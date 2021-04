Helsingin luksusliikkeet Espalla kamppailevat asiakaskadon kanssa – apua toivotaan rokotepassista, jotta myös turistit palaisivat kauppoihin

Menetettyä myyntiä on pystytty kompensoimaan verkkokauppaan panostamalla, mutta loven pandemia on jättänyt kaikesta huolimatta.

Helsingin ydinkeskusta on miltei autioitunut koronan aikana.

Luksusliikkeistään tunnetulla Esplanadillakin aikaa on viettänyt vain noin kolmasosa entiseen verrattuna. Kivijalkaliikkeiden vaikea tilanne on jatkunut jo pitkään.

– Kuvaavaa on se, että liikkeessämme Oulussa on ollut enemmän kävijöitä kuin Esplanadilla, toteaa Balmuirin toimitusjohtaja Tiina Luhtanen.

Sadan metrin päässä vaateliike Uhanassa on sielläkin rauhallista.

– Tilanne olisi varsin tukala, jos olisimme pelkän kivijalan varassa, kertoo Uhanan myyntijohtaja Anna Rintamäki.

Molemmat muotiliikkeet kertovat suurimman helpotuksen löytyneen verkkokauppamyynnistä. Menetettyä myyntiä on pystytty kompensoimaan verkkokauppaan panostamalla, mutta loven pandemia on jättänyt kaikesta huolimatta.

– Esplanadilla neljäsosa koko myynnistämme on tullut turismista. Myyntiä on ollut mahdotonta paikata kotimaisilla asiakkailla, etenkin kun heitä ovat suitsineet rajoitukset Suomessa, sanoo Balmuirin toimitusjohtaja Tiina Luhtanen.

Toiseen suuntaan muutaman sadan metrin päässä laukkuliike Tumissa on puolestaan tehty päätös liiketoiminnan lopettamisesta ja siellä on käynnissä loppuunmyynti. Kohtalo on valitettavan tuttu: pandemia on ehdyttänyt turistien virran, eikä kotimaisiakaan asiakkaita ole, kertoi myymäläpäällikkö Sasha Balakshin Ylelle maaliskuussa.

Muotiliike Uhana avasi liikkeensä Pohjoisesplanadille vain joitakin kuukausia ennen koronapandemian puhkeamista. Tiina Karppi / Yle

Turistivirtaa kaivataan

Yksi apukeino yhä sinnittelevien yritysten vaikeaan tilanteeseen voisi olla niin sanottu rokotepassi. EU:n komissio on esittänyt, että EU-alueella otettaisiin käyttöön digitaalinen koronatodistus helpottamaan matkustamista. Rokotepassin avulla voitaisiin komission mukaan mahdollistaa vapaa, mutta vastuullinen liikkuvuus.

– Turistien pääsy maahan olisi aivan oleellista meidän kannaltamme, sanoo Balmuirin Tiina Luhtanen.

Balmuirin turistiasiakkaista valtaosa on tullut Aasiasta.

– He ovat hyvin ostovoimaisia asiakkaita. Uskon, että he myös palaavat pitkällä aikajänteellä, Luhtanen sanoo.

Uhanan Anna Rintamäki sanoo, että jo kotimaan sisällä tapahtuva yhteiskunnan avautuminen toisi helpotusta tilanteeseen.

– Tällä olisi jopa turismia suurempi merkitys. Konsertissa tai teatterissa käytäessä käydään usein kivijalkaliikkeiden kautta, hän kertoo.

Lue lisää: Yleisötilaisuudet voivat alkaa kesäkuussa – suurimmille tapahtumille riskit ovat silti liian suuret, Raumanmeren juhannus peruttu

Niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten asiakkaiden turvallinen liikkuminen olisi tärkeää erikoisliikkeiden kannalta. Tiina Karppi / Yle

Rokotepassin käyttömahdollisuuksia selvitetään

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä oikeusministeriö pohtivat parhaillaan, mihin tarkoituksiin rokotepassia voitaisiin Suomessa käyttää.

Esimerkiksi matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi on kertonut toivovansa, että passi otettaisiin käyttöön tapahtumien, festivaalien ja erilaisten messujen järjestämisessä.

Hallitus kertoi omassa suunnitelmassaan viime viikolla, että “ripeän rokotustahdin vuoksi hallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena ottaa käyttöön erioikeusjärjestelmiä rokotuksen saaneille”.

Suunnitelmassa todettiin, että rokotepassia on tarkoitus käyttää lähinnä matkailussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lupasi kuitenkin, että passin käyttöä voidaan selvittää myös muissa tarkoituksissa.

Lue lisää: Oikeustieteilijät näkevät rokotepassissa syrjinnän mahdollisuuden – suurin ongelma liittyy rokotettujen ja rokottamattomien kohtaamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola sanoi maanataina A-studiossa, että koronapassin käyttötarkoituksen laajentaminen toisi mukanaan myös käytännön ongelmia.

Yksi näistä olisi koronatestien riittävyys, kun rokottamattomat ihmiset hakisivat passiaan varten testituloksia.

Koronapandemian nopeat käänteet ovat pitäneet yritykset varpaillaan. Balmuirin toimitusjohtaja Tiina Luhtanen toivoo entistä selkeämpää viestintää. Tiina Karppi / Yle

Kuluttajiin halutaan valaa toivoa

Balmuirin toimitusjohtaja Tiina Luhtanen toivoo, että viestintää siitä, kuinka koronarajoituksia ryhdytään purkamaan ja yhteiskuntaa avaamaan, toteutettaisiin mahdollisimman selkeästi.

Esimerkiksi Kaupan liiton mukaan pelkkä keskustelu liikkumisrajoituksista on vaikuttanut erikoiskaupan yritysten toimintaan ja asiakasmääriin.

– Ymmärrän, että tilanteen ennustaminen on vaikeaa, mutta kolme viikkoa sitten puhuttiin vielä ulkonaliikkumiskiellosta, ja nyt tartuntakäyrät osoittavat alaspäin. Strategiaa joutuu sopeuttamaan hyvinkin nopeasti, Luhtanen kuvailee.

Muotiliike Uhana avasi liikkeensä Pohjoisesplanadille vain joitakin kuukausia ennen koronapandemian puhkeamista. Suurin osa ajasta on siis kulunut erilaisten rajoitusten vallitessa.

– Odotamme suuresti, että pääsemme näkemään ja kokemaan niin sanotusti normaalin ajan, myyntijohtaja Anna Rintamäki kertoo.

Rintamäen ja Luhtasen mielestä koronaviestinnässä olisi hyvä korostaa myös positiivisuutta ja toivoa tulevasta. Huhtikuun alussa pääministeri väläytti, että tiedossa voisi olla "normaali juhannus".

– Asiakkaita on rohkaistava uskaltamaan liikkumaan sitten, kun se on turvallista. On mietittävä, mitä voidaan tehdä Helsingin keskustan aktivoimiseksi sen jälkeen, kun tilanne on parempi, sanoo Luhtanen.

