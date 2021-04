Media: Britannian hallitus aloittaa tutkinnan ex-pääministeri David Cameronin lobbauksesta

David Cameron on pitänyt eronsa jälkeen matalaa profiilia.

David Cameron on pitänyt eronsa jälkeen matalaa profiilia. Facundo Arrizabalaga / EPA

Cameron on työskennellyt lobbarina pääministerikautensa jälkeen.

Britannian hallitus on aloittanut virallisen ja itsenäisen tutkinnan entisen pääministerin David Cameronin lobbaustoiminnasta, The Sun -lehti kertoo. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) hallitus on aikeissa kertoa tutkinnan alkamisesta julkisesti.

Tutkinta liittyy Cameronin nykyiseen työhön, jossa hän on lobannut sijoittaja Lex Greensillin puolesta.

Televisioyhtiö The Skyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) Cameron pyrki saamaan asiakkaansa yrityksen Greensill Capitalin mukaan valtion koronalainaohjelmaan. Cameron ajoi asiaansa lähettämällä tekstiviestejä muun muassa valtiovarainministeri Rishi Sunakille ja tämän apulaisministereille.

Mediatietojen mukaan Cameron olisi tienannut miljoonia euroja, jos Greensill Capital olisi päässyt myöntämään valtion rahoittamia lainoja.

Yhtiö ei kuitenkaan päässyt mukaan ohjelmaan, mutta myönsi lainoja toisen, suuryrityksille tarkoitetun lainohjelman puitteissa. Yhtiö ajautui selvitystilaan maaliskuussa.

Cameron on kiistänyt, että lobbaus olisi rikkonut mitään sääntöjä.

Lähteet: Reuters