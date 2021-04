Neljä kuukautta opiskelua kotona riitti, tänään tuhannet oppilaat palasivat lopulta kouluun – lukiolainen: etäopiskelussa ei ole mitään muuta hyvää kuin se, että saa nukkua pidempään

Pääkaupunkiseudulla lukiolaiset ovat olleet lähiopetuksessa viimeksi yli neljä kuukautta sitten. He ovat palanneet osittaiseen lähiopetukseen tänään.

Noin puolet lukiolaisista ja noin kolmasosa ammattiin opiskelevista on kerrallaan koululla ja loput etänä.

Tikkurilan lukiossa opiskelijat kertovat iloitsevansa kouluun paluusta.

– Selkä tulee kipeäksi etäopetuksessa. Alkaa räplätä puhelinta ja ajatukset menee sekaisin. On paljon kivempaa olla lähiopetuksessa, koska täällä näkee frendejä ja opettajia. Täällä saan apua tehtävissä, Marius Pellinen sanoo.

Useilla paikkakunnilla kautta maan yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset palaavat tällä viikolla lähiopetukseen joko kokonaan tai osittain.

Opetuksen rajoitukset ovat vaihdelleet alueellisen epidemiatilanteen mukaan.

Osassa maata yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat ovat saaneet olla lähiopetuksessa koko kuluvan lukuvuoden ajan.

Opettajien ammattijärjestö OAJ on hyvillään lähiopetukseen palaamisesta, mutta samalla huolissaan etäopetuksen synnyttämästä oppimisvajeesta.

– Joidenkin oppilaiden osalta todella on huolta, että onko oppiminen edennyt etäopetuksen aikana juuri lainkaan. Opettajat myös kertovat, että he ovat joutuneet poimimaan vain sellaisia sisältöjä ja tavoitteita, jotka soveltuvat etäopetukseen. Tämän takia asioita on jäänyt oppimatta, koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo sanoo.

Pääkaupunkiseudulla lukiot olivat etäopetuksessa neljä kuukautta

Osa Tikkurilan lukion opiskelijoista jakaa OAJ:n huolen oppimisvajeesta.

– Edellisen koeviikon perusteella etäopetuksella oli vaikutuksia arvosanoihini. Kun lähiopetuksesta saa uudenlaista intoa ja vaihtelua, ne voivat lähteä nousuun, arvioi Jessica Henttinen.

Opiskelu oli monissa aineissa aika itsenäistä, ja oli vaikea pysyä mukana asioissa, sanoo Jessica Henttinen Tikkurilan lukiosta.

Lukion ekaluokkalainen Janne Käki ei keksi etäopiskelussa mitään muuta hyvää puolta kuin sen, että saa nukkua pidempään. Opiskelun kannalta hankalaa on se, että kotona on liikaa häiritseviä tekijöitä.

Vastakkaisia näkemyksiäkin kuitenkin kuulee. Enni Kuivikko kertoo hänen arvosanojensa nousseen neljän kuukauden etäjakson aikana.

– Opin parhaiten etsimällä tietoa itse, hän sanoo.

Enni Kuivikko kertoo pitäneensä etäopiskelusta, koska hän oppii hyvin itsenäisesti.

Valtaosa kuitenkin sanoo etäkoulun sopivan heille huonosti. Helsingin kaupungin kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) 77 prosenttia lukiolaisista oppii etänä huonommin kuin lähiopetuksessa. Pitkällä etäopiskelujaksolla on ollut vaikutuksensa myös lukiolaisten henkiseen hyvinvointiin. Lukiolaisista 56 prosenttia kertoo kokevansa toivottomuutta tai alakuloa useimpina päivinä.

Kädentaitojen opetus ei etänä onnistu

Ammattiopisto Varian kokkiopiskelijat joutuivat pysymään poissa opetuskeittiöstään kolme edellistä viikkoa. Opiskelijat eivät keksi etäopetuksesta paljoa hyvää sanottavaa.

– Tämä on käytännön ala. Tekemällä oppii parhaiten. Reseptejä voi opetella tietokoneella, mutta eipä paljon muuta, sanoo Jarno Luoto.

Myös kokkilinjan opettaja Riitta Peuha sanoo, että ammattiin voi oppia vain käsin tekemällä.

– Kun olimme kolme viikkoa etäopetuksessa, oppilaat ovat ihan pihalla siitä, mitä tehdään, kun ulkofile lyödään nenän eteen, vaikka asia on jo teoriassa opeteltu, hän sanoo.

"Olen toiminnan mies. On henkisesti tosi raskasta olla kotona", Jarno Luoto sanoo.

"Oppilaat kysyivät palatessaan, että saako halata, mutta pidämme edelleen 2 metrin turvavälit", ammattiopettaja Riitta Peuha sanoo.

Osa toisen asteen opiskelijoista jatkaa edelleen etänä

Myös Kymenlaaksossa osa lukiolaisista palaa tällä viikolla lähiopetukseen.

Kahdessa Kouvolan lukiossa otetaan keskiviikon ja torstain aikana käyttöön niin sanottu hybridimalli, jossa ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat ovat vuoroviikoin lähiopetuksessa ja etäopetuksessa. Ykköset jaetaan myös harvempiin tiloihin kahteen vierekkäiseen luokkaan

Kouvolan naapurikaupungissa Kotkassa ja sen vieressä Haminassa lukiolaiset puolestaan jatkavat etäopetuksessa. Kotkan lyseon toista luokkaa käyvä Marikki Virtanen on käynyt valtaosan lukiotaipaleestaan etänä.

Etäopetuksella on Marikki Virtasen mielestä ollut vaikutusta myös oppimiseen. Reaaliaineet ovat sujuneet häneltä hyvin etänä, mutta matematiikka on ollut paljon vaikeampaa.

Toinen Kotkan lyseolainen, Elli Putkonen, koki etäopiskelun raskaana etenkin vuodenvaihteessa talven pimeimpinä kuukausina.

- Koulun lisäksi myös harrastukseni olivat läppärillä. Oli raskasta olla vain kotona ja katsoa läppäriä, Putkonen toteaa.

Viime kevääseen verrattuna opetuksen järjestämisessä on kuitenkin tapahtunut parannuksia. Opettajat ovat löytäneet yhtenäisen linjan eri opetus- ja viestintäalustojen käytössä.

Vaikka lähiopetus onkin ollut välillä rankkaa, Putkonen ei näe järkevänä siirtyä viimeisiksi viikoiksi lähiopetukseen.

- Kotkassa koronatilanne on mennyt huonommaksi. Olisi ristiriitaista tiukentaa muita rajoituksia, jos me olisimme silti menneet kouluun, lukiolainen Elli Putkonen sanoo.

Elli Putkonen, koki etäopiskelun raskaana etenkin vuodenvaihteessa talven pimeimpinä kuukausina.

