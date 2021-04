Kuuntele, miten Sari rikkoi koronaeristystä ja valehteli kumppanilleen: "Seuraukset olivat hirveät" – yhä useampi rikkoo terveysviranomaisten määräystä

Parikymppinen Sari sai maaliskuussa koronatartunnan mökkibileistä ja hänet määrättiin eristykseen. Kaikki sujui aluksi hyvin, oireet lievenivät ja sitten ne häipyivät kokonaan.

Kun oireet poistuivat, otti vallan tunne, että koronakin on nujerrettu.

Sari meni tapaamaan kesken terveysviranomaisen määräämän eristyksen seurustelukumppaniaan, jonka oli tuntenut vasta vähän aikaa.

Lähes samaa ikäluokkaa oleva, uusi kumppani ei tiennyt tapaamisissa Sarin koronatartunnasta, ja että hän oli eristyksessä.

– Se oli tunnepohjainen päätös tavata ihmistä. Tietyllä tavalla omaa välinpitämättömyyttä. Se oli se eristyksen rikkominen, että näin tätä henkilöä useamman kerran eristyksen aikana, kun en olisi saanut.

Eristyksen rikkominen oli kohtalokas päätös.

Sari haluaa kertoa kokemuksistaan, jotta kukaan ei toistaisi hänen virheitään.

Terveysturvallisuuteen liittyvät koronamääräysten rikkomusepäilyt ovat lisääntyneet tänä vuonna.

Huhtikuusta 2020 lähtien poliisissa on kirjattu tutkittavaksi yhteensä 77 terveydensuojelurikkomusta, joissa epäillään, että koronakaranteenimääräystä on rikottu. Viime vuonna poliisi sai 13 tähän liittyvää tutkintapyyntöä ja tänä vuonna tapauksia on kirjattu jo 64.

Karanteeni määrätään koronavirukselle altistuneelle ja eristys tartunnan saaneelle. Kumpaakaan määräystä ei saa rikkoa.

Eristysmääräyksiä on rikottu pandemian aikana eri puolilla Suomea. Poliisilla on esitutkinnassa esimerkiksi Levillä kolme tapausta, jossa positiivisen koronatartunnan saanut henkilö ei ole noudattanut annettua eristystä.

Sari kertoo, että ymmärsi virheensä vasta, kun oli jo tavannut kumppaniaan.

– Seuraukset olivat hirveät. Tämä henkilö ei ensin tiennyt, että minulla on korona. Minulle soitettiin jälleen tartuntautikeskuksesta, minkä jälkeen se vasta kolahti. Tälle henkilölle piti sanoa rehellisesti, että minulla on korona. Hänellä se oli sitten myös.

Koronavirus tarttui viimeisen illan mökkibileistä

Syyllisyyden taakka painaa Saria.

– Kadun tekojani ja sitä koko tilannetta, mutta tehtyä ei saa tekemättömäksi, hän sanoo.

Nuorten väsyminen koronarajoituksiin on huomattu esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhuollon palveluissa. Se näkyy opiskelussa ja heijastuu vapaa-ajalle.

YTHS:n Läntisen alueen johtava psykologi Janne Sihvonen sanoo, että itsenäistyvän nuoren tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen voi olla muita ikäryhmiä suurempi.

– Jokainen nuori varmasti haluaa yrittää parhaansa, mutta tarve tähän yhteisöllisyyteen voi nousta niin suureksi, että unohdetaan koronarajoitukset ja -suositukset, tehdään virhearvio, Sihvonen sanoo.

Sarin koronatartunta sai alkunsa yksityisistä juhlista Lapissa.

Hän lähti maaliskuussa Leville viettämään pitkää viikonloppua. Mökki oli tiedossa ja muitakin tuttuja oli samaan aikaan alueella lomailemassa. Tiedossa oli biletystä ja joku tunsi aina jonkun jollakin mökillä.

– Se oli sellaista viestittelyä, että oletteko myös Levillä, että voisimme tulla käymään, Sari muistelee.

Viimeisenä iltana hän sai kutsun yksityisiin juhliin.

Huvila oli näyttävä ja puitteet olivat kunnossa. Sarin mukaan hän ei viipynyt mökillä pitkään, mutta tarpeeksi.

