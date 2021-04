The Guardian:  Uusi aineisto paljastaa huippusopraano Maria Callasin kovat kokemukset – seksuaalista hyväksikäyttöä, yksinäisyyttä ja kiristystä

Maria Callas (1923–1977) oli aikansa suurin oopperatähti, huippumenestynyt sopraano ja maailmanlaajuisesti palvottu diiva.

Hän esiintyi uransa aikana kaikissa tunnetuimmissa oopperataloissa La Scalasta Metropolitaniin. Callasin esiintymisiä (siirryt toiseen palveluun) Puccinin Toscassa Covent Gardenissa 1960-luvulla on kuvailtu kaikkien aikojen oopperaelämyksiksi.

Upean uran tehnyt, aikansa superjulkkis ja ulkoisessa yltäkylläisyydessä elänyt Callas oli myös läheistensä kaltoinkohtelema, yksinäinen ja rakkaudeton ihminen.

Callas oli uusien arkistotietojen mukaan nainen, jota hänen äitinsä kiristi, jolta hänen puolisonsa Giovanni Battista Meneghini varasti ja jota upporikas laivanvarustaja Aristoteles Onassis pahoinpiteli, kunnes jätti tämän Jackie Kennedyn takia.

Aristoteles Onassis ja Maria Callas seurustelivat yhdeksän vuoden ajan. Kuva dokumenttielokuvasta Maria by Callas. AOP

Maria Callasin elämän traagisista puolista on tihkunut tietoa ennenkin, mutta karujen kokemusten laajuus paljastuu vasta hiljattain päivänvalon saaneissa yksityiskirjeissä.

Asiasta kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Uutta elämäkertaa Callasista kirjoittava Lyndsy Spence kertoo lehden jutussa saaneensa käyttöönsä sopraanon kirjeenvaihdon lisäksi myös runsaasti muuta ennenjulkaisematonta materiaalia.

– Sain pääsyn kolmeen valtavaan kokoelmaan, jotka oli luovutettu eri arkistoille vuonna 2019. Aineiston joukossa oli Callasin kirjeitä, jotka paljastavat hänen yksityisimpiä ajatuksiaan.

Maria Callas ylistetyssä roolissaan Puccinin Toscassa The Royal Opera Housessa Covent Gardenissa vuonna 1964. AOP

Seksuaalista hyväksikäyttöä ja ahdistelua

Elämäkerturi Spencen haltuunsa saama aineisto osoittaa Callasin avioliiton Giovanni Meneghinin kanssa olleen suoranaista kidutusta ja Aristoteles Onassiksen kohdelleen häntä järkyttävällä tavalla kaltoin.

Aineistosta käy ilmi myös, miten huippukonservatorio Juilliardin johtaja ahdisteli Callasia seksuaalisesti 1970-luvun alussa.

Maria Callasilla oli suhde kreikkalaisen Onassiksen kanssa yhdeksän vuoden ajan 1950–60-lukujen taitteessa. Uuden aineiston perusteella suhde oli väkivaltainen, ja pahimmillaan Onassiksen toiminta täytti Spencen mukaan raiskauksen tunnusmerkistön.

Callasin läheisen ystävän päiväkirjoissa kuvaillaan, miten Onassis huumasi Callasin käyttääkseen tätä seksuaalisesti hyväkseen. Erityisesti vuonna 1966 Onassis oli niin väkivaltainen kumppaniaan kohtaan, että tämä koki olevansa hengenvaarassa.

Entisen puolison kanssa Callasilla oli toisenlaisia ongelmia.

Callas toteaa kirjeissä, että Meneghini oli ryövännyt yli puolet sopraanon omaisuudesta siirtämällä sen avioliiton aikana omiin nimiinsä. Pari erosi 1959, jolloin Callas jo seurusteli Onassiksen kanssa.

Callas kuvailee Meneghiniä täiksi, joka esiintyy miljonäärinä siitä huolimatta, ettei ole tienannut lanttiakaan itse.

Maria Callas vuonna 1970, jolloin hän terveysongelmiensa vuoksi esiintyi ja opetti enää harvakseltaan. AOP

Yksi paljastuneista kirjeistä käsittelee sitä, miten Juilliard School of Musicin johtokunnan puheenjohtaja, naimisissa oleva mies, järjesti Callasille potkut koulusta. Callas oli opettanut newyorkilaisessa musiikin huippukorkeakoulussa mestariluokkaa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 1971, vaikka oli jo lopettanut aktiivisen laulu-uransa.

Kun Callas torjui koulun johtajan lähentely-yritykset, ei sopraanoa kutsuttu opettamaan enää seuraavalla lukukaudella. Callas kirjoitti tapauksesta kirjeen kummisedälleen.

