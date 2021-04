Japani aikoo päästää Fukushiman vesiä mereen puhdistuksen jälkeen – alueen asukkaat ja kalastajat vastustavat kiivaasti

Japanin hallitus on päättänyt, että Fukushiman ydinvoimala-alueen saastuneita vesiä voidaan päästää Tyyneen valtamereen käsittelyn jälkeen.

Veden vähittäinen laskeminen mereen alkanee noin kahden vuoden kuluttua ja kestää alustavan arvion mukaan noin 30 vuotta.

Radioaktiivista vettä on säilytetty tankeissa Fukushiman alueella vuoden 2011 tuhoisasta ydinonnettomuudesta lähtien. Sitä on kertynyt vuosien kuluessa yli miljoona tonnia.

Kyse on ydinreaktorien jäähdytysvesistä, vuosien mittaan tulleista sateista ja pohjavedestä. Uutta saastunutta vettä kertyy edelleen tonneja päivässä.

Fukushiman ydinvoimalasta vastaava energiayhtiö Tepco on sanonut, että veden säilytyskapasiteetti täyttyy ensi vuoden lopulla.

Tepcon ja japanilaisten virkamiesten mukaan vedestä ei voida poistaa tritiumia, joka ei ole ihmisille vaarallista pieninä määrinä. Kaikkien muiden radioaktiivisten aineiden pitoisuudet saadaan heidän mukaansa puhdistamalla ja laimentamalla laskettua niin alhaiselle tasolle, että vesien päästäminen mereen on mahdollista.

Japanin talous- ja teollisuusministerin Hiroshi Kajiyaman mukaan ydinvoimala-alueella olevat vesitankit vievät myös paljon tilaa ja haittaavat ydinvoimalan turvallista purkamista, uutistoimisto AP kirjoittaa.

IAEA hyväksynyt suunnitelman

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on uutistoimisto AFP:n mukaan hyväksynyt Japanin suunnitelman.

– Vettä on laskettu valtamereen muuallakin. Siinä ei ole mitään uutta. Tässä ei ole mitään skandaalia, IAEA:n pääjohtaja Rafael Mariano Grossi sanoi AFP:n mukaan.

Japanilaisessa Oita-yliopistossa työskentelevä säteilyriskiasiantuntija Michiaki Kai sanoo AFP:lle, että on tärkeää kontrolloida, minkä verran vettä lasketaan mereen ja paljonko sitä ensin laimennetaan. Hänen mukaansa tutkijoiden konsensus kuitenkin on, että sen vaikutus terveyteen on minimaalinen.

– Ei voida sanoa, että riski olisi nolla, ja se aiheuttaa kiistaa, Michiaki Kai arvioi.

Toinen AFP:n haastattelema säteilyasiantuntija, Geraldine Thomas brittiläisestä Imperial Collegesta sanoo, että tritium ei aiheuta terveysriskiä eikä hän epäröisi syödä Fukushiman alueen kalaa.

Paikalliset kalastajat, ympäristöjärjestöt ja Kiina kriittisiä

Paikalliset kalastajayhteisöt kuitenkin vastustavat suunnitelmaa jyrkästi, sillä ne pelkäävät, että Fukushiman vesien päästäminen mereen saa kuluttajat hyljeksimään alueelta pyydettäviä mereneläviä.

Kalastajien yhdistyksen edustaja sanoi AFP:lle, että hallituksen suunnitelma tarkoittaisi, että vuosikymmenen kestänyt työ alueen kalatalouden elvyttämiseksi menisi hukkaan.

Myös ympäristöjärjestöt, kuten Greenpeace, vastustavat veden päästämistä mereen. Greenpeacen mielestä Tepcon pitäisi rakentaa lisää vesitankkeja ydinvoimala-alueen ulkopuolelle ja odottaa parempien suodatusmenetelmien kehittymistä.

Kiinan ulkoministeriö puolestaan julkaisi heti Japanin hallituksen päätöksen jälkeen tiedotteen, jossa suunnitelmaa nimitetään äärimmäisen vastuuttomaksi ja arvioidaan sen vaarantavan kansanterveyden ja turvallisuuden kansainvälisesti. Myös Etelä-Korea on kutsunut sitä riskiksi meriympäristölle.

Lähteet: AP, AFP, Reuters