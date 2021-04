SDP perää omaishoidolle yhtenäisiä kriteerejä koko maahan

SDP asettaa kuntavaaliohjelmassaan tavoitteeksi, että omaishoidon kriteerit tulee yhdenmukaistaa koko maassa. Omaishoidon tuen määrää on tarkistettava, ja siihen on varattava riittävät resurssit.

– Omaishoito ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kotiin tuotavia palveluita karsitaan omaishoitajan vuoksi. Palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti, sanoi SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin puheessaan.

Suomessa on lähes 50 000 omaishoitosopimuksen tehnyttä hoitajaa ja kaikkiaan noin 350 000 ihmistä, jotka hoitavat omaistaan jatkuvasti.

Marin nosti esille myös toimet kiusaamista ja väkivaltaa vastaan. SDP haluaa Marinin mukaan, että joka kunnassa tehdään kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma ja että sen toimeenpanoa seurataan säännöllisesti.

– Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille, ja myös vapaa-ajalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen on puututtava heti, on kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai sähköisessä maailmassa tapahtuvasta väkivallasta, Marin sanoi.

Kiusaaminen ja häiriköinti ei koske vain lapsia ja nuoria, vaan on vaikuttanut myös ihmisten haluun osallistua kuntien päätöksentekoon, Marin sanoi.

– Viime aikoina olemme lukeneet kertomuksia siitä, miten moni jää politiikasta pois, koska yhteisten asioiden hoitamisesta ja keskustelusta on tullut epäasiallista. Tähän on tultava loppu. Voimme olla eri mieltä, mutta jokaista ihmistä tulee kunnioittaa, Marin vaati.