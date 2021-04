Nämä ongelmat voivat vaivata matkailun aukeamista kesällä – lentoaikataulut muuttuvat hetkessä, matkanjärjestäjät varovaisia

Kesän matkailusesongin alkua odotetaan jännittyneissä tunnelmissa niin Suomessa kuin muuallakin. Perinteinen ulkomaan lomamatkailu on suurelta osin ollut vuoden poikki. Nyt matkailualalla nähdään jo valoa.

– Toiveissa oli että huhtikuussa olisi päästy käynnistämään kesäkausi kuten yleensä, sitten siirryttiin toukokuulle. Nyt toivotaan, että kesäkuussa päästäisiin vihdoin liikkeelle, sanoo Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Kuten aiemminkin, lomamatkailu ei voi alkaa koronatilanteen pysyessä kehnona ja rajojen ollessa kiinni kaikelta ei-välttämättömältä matkustamiselta.

– Nyt on sanottu, että sisärajavalvontaa voitaisiin kesäkuussa ryhtyä purkamaan, se on se signaali, jota on odoteltu.

Monet matkustamisen yksityiskohdat rokotepassista ja testauskäytännöistä tarkentuvat vielä kevään aikana. EU:ssa on tarkoitus ottaa käyttöön rokotepassi matkustamisessa alueen sisällä.

Turkki odottaa tänä vuonna maahan noin 25 miljoonaa matkailijaa. Alanyassa on tänä keväänä nähty jo saksalaisia matkailijoita, mutta sesonki alkaa vasta kesäkuussa. Jari Tanskanen / Yle

Matkatarjonta normaalikesiä niukempaa

Tämän kesän valmismatkojen tarjonnan ennakoidaan jäävän puoleen aiemmista vuosista. Esimerkiksi Kreikkaan tarjolle tulee alle satatuhatta paikkaa. Matkanjärjestäjät ovat varovaisia, koska vuoden kestäneen tauon jälkeen tappiollisiin lähtöihin ei ole varaa.

Turkin Alanyassa on alkamassa muslimien paastokuukausi, jonka ajaksi kaupunki käytännössä sulkeutuu. Ramadanin toivotaan kääntävän korkeat tartuntaluvut laskuun, jotta maahan voisi matkustaa turvallisesti sesongin alkaessa.

Hotellien henkilökunta rokotetaan ensimmäisten joukossa, kertoo Sunprime C-Lounge Hotellin markkinointipäällikkö Minna Rautiainen-Cimrin Alanyasta.

– 7. huhtikuuta lähtien on alettu rokottaa matkailualan työntekijöitä, täällä meidän hotellissa rokotusvuoro on ensi viikolla, hän kertoo.

Matkailu on Turkille tärkeä elinkeino, ja tänä vuonna maahan odotetaan 25 miljoonaa ulkomaista matkailijaa. Turvallisuustoimet tulevat näkymään aikanaan matkailijoille esimerkiksi kuumeen mittaamisena hotellissa.

Kreikasta ennakoidaan toista merkittävää valmismatkojen kohdetta kesälle. Kreikka aikoo avata maan (siirryt toiseen palveluun) turistien tuloon 14. toukokuuta monien tiukkojen määräysten kera.

Hotelleilta vaaditaan toimia, joilla tartuntariskejä pienennetään, ja maahan tuloon edellytetään negatiivista koronatestitulosta.

Kreikan Haniassa hotellin omistava Mike Paraskakis kertoo, että turistien tuloon ollaan valmiita. Viime vuonna hotelli oli auki vain 40 päivää, joten alkavalle sesongille odotukset ovat korkealla.

Kreikka avasi viime vuoden toukokuussa rajansa matkailulle, mutta turismikesä jäi vaisuksi. Arkistokuva Ateenan lentokentältä. Yannis Kolesidis / EPA

Lentojen nopeat muutokset matkanjärjestäjien ongelmana

Jos viranomaiset tulevat matkustamisen sallimaan, on matkojen aloittamisessa silti omat vaikeutensa. Matkanjärjestävät tarvitsevat kohteen avaamiseen turisteille valmisteluaikaa kuukaudesta kahteen.

Juuri nyt tulevien matkojen ongelmana ovat lentoyhtiöiden nopeat muutokset lentojen aikatauluihin.

– Varsinkin pienille ja keskisuurille matkanjärjestäjille nämä muutokset ovat iso haaste. Se aiheuttaa suuria ongelmia, jos matkatuotantoa on valmisteltu ja matkoja myyty, mutta lento lähteekin yllättäen pois alta, Mäki-Fränti sanoo.

Jos ongelmat vain saadaan ratkottua, voivat ajat olla valmismatkapaketeille otolliset.

– On muidenkin kriisien yhteydessä näkynyt, ihan euroopanlaajuinen ilmiö, että epävarmoina aikoina haetaan turvaa valmiiksi järjestetyistä matkoista ja matkapaketeista, joissa on jokin vastuullinen toimija taustalla ja tarvittaessa selvittämässä ongelmia ja yllättäviä tilanteita, Mäki-Fränti sanoo.

Matkailu tuo merkittävästi tuloja Turkille. Alanyan Kleopatra-ranta on kahden kilometrin pituinen pehmeähiekkainen ranta, jonka lähellä on useita hotelleja. Jari Tanskanen / Yle

Suunnitelmat koronarajoitusten lieventämiseksi ovat saaneet matkailualan ja reissuja suunnittelevat toiveikkaaksi. Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kommentoi Ylelle perjantaina, että patoutunutta kysyntää matkustamiselle on paljon.

Valmismatkojen hintataso näyttää Mäki-Fräntin mukaan tällä hetkellä varsin samalta kuin tavallisinakin kesinä.

STT kertoi eilen, että valmismatkoja myydään runsaasti nyt ensi talveksi, mutta tulevan kesän myynti junnaa paikallaan. Talven matkojen myynti on lähellä normaalia tai jopa hieman tavallista vilkkaampaa.

