Ville Kotilainen, 18: "Pitäisi aina miettiä, kenet aikuisen saan vierelleni" – nuoret tyrmäävät kiellon ajaa autolla yksin ja yöllä

Nuoret tyrmäävät Liikenneturvan esitykset ajokorttilain uudistamiseksi.

Liikenneturvan mielestä ajokorttilain uudistuksessa nuorten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa sillä, että ensimmäisinä kuukausina nuoret eivät saisi ajaa yksin eivätkä yöaikaan ollenkaan.

Keminmaalaisen Sara Neijosen, 16, mielestä Liikenneturvan esitys on "hölmö ajatus".

– Kesästä asti kuitenkin koittanut saada sitä ajokorttia alle, että saisi helpotettua omia kulkemisia. Eihän siinä ole mitään järkeä, jos joku joutuisi istumaan vieressä koko ajan.

Neijonen odottelee parhaillaan poikkeuslupaa ajokorttia varten. Hän tarvitsee autoa harrastuksiin ja töissä kulkemiseen – julkisilla menemiset jäisivät haaveeksi.

Sama tilanne on Karesuvannossa asuvalla Sunna Siilasjoella. Hän ajoi kortin myös poikkeusluvalla kaksi vuotta sitten.

– En olisi päässyt minnekään yksin ilman korttia. Tämä on auttanut meidän perhettämme todella paljon.

Sunna Siilasjoen matka porotöihin voi olla satakin kilometriä. Käsivarren Lapissa olisi vaikea pärjätä ilman autoa ja ajokorttia. Sunna Siilasjoki

Siilasjoelle ajokortti on ollut äärimmäisen tärkeä: esimerkiksi matka porotöihin ei onnistuisi muulla tavoin kuin itse ajaen. Matkaa porojen luokse on 30 kilometriä, joskus työmatkaa on kertynyt satakin kilometriä.

Käsivarren Lapissa on toki monta muutakin syytä, miksi kortille on käyttöä.

– Kaikki kaverini asuvat Hetassa, jonne on 60 kilometriä, joten sinnekin on mukava päästä, perustelee Siilasjoki ajokortin merkitystä hänelle.

Uudelle uudistuskierrokselle lähtevää ajokorttilakia päivitettiin viimeksi vuonna 2018. Sen jälkeen esimerkiksi nuorten poikkeusluvalla 17-vuotiaana hankkimat ajokortit ovat yleistyneet hurjasti.

Lue lisää: Ajokortin juuri saanut saisi ajaa vain aikuinen kyydissään, yöajoille kielto – Liikenneturvalta täysin uusi ehdotus ajokorttilakiin

Keminmaalainen Sara Neijonen aikoo hankkia ajokortin poikkeusluvalla 17 vuotta täytettyään. Ajoharjoittelussa on ollut hyötyä mopokortin myötä hankitusta liikennesääntöjen tuntemisesta. Juuso Stoor / Yle

Pitäisikö äiti herättää mukaan ABC:lle?

Liikenneturvan esittämässä mallissa kortin saaneen nuoren mukana autossa istuisi ensimmäiset kuukaudet joku vastuullinen aikuinen tukemassa nuorta. Tämän ei tarvitsisi olla sukulainen.

Kokkolalainen kaksoistutkintoa suorittava Ville Kotilainen sai ajokortin poikkeusluvalla tammikuussa. Se on tuonut kaivattua kulkemisen vapautta, eikä ajatus sitä rajoittavasta pakollisesta kyytiläisestä miellytä.

– Itselläni on paljon musiikkiharrastuksia, joihin pitää kuljettaa isoja soittimia. On paljon helpompaa, kun pystyy jättämään ne autoon eikä tarvitse kantaa koulussa mukana. Pitäisi aina miettiä, kenet aikuiset saan vierelleni istumaan autoon.

Viime vuonna kortin saanut kohta 18-vuotias Lauri Knuuttila muistuttaa, että tärkeätä on myös ajokokemus.

– Vanhempien kanssa ajo oli kokeilua, parhaiten kokemusta on saanut siitä, kun ajaa yksin.

Ville Kotilaisen mielestä pakollinen aikuinen kyytiläinen veisi autoilun vapautta. Juha Kemppainen / Yle

Liikenneturvan mukaan yöaikainen ajokielto vähentäisi niitä onnettomuuksia, joissa ylinopeutta etenevä, nuoria täynnä oleva auto on joutunut onnettomuuteen.

– Ihan hyvä, ettei heti alussa saisi ajaa yöaikaan. Siellä on riskitekijöitä, kuten eläimet esimerkiksi, Knuuttilan ja Kotilaisen kanssa samalla autolla liikkeellä ollut Jarno Puikko toteaa.

