Helsinkiläinen rouva jätti pikkukunnan museolle ison testamentin – puolen miljoonan euron turvin Rautalammilla alkoi kaivattu remontti

Rautalammilla korjataan parhaillaan museon kattoa testamenttilahjoituksena saaduilla varoilla. Museota hallinnoiva Peuran museosäätiö sai tiedon puolen miljoonan euron suuruisesta lahjoituksesta viime vuoden lopussa.

– Tämä ei ole jokapäiväinen asia museomaailmassa, museojohtaja Leni Koukkari sanoo.

Lahjoituksen teki rautalampilaissyntyinen Leena Anneli Saarela. Omaa sukuaan Saarela oli Pakarinen ja hän asui miehensä kanssa Helsingissä. Pariskunnalla ei ollut lapsia.

Koukkari tapasi Saarelan monta kertaa hänen käydessään museossa kesäisin.

– Keskustelimme toki hänen omasta elämäntilanteestaan, mutta myös museon tilanteesta, Koukkari kertoo juttutuokioista Saarelan kanssa.

Käydessään museossa Saarela kiinnitti huomiota sen aktiiviseen toimintaan, mutta hän huomasi myös rakennuksen pikaisen korjaustarpeen.

– Hän oli vakuuttunut, että museolla on edessä hyvä tulevaisuus.

Vesi valui sisään toisen kerroksen näyttelyhalliin viime kesänä. Marianne Mattila / Yle

Koukkarille jäi tunne, että kotiseuturakas lahjoittaja halusi tällä tavalla välittää oman kotiseutunsa historiaa eteenpäin tuleville sukupolville.

Museo sai alkunsa anteliaasta lahjoituksesta

Puolen miljoonan euron lahjoitussumma liikuttaa museojohtajaa myös siksi, että museo sai alkunsa paikkakunnalla asuneen hyväntekijän ansiosta. Vuonna 1938 perustetun Rautalammin museon takana on kauppaneuvoksetar Aina Peura.

Peura harrasti kotiseutunsa esineistön keräämistä ja oli tallentanut sitä perheen asuinpaikkaan Korholan kartanon väentupaan.

Peuran puoliso Heikki Peura oli tuolloin Rautalammin varakkain mies, joka pyöritti sahoja Suonenjoen Iisvedellä ja Kuopion Pitkälahdessa.

Aina Peura lahjoitti keräämänsä esineistön museolle. Tämän lisäksi hän lahjoitti tontin ja kustansi museon rakentamisen.

Museojohtaja Leni Koukkari esittelee savupirttiä, jossa asui vielä ihmisiä 1950-luvun Pielavedellä ennen sen siirtoa Rautalammille. Marianne Mattila / Yle

Rakennuksen ensimmäinen remontti alkaa vesikatosta

83-vuotiasta museorakennusta ei ole peruskorjattu kertaakaan historiansa aikana. Testamenttilahjoitus on kohdistettu yksinomaan talon remontointiin.

Korjaussuunnitelma on ollut olemassa jo pitkään.

– Raha on puuttunut, mutta nyt päästään liikkeelle vesikatosta. Onneksi rakennuksen runko on kunnossa, toteaa Peuran museosäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Annala.

Myös museon ilmastointi ja viemäröinti korjataan. Museoon tarvitaan myös uudet wc:t. Tarkoitus on remontoida vielä museon työntekijöiden työtiloja sekä näyttelytiloja.

Peuran museosäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Annala keskustelee Leni Koukkarin kanssa. Museolla on hallussaan mittava vanhojen Arabian astioiden kokoelma. Marianne Mattila / Yle

Testamenttilahjoituksen yhteyteen sattui vielä toinenkin onnenpotku. Korjaustöihin saatu opetus- ja kulttuuriministeriön peruskorjausavustus oli kohdennettu ensin vuodelle 2024. Sitä saatiin kuitenkin aikaistettua, koska vuotava katto uhkasi jo museon arvokasta esineistöä. Tämä summa huomioiden kasassa on noin 700 000 euroa.

Remontista huolimatta museo avautuu kesäksi

Museon kattotyöt valmistuvat jo kesäkuussa. Museo on tällä hetkellä suljettu, mutta kesänäyttely avataan suunnitelman mukaisesti toukokuun puolessa välissä. Näyttely paneutuu inkerinsuomalaisiin ja sen ovat koostaneet valokuvaaja Meeri Koutaniemi sekä toimittajat Lea ja Santeri Pakkanen.

Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Rautalammin museossa on esillä Etelä-Konneveden kansallispuistoon liittyvä perusnäyttely.

Etelä-Konneveden kansallispuiston alueen muinaishistoriaan voi tutustua perusnäyttelyssä. Marianne Mattila / Yle

Vanhassa valokuvassa ovat rovasti Martin ja ruustinna Edith Martin Rautalammin pappilassa. Marianne Mattila / Yle

Museoon kuuluu myös 11 ulkorakennusta. Niistä vanhimmat ovat kaksi aittaa 1700-luvulta ja 1850-luvun puolesta välistä oleva savutupa, joka siirrettiin alueelle Pielavedeltä 1950-luvulla.

Museolla on talletettuna noin 40 000 valokuvaa. Esineistöä on reilut 30 000 kappaletta. Taidekokoelmassa on noin 200 teosta. Sen lisäksi löytyvät käsikirjasto ja arkisto.

Omia hankintoja on pystytty tekemään vähien varojen puitteissa niukasti.

– Pääosin kaikki on saatu lahjoituksina, museojohtaja Koukkari kertoo.

