Huippusuositussa urheilulukiossa opiskelu ja urheilijan kunnianhimo sopivat sujuvasti yhteen – "Lukujärjestys rakennetaan urheilun ehdoilla"

Noel Hasan on yhtaikaa Ilveksen jalkapallolupaus ja lukion toisen vuoden opiskelija. Nuoren arjessa treenit ja koulutyö vuorottelevat sujuvasti. Antti Eintola / Yle

Tällainen on esimerkiksi tamperelaisen Noel Hasan päivä Sammon keskuslukion urheilulinjalla.

Hasa on samaan aikaan lukion toisen vuoden opiskelija ja Ilveksen lupaava jalkapalloilija. Hän kertoo olleensa jo ensimmäisiä kertoja U18-maajoukkueen mukana.

Nuoren tuleva ammatti on tiedossa – se on jalkapalloilija.

Kunnianhimoisten urheilutavoitteiden ja opiskeluarjen yhdistäminen onnistuu Sammon keskuslukion urheilulinjalla (siirryt toiseen palveluun) Tampereella.

Se oli kevään yhteishaussa koko maan suosituin lukio, kun verrataan hakijamäärää linjan aloituspaikkojen määrään. Nuoret hakevat tässä vaiheessa opinnoilleen jatkoa peruskoulun jälkeen.

Lukujärjestys urheilun ympärille

Sammon Keskuslukiossa, tuttavallisemmin Samlussa, on kaikkiaan 900 opiskelijaa. Urheilulinjalle otetaan vuodessa 60 uutta opiskelijaa.

Samlussa on myös ihan tavallinen lukio sekä sen viestintä- ja skeittilinjat, mutta urheilulinjalla on niin sanottu erityinen koulutustehtävä.

– Oppilaan lukujärjestys rakennetaan urheilun ympärille, mutta molemmat ovat tärkeitä, koulu ja urheilu, sanoo erityislinjan urheilukoordinaattori Heikki Kosonen.

Urheilijoiden kanssa lukujärjestystä tekee opinto-ohjaaja Jaana Puranen.

– Esimerkiksi ulkomaan leirien ajaksi urheilijoille tehdään vähän kevyemmät lukujärjestykset, ja sitten otetaan kiinni rauhallisempana aikana. Opiskelijat tietävät itse ja pitävät huolta aikatauluistaan, ei minun juuri tarvitse ennakoida.

Opinto-ohjaaja Jaana Puranen sanoo, että opiskelijat osaavat pitää huolta sekä harjoittelusta että opintosuorituksista. Tosin hän sanoo joskus hoksauttavansa, jos esimerkiksi jääkiekkoilija aikoo ottaa paljon lukiokursseja juuri play offs -otteluiden ajaksi. Antti Eintola / Yle

Urheilun ja koulun sopiva yhdistelmä

Suurin osa urheilulinjan opiskelijoista suoriutuu lukiosta kolmessa ja puolessa tai neljässä vuodessa.

Tampereen Pyrinnön yleisurheilija Saga Vanninen sanoo, että koulun ja urheilun yhdistäminen onnistuu aika helposti.

– Ehkä kouluun voisi laittaa paukkuja enemmänkin. Olen ajatellut, että vien koulun suhteellisen kunnialla läpi.

Saga Vanninen voitti ensimmäisen aikuisten SM-mitalinsa viime kesän Kalevan kisoista. Tällä hetkellä arjessa vuorottelevat koulu ja harjoitukset. Antti Eintola / Yle

Saga Vanninen oli Kalevan kisoissa seitsenottelun kakkonen eli kertoo olevansa juuri menossa aikuisten tasolle.

"Täyden palvelun talo"

Urheilukoordinaattori Heikki Kosonen tietää muutaman syyn, miksi urheilulinja on niin suosittu. Se on kuitenkin nuorelle opiskelijalle ja urheilijalle vaativa.

– Meillä on tällä seutukunnalla hyvät seurat, esimerkiksi Tampereen Pyrintö ja Ilves. Niillä on hyviä asiantuntijoita, ja meillä on hyvää yhteistyötä. Toiseksi Tampereen kaupunki tarjoaa hyvät puitteet monenlaiseen harjoitteluun, Kosonen luettelee.

Yhteishaun aika on kiireistä urheilukoordinaattori Heikki Kososelle. Toinen ruuhkavaihe on syksyllä, kun Sammon lukion urheilulinjan uudet oppilaat tulevat. Antti Eintola / Yle

Kolmas merkittävä tekijä on Tampereen Urheiluakatemia (siirryt toiseen palveluun), josta urheilulinjan nuoret saavat apua fyysiseen valmennukseen ja pääsevät tapaamaan esimerkiksi fysioterapeuttia, ravitsemusterapeuttia tai psykologia.

– Ja lisäksi voi sanoa, että olemme täyden palvelun talo. Meillä on myös urheilua ymmärtävät opettajat, Heikki Kosonen sanoo.

