiin estää Irania kehittämistä ydinasetta. Yhdysvaltain lisäksi sopimuksessa ovat mukana Kiina, Venäjä, Britannia, Ranska ja Saksa. Ydinsopimus on ajautunut romahduspisteeseen ja Iran on rikkonut sitä nostamalla uraanin rikastusastetta.

Tällä viikolla on käyty neuvotteluja Yhdysvaltain paluusta sopimukseen, mikä voisi merkitä sen asettamien Iranin vastaisten pakotteiden purkamista. Edellytyksenä tälle on, että Iran palaa ydinsopimuksen rajoituksiin muun muassa rikastetun uraanin määrän ja rikastusasteen osalta. Toistaiseksi neuvotteluissa ei juurikaan ole edistytty, mutta niiden jatkumista on pidetty hyvänä merkkinä.

Lähteet: AP, Reuters