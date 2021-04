Lasten kesäleirejä valmistellaan vaihtoehtoisin suunnitelmin – leirijärjestö: "Kaikki toivovat, että pystytään pitämään lähileirejä"

Koululaisten päiväleireille suunnitellaan entistä enemmän ulkotoimintaa. Kesäpäiviksi on tarjolla myös etäleirejä.

Koululaisten kesäleirien ilmoittautumiset ovat parhaillaan käynnissä, osassa jo päättyneetkin, ja leirejä valmistellaan täyttä päätä. Leireille on kysyntää, sillä vanhempien lomat ovat usein paljon lyhempiä kuin koululaisten lomat.

Kesäkuukausien koronatilanne on tässä vaiheessa vielä kysymysmerkki ja kesää koskevat koronarajoitukset tarkentuvat vasta myöhemmin. Monet kesäleirien järjestäjät suhtautuvat kesään kuitenkin toiveikkaina.

Myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tavoitteena on, että kun koulutyö kesäkuussa päättyy, lapset pääsevät kesäleirille. Näin hän totesi 9. huhtikuuta hallituksen koronarajoitusten purkamista käsitelleessä infossa. Rajoitukset ovat toki yhteydessä epidemiologiseen tilanteeseen.

Leirikesä ry:ssä leiritoimintaa suunnitellaan viime kesän kokemusten pohjalta. Toiminnanjohtaja Hanna Hietikko uskoo vahvasti, että lasten kesäleirit pystytään tänäkin kesänä toteuttamaan.

– Odotamme kesää innolla. Meillä koulutetaan ohjaajia ja suunnitellaan kivaa leiriohjelmaa. Ja sitten tietysti odotetaan ohjeistuksia siitä, mitkä rajoitukset ovat voimassa.

Yhdistys järjestää päiväleirejä pääkaupunkiseudulla, yöleirejä Uudellamaalla sekä verkkoleirejä. Hanna Hietikon mukaan leirien toiminta suunnitellaan terveysturvallisuuden mukaan.

– Päiväleireillä ohjelma painottuu ulkona olemiseen, jolloin voidaan olla laajemmalla alueella.

Leirikesän päiväleireille ollaan tässä vaiheessa ottamassa noin 20–25 lasta leiriä kohden. Yöleireillä leiriläiset puolestaan aiotaan jakaa viime kesän tapaan toisistaan erillään oleviin alaleireihin ja esimerkiksi ruokaa aiotaan valmistaa ulkona retkikeittimillä.

Suunnitelmat varmistetaan myöhemmin, kun kesän tarkat koronaohjeistukset ovat tiedossa.

Monien lasten kesäleirien ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä, osassa jo päättynytkin. Kuvituskuva. Päivi Meritähti / Yle

Kesäleireille suunnitellaan runsaasti ulkotoimintaa

Koululaisten kesäleirejä järjestävät muun muassa lukuisat järjestöt, urheiluseurat, seurakunnat, kaupungit, kunnat ja yritykset. Järjestelyt vaihtelevat järjestäjien ja paikkakuntien mukaan.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun 4H-liiton toiminnanjohtaja Niina Kettunen kertoo, että päiväleireille tehdään täksi kesäksi vaihtoehtoisia suunnitelmia. Leiritoiminta suunnitellaan koronaturvallisuuden vuoksi ulos. Mikäli esimerkiksi ryhmäkoot rajoittaisivat kesällä toimintaa, varasuunnitelma on valmiina.

– Puoli päivää olisi mahdollisesti ohjattua toimintaa leiriympäristössä ja puoli päivää ohjattua toimintaa kotona. Silloin ei olisi ruokailua, joka vaatii sisätiloihin menoa, Kettunen sanoo.

4H järjestää kesällä etätoimintaa joka tapauksessa. Niina Kettusen mukaan ensisijainen toive on kuitenkin se, että leirejä voidaan kesällä järjestää myös paikan päällä. Monet kaipaavat nimenomaan lähitoimintaa.

– Kaikki toivovat, että pystytään pitämään lähileirejä.

