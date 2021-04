Opiskelijabileiden tahti kiihtyy Pohjanmaalla – "metelikeikkoja" hoidettu jo monena viikonloppuna, enimmillään koolla 50 nuorta

Pohjanmaan poliisi on jälleen joutunut puuttumaan vastoin koronarajoituksia ja -suosituksia järjestettyihin opiskelijajuhliin. Vaasassa bileitä on järjestetty vähintään kuukauden ajan viikonloppuisin, usein useampia viikonloppua kohden.

– Juhlinta tuntuu lisääntyvän kevään edetessä, sanoo viestintäpäällikkö Mikael Appel Pohjanmaan poliisista.

Poliisille tapahtumat tulevat tietoon hätäkeskuksen kautta, kun niiden metelistä tehdään ilmoituksia.

Osa juhlista on ollut pienempiä, mutta enimmillään koolla on ollut jopa noin 50 henkilöä. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä voimassa maksimissaan kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus.

Viime viikonloppuna poliisi otti myös juhlijoita kiinni, koska nämä eivät noudattaneet käskyjä. Putkaan päätyi muutama nuori, joille lienee luvassa sakkoja niskoittelusta.

Erityisesti Vaasassa juhlat ovat poliisin mukaan olleet melkein poikkeuksetta ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden järjestämiä. Niitä on pidetty opiskelija-asuntoloissa ja niiden yhteiskäyttötiloissa, muun muassa pesutuvissa ja kerhotiloissa.

– Juhlissa on osin kyse samoista henkilöistä eli ainakin osa mukana olevista tietää, ettei niin saa kokoontua. Viesti on mennyt perille aiemmin, kun juhlat on keskeytetty, mutta sama jatkuu seuraavana viikonloppuna, sanoo Appel.

Hän uskoo kuitenkin, että tieto pikkuhiljaa tavoittaa loputkin opiskelijat, kun kämppiä tyhjennettäessä infotaan siitä, etteivät tuollaiset kokoontumiset ole sallittuja.