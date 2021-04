NYT: Venäjällä todellisuudessa korkeampi koronakuolemien määrä kuin mitä maa on ilmoittanut

Venäjän virallinen Maailman terveysjärjestö WHO:lle lauantaina raportoima luku on hieman yli 102 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Venäjän virallinen Maailman terveysjärjestö WHO:lle lauantaina raportoima luku on hieman yli 102 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Zykov Kirill / EPA

The New York Times haastaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin sanoman, jonka mukaan Venäjä on selviytynyt hyvin koronaepidemiasta.

Venäjällä on todellisuudessa kuollut suurempi määrä ihmisiä koronaan kuin mitä maa on ilmoittanut, kertoo New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Lehti on verrannut eri maissa viime vuonna raportoitujen kuolemien määrää pandemiaa edeltäneiden vuosien kuolinlukuihin.

New York Timesin laskujen mukaan Venäjällä olisi ollut 300 000 kuolemaa enemmän kuin virallisesti on tiedotettu. Kuolemien määrä on lisääntynyt pandemian alettua lähes kolmanneksella Venäjällä.

Suojavarusteisiin pukeutuneet hautausmaan työntekijät kantoivat koronaan kuolleen arkkua Pietarin ulkopuolella sijaitsevalla hautausmaalla viime toukokuussa. Anatoli Maltsev 7 EPA

Lehden mukaan suuri määrä kuolemantapauksia ei välttämättä liity koronaan, mutta se haastaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin sanoman, jonka mukaan Venäjä on selviytynyt hyvin koronaepidemiasta.

Venäjän virallisen ilmoituksen mukaan maassa oli sunnuntahin mennessä kuollut koronaan hieman vajaa 103 000 ihmistä.

New York Times käytti Venäjän tilastoviranomaisen lukuja ja vertasi niitä aiempiin kuolinlukuihin. Venäjän tilastoviraston Rosstatin mukaan kuolemia oli 360 000 enemmän kuin normaalisti huhti-joulukuussa.

Tämän perusteella väkilukuun suhteutettuna kuolemia olisi enemmän kuin Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa pandemian aikana.

Lehden mukaan Venäjällä on ollut tuhansia tapauksia, joissa koronaan kuolleiden kuolinsyyksi on kirjattu jokin muu syy.

Laskentatapa vaihtelee maittain ja alueittain

Myös Suomi on mukana lehden listalla. Lehden mukaan Suomessa kuolemien määrä on lisääntynyt 4 prosenttia koronapandemian aikana vuonna 2020 verrattuna normaaliin ajanjaksoon.

Yle uutisoi tammikuussa, että THL:n mukaan Suomessa vuonna 2020 kuolleiden määrä ei ollut poikkeuksellisen suuri. Tuolloin viranomaiset muistuttivat, että kuolinsyyn julistaminen koronan aiheuttamaksi ei ole yksiselitteistä.

Esimerkiksi THL:n päivittäin julkaisemaan koronakuolematilastoon merkitään kaikki ne, joiden elimistössä on kuolinhetkellä koronavirus. THL:n tilasto ja myöhemmin julkaistava Tilastokeskuksen virallinen tilasto tulevatkin eroamaan jonkin verran toisistaan.

Yhdysvalloissa koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu yli 574 000.

New York Timesin laskujen mukaan Venäjällä koronaan kuolee yksi ihminen 400:sta tartunnan saaneesta, kun Yhdysvalloissa luku on yksi kuolintapaus 600:n koronatartunnan saaneen joukossa.

Venäjän viranomaisten mukaan koronaan kuolleiden joukkoon lasketaan vain selvät tapaukset.

Rosstat laskee puolestaan myös ruumiinavausten perusteella varmistetut koronatapaukset. Rosstatin mukaan ainakin 225 000 ihmistä on kuollut koronaan koronapandemian aikana helmikuuhun mennessä.

Myös Venäjän alueet raportoivat kuolleiden määrää eri tavoilla.

Tällä viikolla Venäjän viranomaiset kertoivat raportoitujen koronatartuntojen määrän ylittäneen yli 4,6 miljoonaa.

Moskovan alueella tapauksia on todettu koko maassa eniten eli siellä on raportoitu torstain lukujen mukaan yli 1 039 000 koronatartuntaa.

Lähteet: Reuters, Tass