Kesäleireille on kysyntää, sillä vanhempien lomat ovat usein paljon lyhempiä kuin koululaisten pitkä kesäloma. Kuvituskuva. Nella Nuora / Yle

Tänä kesänä on tarjolla myös etäleirejä

Viime kesänä osa koululaisten kesäleireistä pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Osa alkukesän leireistä puolestaan siirrettiin koronatilanteen vuoksi myöhempään kesään ja osa leireistä peruttiin kokonaan. Jotkut tahot järjestivät leirejä normaalia pienemmillä osallistujamäärillä tai toiminta siirrettiin etäyhteyksien päähän.

Tänäkin kesänä etätoimintaa on kesäpäiviksi tarjolla muiden leirien lisäksi.

Esimerkiksi Tiedekeskus Heurekassa on koronavuoden mittaan järjestetty suosittuja etätiedeleirejä, joissa on ollut osallistujia eri puolilta Suomea ja jopa ulkomailta. Etätoimintaa on luvassa kesälläkin.

Heurekan etätiedeleiriläiset tekevät etäyhteyksien avulla tutkimuksia kotona. Tehtävissä käytetään kotoa valmiiksi löytyviä tai helposti saatavia materiaaleja ja ohjaajan vetämää toimintaa on päivässä kahden tunnin ajan.

– Etätiedeleirimme ovat hyvin paljon itse tekemistä. Lapset pääsevät omin käsin tekemään ja kokemaan tiedettä, sanoo Heurekan pedagoginen suunnittelija Heidi Kouki.

Heidi Koukin kokemuksen mukaan alakouluikäiset pärjäävät kokeiden parissa itsenäisesti oikein hyvin, kun vain materiaalit on katsottu lapselle valmiiksi.

– Ainut, mitä tiedekokeita tehdessä saattaa tulla, on pieni sotku. Meillä saatetaan esimerkiksi valmistaa jauhoista jonkinlaisia teoksia ja ihmetellä niihin liittyvää tiedettä, Kouki sanoo.

4H-liitollakin on täksi kesäksi alakoululaisille verkkoleirejä, joiden sisällöt vaihtelevat paikkakunnittain. Ohjelmassa on esimerkiksi matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja lapset saattavat vaikkapa valmistaa helpon välipalan.

– Etäkerhotoiminnassakin ohjaajuus on ollut meille tärkeää. Vaikka ollaankin etänä linjojen toisessa päässä, niin leirituokioilla on tietynlainen rakenne ja ohjaaja on siinä läsnä, kasvatuspäällikkö Marika Sarha 4H-liitosta sanoo.

Monille leireille voi vielä ilmoittautua

Osa leirien järjestäjistä on tänä vuonna koronatilanteen vuoksi pidentänyt ilmoittautumisaikaa. Kuvituskuva. Jyrki Lyytikkä / Yle

Osalle lasten päiväleireistä ja muista kesäleireistä ilmoittautuminen on tässä vaiheessa jo päättynyt tai ilmoittautumisia on tullut niin paljon, että leirit ovat täynnä. Monille leireille kuitenkin mahtuu vielä.

4H-liitosta kerrotaan, että osa sen runsaasta kahdestasadasta paikallisjärjestöstä on tänä keväänä pidentänyt ilmoittautumisaikaa. Perheetkin voivat siten ilmoittautuessa arvioida paremmin, miltä koronatilanne kesän lähestyessä vaikuttaa.

– Yleensä leirit tulevat täyteen jo maaliskuussa, mutta osa yhdistyksistä on halunnut ilmoittautumisen olevan lähempänä varsinaista leiriä, esimerkiksi toukokuussa, 4H-liiton kasvatuspäällikkö Marika Sarha sanoo.

Leirikesä ry:ssä ilmoittautumisia on tähän mennessä tullut koronaa edeltäviä vuosia vähemmän, mutta viime kesää reippaammin.

– Vanhemmat tuntuvat luottavan siihen, että se kesä tuli viime vuonnakin koronasta huolimatta ja niin se tulee tänäkin vuonna, Leirikesän toiminnanjohtaja Hanna Hietikko sanoo.

Lue myös:

Hillitseekö kesä koronaa? Seitsemän seikkaa kausivaihtelusta ja siitä, miten se vaikuttaa tulevaan kesään