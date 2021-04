Ylen toimittaja Ukrainan sota-alueella: "Ihmiset pelkäävät, että taistelut alkavat uudelleen"

Itä-Ukrainan tulitauko on koetuksella, kun Venäjä keskittää joukkojaan rajalle.

Venäjän ja Ukrainan välinen, viime kesänä sovittu tulitauko piti hyvin näihin päiviin asti. Tilanne muuttui, kun Venäjä alkoi vajaa kaksi viikkoa sitten keskittää joukkojaan Ukrainan vastaiselle rajalle.

– Nyt täällä vain odotetaan, mitä Venäjä aikoo, sanoo Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, joka saapui sunnuntaina itäukrainalaiseen Avdijivkan pieneen teollisuuskaupunkiin rintama-alueen tuntumaan.

Runsaan puolen vuoden rauhallisemman jakson jälkeen kaupungin asukkaat ovat jälleen viime päivinä joutuneet kuuntelemaan taistelujen ääniä. Rintamalinja on kaupungista vain runsaan kilometrin päässä.

– Ihmiset täällä ovat tietysti peloissaan. Tämä Avdijivka on yksi niistä kaupungeista, joka on kärsinyt ehkä kaikkein eniten näistä taisteluista, Kuronen sanoo ja kertoo, miten tulitus on tuhonnut kaupungissa kokonaisia kerrostaloja.

Ukrainan lippu liehuu Avdijivkan kaupungissa vielä seitsemän vuoden taistelujen jälkeen. Antti Kuronen / YLE

Ukrainan sota on kestänyt lähes seitsemän vuotta, ja osa alueen asukkaista on jo jättänyt kotiseutunsa ja muuttanut turvallisimmille seuduille.

– Nyt tänne jääneet ihmiset pelkäävät, että sota alkaa uudestaan, Antti Kuronen sanoo.

Lue myös:

"Tulitauon pitävyys ja sotatoimien välttäminen tärkeää Venäjän ja Ukrainan kesken" – Kaikkonen puhui Yhdysvaltojen puolustusministerin kanssa

Ukrainan ja Venäjän välillä sanasotaa – EU huolissaan Ukrainan rajoilla olevista venäläisjoukoista