Koronakäyrä laskee, mutta hötkyillä ei pidä – THL:n Salminen: Nykyiset rajoitukset riittävät laskemaan tautimäärää ennen kesää, jos niitä ei pureta liian nopeasti

Uusien koronavirustartuntojen määrä on laskenut jo muutaman viikon ajan. Samalla tartuntoja kuitenkin todetaan edelleen enemmän kuin esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen tai viime syksynä.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoo, että tartunnat tulisi saada laskemaan kesään mennessä, jotta kesästä tulisi vapaampi.

Salminen uskoo, että siihen riittävät nykyiset rajoitukset.

– Näyttää, että nämä nykyiset rajoitukset toimivat varsin hyvin. Jos ollaan sillä tavalla maltillisia, että kaikkea ei rynnätä kerralla purkamaan, niin uskon, että ne voivat riittää.

Samalla Salminen kuitenkin muistuttaa, että on hyvä myös valmistautua siihen, että joitakin rajoituksia voidaan joutua ottamaan käyttöön.

– Mitä lähemmäs kesää tullaan, sitä pienemmäksi se riski muuttuu. Tasapainoiluahan tämä on.

Tartuntojen kasvu vuodenvaihteen jälkeen selittyy Salmisen mukaan sillä, että talvisin hengitystieinfektiot leviävät herkästi ja osin myös sillä, että koronaviruksen brittimuunnos rupesi leviämään myös Suomessa.

Nyt tapausmäärät on saatu Salmisen mukaan laskuun sen jälkeen, kun korkean riskin ravitsemusliikkeet suljettiin. Tällä on saatu erityisesti nuorten ja työikäisten tartuntoja vähennettyä.

– Se on ollut hyvin tärkeää. Siinä ikäryhmässä ilmaantuvuus on koko ajan ollut suurin. Se on kääntynyt hyvin voimakkaaseen laskuun ja samaan aikaan myös muut ikäryhmät. Se viittaa siihen, että puuttumalla siihen ikäryhmään, jossa on suurin osa tartunnoista, voidaan vaikuttaa kokonaisriskiin aika merkittävästi.

Mika Salmisen mukaan rajoituksia tarvitaan, ennen kuin tilanteesta voidaan vetää johtopäätöksiä. Markku Ulander / Lehtikuva

Hallituksen suunnitelman mukaan ensimmäisiä rajoituksia voitaisiin purkaa huhtikuussa. Ensimmäisenä perusopetus ja toinen aste palaisi lähiopetukseen ja ravintolat avautuisivat niin, että aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitettaisiin edelleen.

Salmisen mukaan ei voida vielä arvioida, olisiko rajoitusten purku liian aikaista.

Salminen muistuttaa, että monessa maassa rajoituksia on purettu liian nopeasti. Esimerkiksi Saksassa tapausmäärät lähtivät (siirryt toiseen palveluun) jälleen kasvuun rajoitusten purkamisen jälkeen.

– Monessa maassa on vedetty johtopäätöksiä, että tilanne on ohi, ja se on ikävä kyllä kostautunut ja sitten ollaan taas alkutilanteessa. Me tarvitsemme varmasti näitä rajoituksia jonkin aikaa, ennen kuin voidaan vetää johtopäätöksiä.

Tulevaa vaikea ennakoida, mutta tavoite on kesässä

Pääsiäisen riennoista syntyneitä tartuntoja ei Salmisen mukaan osata vielä arvioida. Sekä joulunpyhien että hiihtolomien jälkeen oli ensin hiljainen jakso, jonka jälkeen uudet tartunnat lähtivät nousuun, Salminen sanoo.

– Lapissa sekä hiihtolomista että jopa pääsiäisestä näytettiin selviävän aika hyvin. Lapissa ei syntynyt voimakasta epidemian kiihtymistä. Se ei ehkä vaikuttanut niin pahasti kuin pelättiin, vaan ihmiset ovat selkeästi olleet varovaisia. Ei olla hakeuduttu riskialttiimpiin tilanteisiin. Siitä pitää antaa tunnustusta.

Salminen ei uskalla arvioida tulevien päivien tai viikkojen tilannetta, vaan katse on kohti kesää. Nyt tavoitellaan sitä, että tartuntatautimäärät saataisiin laskettua viime toukokuun tasolle, jotta kesä olisi helpompi ja vapaampi.

– Jos meillä olisi ollut jatkuva kasvu tai pysytelty lähes tuhannen tapauksen päivävauhdissa, olisi hyvin paljon vaikeampi päästä siihen, ettei kesällä rajoituksia tarvittaisi.

