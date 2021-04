Santeri Salmela, 16, haluaa kesällä töihin – 4H haaveilee kesäpestistä kaikille ysiluokkalaisille: "Tärkeintä on aina asenne"

Kuortaneen urheilulukioon hakenut Santeri Salmela oppi kurssilla uutta siitä, mitä työhakemukseen kannattaa laittaa ja mikä on turhaa.

Ysit töihin -hanke laajeni vuoden alussa valtakunnalliseksi, ja siinä on mukana nyt 90 4H-yhdistystä eri puolilta maata.

Jos hyvin käy, veteliläinen Santeri Salmela on ensi kesänä töissä seurakunnalla tai kunnalla leikkaamassa ruohoa, apuopettajana uimakoulussa tai apuohjaajana nuorten retkillä.

Noita pestejä hän haki, koska pitää niitä mielenkiintoisina. Ensimmäinen kokemus Salmelalla on jo viime kesältä paikallisesta kaupasta.

– Luulen, että suurin osa ysiluokkalaisista haluaa kesätöihin. Raha on varmaan isoin syy, mutta kyllä kokemuskin on aika arvokasta, sanoo Salmela.

Vaikka kokemusta ei pitkästi ehtisi kesällä kertyäkään, kesätyön merkitys on suuri.

– Siiinä saa kumminkin vähän vinkkejä, millaista työelämä on ja millaisia taitoja siellä tarvii. Millaisten ihmisten kanssa pitää tulla toimeen – pitää olla sopeutuvainen.

Santeri Salmelan kotikunnan 4H-yhdistys on mukana valtakunnalliseksi laajenneessa Ysit töihin -hankkeessa. Siinä markkinoidaan työnantajille mahdollisuutta palkata peruskoulunsa päättävä.

Nuorille hankkeessa tarjotaan tietoa 4H:n jo kauan käyttämän Ajokortti työelämään -koulutuksen kautta. Siinä käydään läpi muun muassa työnhakua, CV:n tekoa, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia ja esimerkiksi oman rahan käyttöä.

Santeri Salmela uskoo, että kesätyön saamisen voi ratkaista oma toiminta.

– Kyllä se on varmaan se, että on itse hakenut työtä eikä laittanut vanhempiaan hakemaan. Että on reippaana asian kanssa ja uskaltaa myös kysyä jos tarvii ja kertoo itsestään niitä hyviä puolia.

Kaustisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Ulla Järvelä vahvistaa, että työnantajan näkökulmasta yksi asia on yli muiden.

– Tärkeintä on aina asenne. Että on kiinnostunut töistä ja on aktiivinen – ja haluaa oppia työtä. Ne ovat tärkeimmät, sanoo Ulla Järvelä.

Tavoitteena saada kesätyö kaikille yseille

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Ysit töihin -hankkeessa unelmana on, että jokainen ysiluokkalainen saisi kesätyöpaikan.

4H-järjestö on toteuttanut sitä kaksi kautta alueellisina pilotteina, mutta tälle vuodelle mukaan saivat hakea kaikki yhdistykset. Nyt ysien puolesta urakoi niistä noin 90. Pohjalaismaakunnista mukana on kahdeksan yhdistystä, joista osa oli mukana jo pilotissa.

– On tärkeää tehdä töitä näiden nuorten kanssa, jotka ovat elämän murrosvaiheessa. Ensimmäinen työpaikka on niin tärkeä, sanoo projektipäällikkö Anu Parviainen 4H-järjestöstä.

Yhdeksäsluokkalaisten ikäluokka on noin 50 000 nuorta.

Pilottivuonna mukana olleista yseistä kesätyöpaikan sai 60 prosenttia. Viime vuonna luku notkahti, kun osa jo sovituista paikoista suli käsistä koronan takia. Parviainen pitää 45 prosentin onnistumista silti koronavuonna hienona saavutuksena. Nyt tavoitteena on päästä ensimmäisen vuoden lukemiin.

Kaustisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Ulla Järvelä selvittelee parhaillaan, kuinka moni kunnan ysiluokkalainen on vielä vailla haluamaansa kesätyötä. Kaustisella myös kurssi on vielä pitämättä, sen vuoro on toukokuussa, jolloin opit työelämästä ovat tuoreita kesän koittaessa. Kalle Niskala / Yle

Ysit töihin -hankkeessa on kaksi kärkeä: lähestyä työnantajia ja kouluttaa nuoria. Menossa on kiivain koordinointivaihe, kun toiminnanjohtajat soittelevat mahdollisille kesätyön tarjoajille ja kertovat mahdollisuudesta palkata yhdeksäsluokkalaisia.

Toiminnanjohtaja Ulla Järvelä Kaustisen 4H-yhdistyksestä on juuri laittamassa kirjeitä työnantajille; puhelimessa hän on puhunut viime päivinä monen mahdollisen työllistäjän kanssa.

– Kyllä siinä paljon työtä vaaditaan – ja porkkanoita. Mutta mukavasti hanke on kuitenkin otettu alueella: nuorten työllistäminen koetaan tärkeäksi, sanoo Järvelä.

Vaihtoehtoja on useita: yritys voi palkata nuoren itse tai 4H-yhdistyksen kautta Tutustu työelämään ja tienaa -mallin avulla. Kesätöitä nuorille voi antaa myös tilaamalla yhdistykseltä viherpalvelutöitä.

Yhdistys voi myös työllistää nuoren, joka käy töissä jakson aikana vaikkapa useamman pienyrittäjän leivissä. Nuori voi myös ryhtyä 4H-yrittäjäksi.

Nuorellakin on aineksia CV:hen

Se että Ajokortti työelämään -koulutuksessa mukana on myös työnantaja kertomassa omia näkemyksiään, on Ulla Järvelän mukaan iso asia.

– On tärkeää, että nuoret voivat kysellä työnantajilta ohjeita ja mielipiteitä.

Santeri Salmelalle kurssi toi uutta tietoa esimerkiksi työhakemuksesta.

– Siihen kannattaa laittaa pääpointit: missä on hyvä ja miksi sopisi työhön. Ettei mene liian pitkälle kun kertoo vaikka harrastuksista, vaan kertoo vain sen, mistä voi olla hyötyä työssä.

Nuorillakin on CV:hen laitettavana enemmänkin kuin ehkä tulisi mieleen, sanoo toiminnanjohtaja Ulla Järvelä.

– Siihen kannattaa laittaa tet-paikat, käydyt kurssit ja harjoittelut, harrastukset ja vahvuudet. Jos on hygieniapassi, niin se mukaan – ja myös Ajokortti työelämään -koulutus. Kyllä niitä vaan alkaa löytyä!

Hän muistuttaa, että harrastus voi vihjata kyvyistä laajemminkin: esimerkiksi mopojen kanssa taitava voi hallita muutakin taitaa muutakin teknistä tekemistä.

Miten sinä sait ensimmäisen kesätyöpaikkasi? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 saakka.