– Sen jälkeen ei pariin päivään ollut oireita, mutta sitten niitä alkoi tulla muille ja he saivat positiiviset tulokset. Arvasin, että olen saanut tartunnan samasta paikasta. Se oli se viimeinen mökki.

Myöhemmin Sari sai tartuntautikeskuksesta soiton, jossa kerrottiin altistumisesta ja kehotettiin menemään koronatestiin. Se oli positiivinen.

Sari ei ajatellut etukäteen sairastuvansa koronaan, vaikka tunturiviikonloppuna ihmisiä eri mökeissä tapasikin.

– Se oli aluksi sokki ja sitten tuli paniikki, että muistanko kenen kanssa olen ollut, missä olen liikkunut ja mihin aikaan. Sieltä annettiin hyvin ohjeita, mutta ei syyllistetty. Se olisi ehkä pahentanut tilannetta.

Eristyksen rikkominen katkaisi orastavan suhteen

Sari ei tiedä, kuinka moni sai hänen kauttaan koronaviruksen, mutta Sarin mukaan kumppani oli mahdollisesti altistanut tietämättään muita ihmisiä. Tilanne lähti hänen mukaansa etenemään nopeasti ja uusi suhde ajautui myllerrykseen.

– Meille tuli tietenkin välirikko. Tämä toinen henkilö oli loukkaantunut ja olo oli petetty, vihainenkin.

Sari kertoi kumppanilleen lopulta kaiken alusta loppuun, mutta koronaviruksen leviämisen kannalta liian myöhään. Asioiden sopiminen helpotti jonkin verran syyllisyyden taakkaa ja toiselle aiheutettua vahinkoa.

Tällä hetkellä suhteesta on jäljellä ystävyys.

– Hän ymmärsi minun kanttina ja minä hänen. Hän oli loukkaantunut, ja syystäkin. Sovimme ja olemme olleet ihan hyvissä väleissä.

Poikkeusaika ja terveydelle yleisvaarallinen tartuntatauti asettaa myös juridisia velvoitteita, jos henkilö rikkoo terveysviranomaisten antamaa eristysmääräystä.

– Se on rikoslakiin liittyvä terveydenhuoltorikkomus, josta voi seurata jopa kolme kuukautta vankeutta tai sakkorangaistus. Asia on poliisin selvitettävä ja tutkittava, jos näin tapahtuu täysin tahallisesti, tähdentää Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Sari: Ajattelemattomuus ja jännitys syitä rajoitusten rikkomiseen

Sari uskoo, että jännitys ja ajattelemattomuus saattaa ajaa nuoria aikuisia rikkomaan kokoontumisrajoituksia.

Hänen mukaansa helposti ajatellaan, että se ei ole varsinaisesti kiellettyä ja että siitä ei jää kiinni. Mahdollisia seurauksia ei ajatella.

Tilanne on Sarin mukaan toinen, kun saakin koronavirustartunnan ja altistaa muita.

– Jos siinä käy tosi huonosti, niin sitten iskee katuminen ja syyllisyyden tunteet. Sitä toivoisin, että muut välttäisivät sen.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas ymmärtää, että nuoret ovat väsyneitä, kun rajoitukset ovat jatkuneet pitkään. Nyt täytyisi Broaksen mukaan kuitenkin jaksaa, ja miettiä määräysten rikkomisesta aiheutuvia seurauksia loppuun saakka.

Koronaviruksen voi tartuttaa muihin ja se voi aiheuttaa vakavia oireita myös nuorille, Broas muistuttaa.

– Nyt olisi hyvin tärkeää, että me terveydenhuollon ammattilaiset ja muutkin selkeytämme ja kirkastamme, että tauti voi olla todellakin vakava ja jopa kuolemaan johtava. Välttämättä se ei aina liity ikään, vaan näemme myös nuorempia vakavasti sairastuneita.

Sarin asenne koronavirusrajoituksia kohtaan on muuttunut tapahtumien jälkeen.

Hän toivoo, että hänen kokemuksensa herättävät ajatuksia ja pohdintaa ennen tekoja.

– Jotta kukaan ei toistaisi tekemiäni virheitä ja aiheuttaisi kenellekään tilannetta, jossa voi joutua sairaalaan.

