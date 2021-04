Oikeustieteilijät näkevät rokotepassissa syrjinnän mahdollisuuden – suurin ongelma liittyy rokotettujen ja rokottamattomien kohtaamiseen

Oikeusoppineiden mukaan rokotepassin käyttö on syrjivää, jos sen avulla ei voida estää koronatartuntoja. Tällöin passin avulla luodaan erottelu, joka ei perustu koronan leviämisen estämiseen.

– Yksi näkökohdista, joka puhuu rokotepassin käyttöönottoa vastaan on, että rokotteen saanut henkilö voi tartuttaa muita henkilöitä, sanoo Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Toomas Kotkas.

– Suurin ongelma on se, että todistus rokotuksesta, sairastetusta taudista tai tuoreesta testistä ei ole täysin varma todiste siitä, että henkilö ei voisi tartuttaa muita, sanoo puolestaan European University Instituten kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin.

Tartuttamisriski konkretisoituu rokotettujen ja rokottamattomien välisissä kohtaamisissä esimerkiksi ravintoloissa ja tapahtumissa.

– Jos riski on olemassa, pidän selvänä, että tämä on syrjintää. Silloin ei saavuteta suojaa, jota väitetään tavoiteltavan, vaan luodaan syrjivä erottelu niiden välillä, joilla on tämä todistus ja joilla sitä ei ole, sanoo Scheinin.

Euroopan komission jäsenmaille tekemän ehdotuksen toivotaan poliittisella tasolla johtavan siihen, että kansalaiset voisivat matkustaa Euroopan unionin alueella, jos henkilöllä olisi passissaan merkintä joko rokotuksesta, tuoreesta negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Scheininin mukaan komission ehdotus itsessään tarkoittaisi vain toisen EU-maan antaman todistuksen kohtelua samalla tavoin kuin oman maan todistusta. Hänen mukaansa jäsenmaat voisivat yhä itse päättää, mikä rokotepassien merkitys on rajavalvonnassa.

Useat jäsenmaat ovat alkaneet nyt pohtia, voitaisiinko rokotepassia käyttää myös muiden palveluiden kuten konserttien avaamiseen.

Suomessa rokotepassista on saatu viime viikkojen aikana uusi kiistanaihe hallituksen ja opposition välille.

Kokoomus on vaatinut rokotepassin käyttöönoton selvittämistä kotimaassa, kun taas hallituspuolueet ovat suhtautuneet varovaisemmin yhteiskunnan avaamiseen sen avulla.

Ministeriöt pohtivat passin käyttöönottoa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä oikeusministeriö pohtivat parhaillaan, mihin tarkoituksiin rokotepassia voitaisiin Suomessa käyttää.

Hallitus kertoi omassa suunnitelmassaan viime viikolla, että “ripeän rokotustahdin vuoksi hallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena ottaa käyttöön erioikeusjärjestelmiä rokotuksen saaneille”.

Suunnitelmassa todettiin, että rokotepassia on tarkoitus käyttää lähinnä matkailussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lupasi kuitenkin, että passin käyttöä voidaan selvittää myös muissa tarkoituksissa.

Marinin lupaus oli osaltaan vastaus kokoomukseen vaatimukseen siitä, että ministeriöt selvittäisivät, miten koronapassia voitaisiin käyttää yhteiskunnan avaamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola sanoo, että koronapassin käyttötarkoituksen laajentaminen toisi mukanaan myös käytännön ongelmia.

Yksi näistä olisi koronatestien riittävyys, kun rokottamattomat ihmiset hakisivat passiaan varten testituloksia.

Tanska on kertonut, että se alkaa avata yhteiskuntaa koronapassin avulla.

– Tanska pystyy käsittääkseni testaamaan 400 000 ihmistä päivässä. Suomessa ollaan noin kymmenysosassa tästä luvusta, Pohjola sanoo.

Pohjola mukaan Tanska on testausmäärissä omassa luokassaan, vaikka Suomikin hätyyttelee määrillään kärkisijoja.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole vielä arvioitu sitä, kuinka paljon rokotepassin laaja käyttö lisäisi testien kysyntää.

Julkisoikeuden professori Kotkas pitää testejä kuitenkin keskeisenä osana rokotepassia. Hänen mielestään pitää tarkkaan harkita sitä, voidaanko rokottamattomia kohdella eri tavoin kuin rokotettuja.

– Rokottamattomille pitäisi tarjota vaihtoehtoinen tapa todistaa tartuttamattomuus, Kotkas toteaa.

Pohjolan mukaan ministeriöt selvittävät nyt passin oikeudellisia ongelmia.

Matkailuala haluaa rokotepassin

Rokotepassin ongelmat eivät liity pelkästään kysymyksiin perustuslaista ja testien riittävyydestä.

Yksi ongelma on sairastetun koronataudin merkitseminen passiin. Lääkärit diagnosoivat yleensä sairauksia, mutta he merkitsevät harvemmin tietojärjestelmiin tietoja parantuneista.

Komission ehdotuksen mukaan parantuneet olisivat kuitenkin oikeutettuja saamaan passin.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi ymmärtää, ettei rokotepassin käyttöönotto ole yksinkertainen asia.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi ei käyttäisi rokotetodistusta ravintola-alalla. Hänen mukaansa se saattaisi hidastuttaa alan avautumista uudelleen. Mikko Koski / YLE

Hän kuitenkin haluaa, että passi otettaisiin käyttöön tapahtumien, festivaalien ja erilaisten messujen järjestämisessä.

– Ravintolatoiminnassa sitä ei tarvita, koska ravintoloiden avaamisesta on olemassa aikataulu. Se pikemminkin hidastuttaisi kuin nopeuttaisi sitä, Lappi sanoo.

Hallituksen linjauksen mukaan ravintolat saavat avata ovensa maanantaina. Se kuitenkin kohdistaa ravintoloihin tiukkoja asiakaspaikkamäärä- ja aukiolorajoitteita pahimmilla tautialueilla.

Hallitus on kertonut, että rokotepassi voisi olla kansallisessa käytössä Suomessa toukokuussa.

