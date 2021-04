Itseoppinut pyöräkorjaaja opettaa sähköpyörämekaanikkoja, joista on huutava pula – alle kymmenesosa hakijoista läpäisee tiukan seulan koulutukseen

Kun kuopiolainen Iikka Ahonen, 33, hurahti maastopyöräilyyn teini-iässä, se oli vielä harvinainen harrastus hänen kotiseudullaan.

– Olin outolintu lätkäjätkien joukossa, Ahonen muistelee.

Nyt tilanne on toinen. Pyöräily, ja uusimpana trendinä sähköpyöräily, on kasvattanut suosiotaan siinä määrin, että alan mekaanikkoja pitää kouluttaa lisää. Etenkin sähköpyöräalan ammattilaisista on pulaa korjaamoissa ja liikkeissä.

TTS Työtehoseuran ammatillisessa koulutuksessa Vantaalla aloittaa huhtikuun lopussa kymmenen sähköpyörämekaanikko-opiskelijaa uudessa koulutusohjelmassa.

Ahonen toimii TTS:n kouluttajana. Hän itse ei ole kouluja käynyt, sillä niitä ei hänen nuoruudessaan ollut.

Iikka Ahonen perusti oman pyörähuoltoliikeketjun. Ronnie Holmberg / Yle

Yhdeksänkymmentäluvun loppupuolella maastopyörät eivät olleet kovin kehittyneitä, ja ne hajosivat helposti. Huoltamisesta ja korjaamisesta piti päästä jyvälle, jos lajia halusi harrastaa tosissaan. Ahonen otti meisselin käteensä ja opetteli korjaamaan pyöränsä itse.

Siitä urkeni ura itseoppineelle pyöräkorjaajalle. Ahonen hakeutui töihin paikalliseen pyöräkorjaamoon. Taitojen kartuttua hän perusti oman liikkeen, Iikan pyörävarikon vuonna 2013.

Se oli pitkäaikainen unelma yrittäjäperheessä kasvaneelle Ahoselle.

– Vapauksia ja vastuuta on enemmän. Edut ovat seIkeät, kun pystyy itse vaikuttamaan siihen, miten työnsä tekee ja mitä saa aikaan.

Yritys laajeni ketjuksi, kun Ahonen perusti liikkeet myös Joensuuhun, Jyväskylään, Imatralle ja Vantaalle vuosina 2018–2020.

Sähköpyöräilyssä on nyt lumipalloilmiö käynnissä, ja se on lisännyt meidän töitämme. Yrittäjä Iikka Ahonen

Ahonen on huomannut, että alalla on pulaa mekaanikoista, etenkin sellaisista, jotka hallitsevat sähköpyörien korjaamisen.

Sähköpyörien myynti ja samalla korjauspalvelujen kysyntä on kasvanut rutkasti viime vuosina Ahosen liikkeissä.

– Sähköpyöräilyssä on nyt lumipalloilmiö käynnissä, ja se on lisännyt meidän töitämme.

Sähköpyöräily innostaa uusia ihmisiä liikkeelle

Ahosen mukaan sähkötekniikka on tuonut pyöräilyn piiriin aivan uusia harrastajia. Sellaisia, jotka eivät välttämättä muuten olisi innostuneet pyöräilystä lainkaan.

– Esimerkiksi ihmisiä, jotka eivät halua, että liikunta on kärsimystä. Jos ei ole huippukunnossa, mutta haluaa liikkua ja nauttia siitä, sähköpyöräily on hyvä keino.

Joitakin asiakkaita taas kiinnostaa sähköpyörien tavallista polkupyörää kehittyneempi tekniikka.

– Toinen selkeä asiakasryhmä on ihmiset, jotka ovat harrastaneet moottorikelkkailua tai muuta lajia, jossa laite on tärkeä ja arvokas. Heille sähköpyörän korkeampi hinta ei tuota niin suurta tuskaa.

Ahonen on myös havainnut, että naiset ja pariskunnat hankkivat ja huollattavat pyöriä aiempaa enemmän. Taustalla vaikuttavat halu liikkua ekologisesti ja omasta kunnosta huolehtiminen hyötyliikunnan avulla.

– Jos on kaksi kuskia, joilla on erilainen kunto, he pystyvät silti mukavasti ajamaan lenkkiä yhdessä, koska sähköpyörän tehovalikosta toinen voi valita isomman tehon ja toinen pienemmän.

Iikan pyörävarikon liiketoimintajohtaja Matti Kokko toivoo, että alalle tulee uusia yrityksiä ja kilpailua. Ronnie Holmberg / Yle

Käytännönläheinen ammattitutkinto pyörämekaanikoille

Pyöräilyinnostus on pantu merkille myös TTS Työtehoseuran ammatillisessa koulutuksessa.

– Olemme vahva tekniikan alan kouluttaja ja haluamme katsoa tulevaisuuteen. Polkupyöräily on kasvava ala, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Minna Karppinen.

Karppisen mukaan alalle tarvitaan lähivuosina 40–50 uuttaa mekaanikkoa.

TTS käynnistää nyt ensimmäistä kertaa tutkintoon johtavan pyörämekaanikkokoulutuksen, joka antaa valmiudet sekä perinteisten että sähköpyörien korjaamiseen. Koulutus kestää kahdeksan viikkoa. Siitä suurin osa on työssäoppimista alan yrityksissä, muun muassa Iikan pyörävarikolla.

TTS Työtehoseuran myynti- ja markkinointijohtajan Minna Karppisen mukaan pyörämekaanikkokoulutus on tarkoitettu pääosin alle kolmekymppisille, mutta voi olla, mukaan pääsee myös yli nelikymppisiä hakijoita. Ronnie Holmberg / Yle

Koulutuksen hakuaika päättyi viime viikolla. Yli sadasta hakijasta kymmenen pääsee sisään.

– Heiltä edellytetään vahvaa motivaatiota pyöräilyalaa kohtaan. Harrastajataustasta on etua. Pitää olla kiinnostusta mekaanikon töihin ja yrittäjäuraa kohtaan, sillä useat mekaanikot työllistyvät yrittäjinä, Karppinen kertoo.

Tosin opiskelijat voivat saada töitä myös huoltoliikkeistä, joissa he suorittavat työssäoppimisjaksonsa.

Kaiken kaikkiaan koulutus on käytännönläheistä. Oppilaitos antaa perustiedot ja -taidot ammattiin. Kokemusta syvennetään työpaikoilla.

– Meillä ei hirveästi istuta luokissa opiskelemassa teoriaa. Käsillä pääsee tekemään aidoissa työympäristöissä, aidoilla koneilla ja laitteilla. Pyrimme saamaan ihmiset nopeasti työelämään täsmäkoulutuksilla.

Pyöräily ja perhe sopivat yhteen

Uusia opiskelijoita kouluttava Iikka Ahonen pystyy nyt viettämään aikaa Vantaan koulutuspisteellä pari kuukautta, kun hän myi kaksi viikkoa sitten suurimman osan huoltoliikkeistään entisille työntekijöilleen.

Ahonen piti itsellään ainoastaan Kuopion liikkeen. Se on edelleen hänen kotikaupunkinsa.

Kevään koulutusprojektin jälkeen hän haluaa antaa enemmän aikaa perheelleen, johon tuli lisäystä vuosi sitten. Viena-tytär kaipaa isän seuraa, joten reissaaminen eri kaupungeissa saa jäädä.

Perhe ei kuitenkaan ole este pyöräilylle, päinvastoin.

– Se on monen perheen harrastus, Ahonen tietää.