Hän oli vähän aikaa sitten ajaa ketun päälle yöllä, mutta ehti onnekseen väistää.

18-vuotias tamperelainen Leevi Rusanen näkee asian toisin.

– Se fiilis, että saa ajaa yksin, soittaa musiikkia täysillä ja uppoutua täysin siihen ajamiseen. Kyllä se vähän häiritsisi, että pitäisi äiti herätellä kolmen aikaan yöllä, kun lähden käymään vaikka ABC:llä.

Samaa sanoo kajaanilainen Kasper Mikkonen, 17. Pimeällä ajon kieltäminen häiritsisi esimerkiksi harrastuksissa kulkemista. Hän kuitenkin ymmärtää tahdon parantaa liikenneturvallisuutta uudistuksilla.

– Pimeällä kuitenkin tapahtuu kolareita, Mikkonen myöntää.

Lue myös: 15–24-vuotiaiden liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n tasoa – pitäisikö ikäpoikkeuslupaa tiukentaa?

Kajaanilainen Kasper Mikkonen myöntää, että pimeällä sattuu onnettomuuksia. Liikenneturvan esittämiä rajoituksia hän ei silti toivoisi ajokorttilakiin. Jarmo Nuotio / Yle

Sakkolapusta ja ajokiellosta otetaan opiksi

Ajokortin hankkimisen suosio on valtakunnallisesti vähentynyt, mutta maakunnittaisia eroja on paljon.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla 17–18 -vuotiaista nuorista kortti on hankittuna useammalla kuin joka toisella. Uudellamaalla kortti on samanikäisistä nuorista harvemmalla kuin joka kolmannella.

Etelä-Pohjanmaalla erityisesti poikkeusluvalla ajettuja kortteja on paljon: vuonna 2020 peräti 44 prosenttia 17-vuotiaista hankki ja sai ajokortin.

Poikkeuslupien yleistyessä moni on kiinnittänyt huomiota siihen, että myös nuorten ajokiellot liikennerikkeiden vuoksi ovat yleistyneet.

Leevi Rusasen ajokortti on tällä hetkellä kuivumassa ylinopeuden takia. Hänen mielestään hyvä kuski on sellainen, joka oppii virheistään. Hän kertoo oppineensa, ja sanoo saman kokeneiden kavereidenkin oppineen.

– Kun poliisilta tulee sakkolappu ja kortti lähtee vähäksi aikaa kuivumaan, se hölmöily loppuu siihen.

Jarno Puikon pisti miettimään runsas viikko sitten Kokkolassa sattunut ulosajo, jonka osalliset olivat tuttavia.

– Siinä yksi kaveri loukkasi tosi vakavastikin, mutta siitä todennäköisesti selvittiin säikähdyksellä. Täytyy olla todella varovainen, kun lähtee ohittamaan. Kuskina olet vastuussa mukana olevista, Puikko painottaa.

– Kuulostaa siltä, että nyt autokouluyrittäjä puhuu omaan pussiinsa, mutta kyllä se on koulutus joka auttaa, sanoo kokenut liikenneopettaja Markku Koivistoinen. Hän ei kannata Liikenneturvan esityksiä uusista rajoituksista nuorille kuskeille. Marjut Suomi / Yle

Liikenneturva: Porrastaminen toimii

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen muistuttaa, että nuorten liikenneturvallisuudessa olisi meillä paljon parannettavaa: 15–24 -vuotiaiden osalta ollaan alle Euroopan keskitason.

Onnettomuustilastoissa korostuu erityisesti nuorten miesten halu ottaa riskejä liikenteessä.

Hänen mukaansa kansainväliset esimerkit ovat osoittaneet, että riskitilanteita voidaan vähentää ja onnettomuuksia torjua porrastamalla ajo-oikeutta Liikenneturvan esittämällä tavalla.

– Olemme tienneet, että tällainen porrastaminen toimii. Nyt olisi mahdollista tuoda tämä vielä vahvemmin osaksi ajokorttilakia, Anteroinen sanoi Ylen aamussa.

Tamperelainen autokouluyrittäjä, liikenneopettaja Markku Koivistoinen on ollut alalla jo nelisenkymmentä vuotta. Hän ei lämpene Liikenneturvan ehdotuksille.

– Miksi tehdään sääntöjä, joita ei pystytä valvomaan? Poliisilla on paljon tärkeämpääkin työtä. Ei heillä riitä resurssit tämän valvomiseen, Koivistoinen moittii.

Hän keskittyisi koulutuksen lisäämiseen.

– Esimerkiksi nyt liikennerikkomuksesta kiinni jäänyt joutuu käymään ajokieltokoulutuksen. Siellä monta kertaa oppilas sanoo, ettei miksei tätä kerrottu ennen kuin sen kortin sai.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella tiistaihin 13.4. kello 23 saakka.