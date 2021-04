Lappeenranta paistattelee kevätauringossa: koko maan tämän kevään lämpöennätys rikki, mittarissa yli 16 astetta

Lappeenrannassa vietetään kevään tähän mennessä lämpimintä päivää.

Lämpömittari on kivunnut (siirryt toiseen palveluun) Lappeenrannan Konnunsuolla ja Lepolassa 16,4 asteeseen, ja myös lentoasemalla 16 asteen raja on mennyt rikki. Kyseessä on Suomen kuluvan kevään lämpöennätys.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Iiris Viljamaan mukaan yli 15 asteen lämpötiloja mitataan tähän aikaan vuodesta noin kerran viidessä vuodessa ja yli 16 asteen lämpötiloja tavallisesti kerran kymmeneen vuoteen.

Lappeenrannan lisäksi lämpimästä kevätsäästä nautitaan parhaillaan esimerkiksi Porissa ja Kouvolassa, joissa 15 asteen raja on mennyt rikki.

Ennen maanantaita kevään lämpimin päivä oli Ahvenanmaan Jomalassa 23. maaliskuuta, jolloin lämmintä oli 14,6 astetta.

Huhtikuun lämpöennätys sadan vuoden takaa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan huhtikuun lämpöennätys (siirryt toiseen palveluun) on mitattu Jyväskylässä 27. huhtikuuta 1921, jolloin mittari kipusi 25,5 Celsius-asteeseen.

Kylmimmät huhtikuun lämpötilat ovat huhtikuun alkupuolelta vuodelta 1912. Tuolloin mittari painui kahtena päivänä 36 pakkasasteeseen. Pakkaslukemat mitattiin Kuusamossa ja Sodankylässä.