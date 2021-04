Sysmän pahoinpitelyistä ja tapon yrityksestä tekoaikaan 15-vuotiaalle pojalle yli kahden vuoden ehdoton vankeustuomio

Oikeudenkäyntiin johtivat vuonna 2019 tehdyt pahoinpitelyt ja törkeät pahoinpitelyt. Päijäthämäläisessä pikkukunnassa Sysmässä tuolloin 15-vuotias poika oli toistuvasti kohdistanut raakaa väkivaltaa tuolloin 13-vuotiaita poikia kohtaan.

Tekohetkellä 15-vuotias poika tuomittiin 2 vuoden ja 7 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, mikä on tekijän nuoren iän huomioon ottaen äärimmäisen epätavallista. Tuomiolauselmassa tekijän syyksi on luettu tapon yritys nuorena henkilönä, viisi pahoinpitelyä nuorena henkilönä sekä törkeä pahoinpitely nuorena henkilönä.

Yksi uhreista vaati tuomiota tapon yrityksestä, ja tuomio tuli myös tästä teosta. Vaatimuksen taustalla oli se, että uhrin avustajan mukaan poika olisi kuollut ilman ulkopuolisten puuttumista asiaan.

Tekijä joutuu myös maksamaan uhreille ja valtiolle erilaisia korvauksia yli 22 300 euroa.

Painavia syitä ehdottomaan vankeuteen

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei saa lain mukaan tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi.

Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan, että asiassa on painavia syitä määrätä tekijä ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet on tuomittu hirttämällä tehdyn henkirikoksen yrityksestä, hän on useiden muidenkin nyt tuomittujen tekojen osalta pyrkinyt kuristamaan tai muutoin estämään asianomistajan hengityksen ja hänet on tuomittu yli kahden vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi hänen tekonsa ovat kohdistuneet useisiin asianomistajiin, useat niistä ovat olleet potentiaalisesti hengenvaarallisia ja aiheuttaneet yleistä pelkoa koulussa, jota asianosaiset olivat käyneet.

Osa teoista tehtiin koulussa koulupäivän aikana. Tuomiossa ei otettu kantaa koulun toimintaan väkivallan kitkemiseksi koulussa tapahtuneissa teoissa.

Salpausselän syyttäjäviraston aluesyyttäjä Petri Törmälä sanoi aiemmin Ylelle, että hän pitää tapausta poikkeuksellisena. Vielä ei ole tietoa aikooko syyttäjä tai vastaaja valittaa tuomiosta.

