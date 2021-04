Nilsiäläisellä kyläkaupalla veikanneelle porukalle kaikkien aikojen lottopotti – kauppias iloitsee: hieno lopetus kaupan pitämiselle

Palonurmen kyläkauppiaiden puhelin Kuopion Nilsiässä alkoi laulaa varhain sunnuntaiaamuna. Syynä oli loton kaikkien aikojen jättipotti, joka osui pohjoissavolaisella kaupalla veikanneelle lottoporukalle.

15,7 miljoonan ennätyspotti jakautuu viidelle henkilölle. Jokainen porukan jäsen voittaa 3 140 000 euroa.

– Kuuden aikaan aamulla tuli ensimmäiset viestit onnittelijoilta ja myös toimittajat ovat olleet ahkerasti yhteydessä, nauraa kauppiaspariskunnan toinen osapuoli Marko Tengvall Ylelle puhelimitse sunnuntaina päivällä.

Yrittäjät saivat tiedon jättipotista lauantai-iltana suoraan Veikkaukselta pian lottoarvonnan jälkeen. Voitto yllätti kauppiaat täysin. Isompia voittoja on tavoiteltu kaupalla jo vuosia.

– Tämähän oli ihan huippujuttu, että tämmöinen sattui nyt, iloitsee Tengvall.

Arvuuttelu voittajista alkoi heti

Voittajista Palonurmen kyläkaupan kauppiailla ei luonnollisesti ole hajuakaan.

– Asiakas on tehnyt porukan. Tämä ei ollut kaupan porukoita eli emme tiedä, ovatko he kylältä vai kauempaa. Meillä käy myös paljon ohikulkijoita, Tengvall miettii.

Hän nauraa, että arvuuttelu voittajista on käynnistynyt kylällä heti, kun uutiset voitosta alkoivat kiiriä.

– Onhan se selvä homma, että ihmisiä kiinnostaa se, ketä voittajat ovat. Aika näyttää, selviääkö tämä myöhemmin, Tengvall toteaa.

Koronaepidemian vuoksi Veikkaus ei järjestä perinteistä kakkukahvitilaisuutta voiton kunniaksi. Tengvall kuitenkin uskoo, että kaupan ovi käy maanantaina taajaan. Kahviakin on tarjolla.

– Meillä on pienet tilat. Yritetään nyt limittää niin, että osa on ulkona. Nyt on mentävä järkevästi, pohtii Tengvall mahdollisuuksia juhlistaa voittoa.

Erikoinen yhteensattuma

Tengvallit ovat pyörittäneet Palonurmen kyläkauppaa muutaman sadan asukkaan kylällä lähes kahdeksan vuotta.

Jättipotti sattui sikäli erikoiseen saumaan, että pariskunnalla on alkamassa viimeinen viikko kyläkaupan ruorissa. He ovat luopumassa sen pyörittämisestä. Viimeiset vuodet kauppaa on pyörittänyt yksin Markon puoliso Niina Tengvall.

Lottovoitto on Tengvallien mielestä hieno lopetus kaupan pitämiselle.

– Onhan tämä aikamoinen sattumusten summa, että viime metreillä sattuu tämmöinen onni potkaisemaan tätä seutukuntaa, iloitsee Marko Tengvall.

Hän toivoo, että potti olisi osunut kyläläisille. Tämä toisi lisää positiivista virettä pienelle kylälle jatkoa ajatellen.

Loton edellinen ennätyspotti oli 15,6 miljoonaa euroa ja se voitettiin helmikuussa 2020 Uudessakaupungissa.