– Peter Mennin rakastui minuun. Joten luonnollisesti, kun en tuntenut samoin häntä kohtaan, hän kääntyi minua vastaan, sanoo Callas kirjeessään.

Nuori Maria Callas kreikkalaisella rannalla äitinsä, siskonsa ja kahden ystävänsä kanssa. AOP

Maria Callas vuonna 1955, jolloin hän oli tehnyt uraa Yhdysvalloissa jo kymmenen vuotta.

Vanhemmat Callasin kukkarolla

Maria Callas syntyi köyhään kreikkalaisen siirtolaisperheeseen New Yorkissa vuonna 1923.

Uusiin aineistopaljastuksiin kuuluvat myös tiedot Callasin riipaisevasta lapsuudesta Euroopassa, Spence kertoo lehtihaastattelussa. Callas muutti äitinsä ja siskonsa kanssa Ateenaan 13-vuotiaana.

Rahasta oli pulaa, ja äiti patisti tyttärensä esiintymään ennen kuin tämä koki olevansa siihen valmis. Pahempaakin tapahtui.

– Callas halveksui äitiään, joka työskenteli prostituoituna sodan aikana ja yritti parittaa myös tytärtään natsisotilaille.

Myöhemmin Callasin äiti myi tyttärestään juttuja lehdille, ja vaati tältä rahaa vastineeksi vaikenemisesta.

– Tiedätkö, mitä vaatimattomista oloista ponnistavat elokuvatähdet tekevät heti kun rikastuvat? Ensimmäisenä kuukautena he käyttävät ensimmäiset rahansa rakentaakseen kodin vanhemmilleen ja hemmotellakseen heitä luksuksella... Mitäs siihen sanot, Maria? kirjoitti Callasin äiti tyttärelleen.

Vuoden 1945 syksyllä Yhdysvaltoihin palannut Callas uskoutui kirjeissään, että jos hänen äitinsä olisi kauan aikaa sitten ollut hänelle oikea äiti, niin hän olisi suorastaan hellinyt tätä.

Maria Callas laihtui rajusti 1950-luvun alkupuoliskoskolla. Hänen kauneuttaan ylistettiin, mutta samaan aikaan alkoivat myös äänenkäyttöön vaikuttavat terveysongelmat. Kuva vuodelta 1958. AOP

Spencen mukaan Callasin isä ei ollut äitiä kummempi.

– Isä kirjoitti Callasille kirjeen, jossa teeskenteli kuolevansa köyhäinsairaalassa, ja yritti näin saada tyttäreltään rahaa. Todellisuudessa isällä oli mitätön pikku vaiva.

Callas kirjoittaa nyt paljastuneessa materiaalissa kyllästyneensä vanhempiensa itsekkyyteen.

– En halua suhdetta heihin enää. Toivottavasti sanomalehdet eivät innostu. Siinä tapauksessa todella kiroan sen hetken, kun minulla ylipäätään oli vanhemmat.

Maria Callas matkalla avioero-oikeudenkäyntiinsä vuonna 1959. Häntä turvaaamassa on kaksi siviilipoliisia.

Yksinäinen elämä, yksinäinen kuolema

Maria Callas kuoli Pariisissa vuonna 1977 vain 53-vuotiaana.

Uusi aineisto valottaa myös tähden terveysongelmia, jotka alkoivat haitata hänen esiintymisiään 1960-luvulla. Callas oli riippuvainen erilaisista lääkeaineista ja menetti äänensä toistuvasti.

Lyndsy Spence kertoo Guardianissa etsineensä käsiinsä huippulaulajan neurologin, joka oli hoitanut tähteä ennen tämän kuolemaa.

– Callas kärsi neuromuskulaarisesta oireyhtymästä, jonka oireet alkoivat jo 1950-luvulla. Sen ajan lääkärit sivuuttivat vaivat kuittaamalla hänet "hulluksi". Oireyhtymä selittää myös, miksi hän menetti äänensä ja joutui lopettamaan uransa lyhyeen.

Spence kuvailee Callasin kokeneen riipaisevan kohtalon.

– Hän kuoli yksin pariisilaisasunnossaan, jonne hänen vieraantunut siskonsa ja silloinen kumppaninsa toimittivat rauhoittavia lääkkeitä. Callasin elämä oli täynnä tragediaa, mutta halusin antaa hänelle takaisin hänen äänensä.

Lyndsy Spencen kirjoittama elämäkerta Cast a Diva: The Hidden Life of Maria Callas ilmestyy englanniksi 1.6.2021. Sen kustantaa The History Press.

The Guardian: Drugged, sexually abused, swindled… Maria Callas’s tormented life revealed (siirryt toiseen palveluun)

Historia: Aristoteles Onassis – upporikas ja piinkova laivanvarustaja etsi onnea

Kuuntele Maria Callasin äänitteitä 1950-luvulta