Ukrainan etulinjakaupunki Avdijivkassa asukkaat pelkäävät Venäjän liikkeitä – "Jos sota alkaa uudelleen, jään asuntooni odottamaan kuolemaa"

Itä-Ukrainan Avdijivkassa sirpaleiden jättämiä jälkiä on monissa rakennuksissa. Antti Kuronen / Yle

AVDIJIVKA, UKRAINA Avdijivkan rintamakaupunki ei ole täysin autio. Siellä täällä näkee ihmisiä, pääosin vanhuksia.

Terästeollisuuspaikkakunta on sodan runtelema. Varakkaat ovat muuttaneet pois, valittaa vihannesmyyjä Svetlana.

– Vanhuksilla ei ole juuri varaa vihanneksiin. Ennen ostettiin kiloissa, nyt grammoissa, Svetlana kertoo kaupungissa käyneelle Ylen toimittajalle Antti Kuroselle.

Torilta saa vihanneksia, makkaraa ja vaatteita. Kun vuonna 2014 alkanut sota oli rajummassa vaiheessa, torikauppiaat tulivat vain muutamaksi tunniksi keskellä päivää. Nytkin tori suljetaan varmuuden vuoksi jo yhdeltä.

Sveta elättää perheensä vihannesmyyjänä Avdijivkan torilla. Kauppa käy tosin huonosti, koska vanhuksilla ei ole juuri varaa vihanneksiin. Antti Kuronen / Yle

Itä-Ukrainan konfliktissa on eletty rauhallisinta vaihetta viime kesästä lähtien. Pari viikkoa rintamalta alkoi taas kuulua aseiden jylinää. Taisteluita on silti vähän verrattuna aiempiin vuosiin.

– Kuulemme tulitusta. Kerran viikossa vesilaitokseen ammutaan ja vedenjakelu keskeytyy. Tämä ei ole elämää, tietysti pelkäämme, Svetlana sanoo.

Aloittiko Venäjä uuden vaiheen?

Ennen pääsiäistä Venäjä ryhtyi yllättäen siirtämään suuria joukkoja hyökkäysasemiin kaikkialle Ukrainan rajan tuntumaan .

Lisäksi yksittäisiä ukrainalaissotilaita on kaatunut lähes päivittäin, muun muassa Venäjän johtamien joukkojen tulitukseen.

Avdijivkassa kaikki odottavat Venäjän presidentti Vladimir Putinin seuraavaa siirtoa.

– Kaikki riippuu Putinista. En tiedä mitä hän aikoo, mutta hän on se joka pitää kiinni langoista, Svetlana kertoo.

“Jumala, pelasta Avdijivka”, lukee kerrostalon seinässä. Viereen on maalattu Ukrainan lippu. Antti Kuronen / Yle

Svetlanan poika oli ensimmäisellä luokalla, kun sota alkoi. Nyt hän on jo aloittanut seitsemännen luokan yläkoulussa.

– Poikani asuu pääosin siskoni luona, jonne pakenimme, kun sota oli pahimmillaan. Miten voisin tuoda hänet tänne, Svetlana sanoo ja liikuttuu kyyneliin.

Avdijivkan asukkaista suuri osa pakeni vuosien 2014–15 taisteluita sukulaisten luo. Ne, joilla ei ole rahaa, ovat palanneet. Svetlanalle torikauppa on ainoa tulonlähde.

Katso video: Ylen toimittaja Ukrainan sota-alueella – "Ihmiset pelkäävät, että taistelut alkavat uudelleen"

Vanhukset voivat vain odottaa

Avdijivkan laidalla on suuria neuvostoaikaisia kerrostaloja. Niiden takana on valtavia peltoja, ja sinne Ukrainan armeija ja Venäjän johtamat joukot ovat kaivautuneet.

Venäjän kontrolloimien alueiden pääpaikka Donetsk sijaitsee vajaat parikymmentä kilometria Avdijivkasta pohjoiseen.

Ljubov pelkää lastensa ja lastenlastensa puolesta. Viisi päivää aiemmin ikkunat ja seinät tärisivät tulituksesta. Taistelut ovat kiihtymässä Itä-Ukrainassa. Antti Kuronen / Yle

Vaurioituneen kerrostalon edustalla 80-vuotias Ljubov tuo maton tuulettumaan. Hän valmistautuu pääsiäiseen, kaikesta huolimatta. Ortodoksisen kalenterin mukaan pääsiäinen on vasta parin viikon päässä.

– Ikkunat ja seinät tärisivät. Siitä on vain viisi päivää, Ljubov kertoo uudelleen alkaneista yhteenotoista.

Ljubov pelkää, että sota alkaa uudestaan täydellä voimalla. Hän kertoo, miten asunnon vesihana lensi seinästä ja ikkunat särkyivät tulituksessa sodan pahimpina aikoina.

– Tietysti pelkäämme. Minä pelkään lähinnä lasteni, lastenlasteni ja heidän lastensa puolesta. Itse olen valmis kuolemaan. Toivon vaan, että kuolema tulee nopeasti, etten jää kitumaan, kun ammus iskee.

Pihan toisella laidalla istuva Katarina on myös ajatellut kuolemaa. Hän sanoo pelkäävänsä kuolemaa, mutta tietää silti mitä tehdä, jos sota yltyy.

– Minne minä pakenisin. Aion mennä makuulle asunnossani. Sitten odotan kuolemaa, Katarina sanoo.

Katarinan on vaikea liikkua. Siksi hän ei voi juosta kauemmas pommisuojaan.

Etulinjan tuntumassa elävä Katarina pelkää sodan yltymistä, mutta ei aio paeta. “Menen makuulle ja odotan kunnes ammus tappaa minut”, hän sanoo. Antti Kuronen / Yle

Joutuuko Avdijivka taas sodan keskelle?

Avdijivka on strategisesti tärkeässä paikassa Venäjän kontrolloimien alueiden pohjoispuolella. Kaupungissa on suuri terästehdas. Siksi Venäjän johtamat joukot ovat sodan alkuvuosina tulittaneet sitä raskaasti. Myös kaupungin vesilaitos on jatkuvasti ollut tulituksen kohteena.

Avdijivkan sairaalassa Itä-Ukrainassa on eri osastot sotilaille ja siviileille. Antti Kuronen / Yle

Venäjä ryhtyi siirtämään kalustoa ja miehistöä Ukrainan vastaiselle rajalle pari viikkoa sitten. Viime viikolla Ukrainan armeijan arvioi, että Venäjä on siirtänyt lähemmäs kolmekymmentä valmiuspataljoona eli 20 000 sotilasta Ukrainan vastaiselle rajalle.