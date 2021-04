Mariam Rafle, 16, viettää nyt neljättä ramadaniaan: "Paastoan, jotta pääsisin lähemmäksi jumalaa, en siksi, että näyttäisin coolilta"

Kun Mariam Rafle, 16, paastosi ensimmäisen kerran, ramadan ajoittui keskikesän tienoille.

– Paastopäiväni olivat 21-tuntisia. Se oli rankkaa.

Ramadanin aikana useat muslimit pidättäytyvät syömisestä ja juomisesta auringonnousun ja -laskun välisenä aikana. Myös tupakointi ja seksi ovat päiväsaikaan pannassa. Valehtelu, kiroilu, riitely tai huono käytös eivät nekään kuulu asiaan.

Paastossa ei ole kuitenkaan kyse vain teoista.

– Paastoan, jotta pääsisin lähemmäksi jumalaa, enkä siksi, että näyttäisin coolilta.

Rafle sanoo, että ruuasta pidättäytyminen ei ole paaston pointti. Tärkeää on tarkastella omia ajatuksiaan, ja opetella ulos arjen huonoista tavoista ja mieliteoista.

Ramadanin aikana Rafle haluaa kasvaa paremmaksi muslimiksi.

Tänään alkanut paasto on Raflelle hänen elämänsä neljäs. Kun on paastonnut useita kertoja, se tuntuu hänen mukaansa helpommalta. Sitä paitsi huhtikuussa päivät ovat hiukan keskikesää lyhyempiä.

Tänä vuonna ramadan on kuitenkin tavallista yksinäisempi.

Rafle kertoo tavallisesti viettävänsä ramadania sukulaisten ja läheisten kanssa. Auringon laskun jälkeen paasto rikotaan perinteisesti iftar-aterialla ja yhteisellä rukoushetkellä. Nyt kokoontumiset eivät kuitenkaan ole koronarajoitusten vuoksi mahdollisia.

Nyt Rafle ja monet muut muslimit hakevat yhteenkuuluvuutta aiempaa enemmän virtuaalisesti.

Netissä on käynnistynyt nuorten oma Ramadan radio

Netissä on käynnistynyt tänään nuorten oma suomenkielinen Ramadan radio. Osassa kanavan lähetyksistä jaetaan kokemuksia paastosta ja hengellisyydestä, mutta ohjelmistoon kuuluu myös aivan muuta sisältöä.

– Meillä on ohjelmia, jotka käsittelevät arkea ja hengellisyyttä ramadanin aikana. Sitten on lähetyksiä, joihin pyydetään aiheita kuulijoilta. On runoutta, lasten kirjoittamia tarinoita, vähän kaikenlaista, kertoo kanavan tuottaja Nahla Hewidy.

Myös Mariam Raflella on kanavalla oma ohjelma, jossa hän haastattelee pääkaupunkiseudulla toimivia muslimiyrittäjiä.

Radion idea syntyi jo ennen koronaa, mutta poikkeusolosuhteet viime vuonna loivat hyvän sauman aloittaa.

– Teknologia ja nettiyhteydet ovat tulleet lähemmäksi. Radiolähetyksen voi nykyään tehdä puhelimella, tuottaja Nahla Hewidy sanoo.

Ohjelmantekijät ovat Nuoret muslimit -yhdistyksen vapaaehtoisia.

Tuottaja Nahla Hewidy kertoo, että jatkaisi mielellään radiokanavan pyörittämistä myös ramadanin jälkeen. Kristiina Lehto / Yle

26-vuotias Fuad Mungani pitää kanavalla Mitä kuuluu? -nimistä ohjelmaa, jonka on tarkoitus lisätä paaston yhteisöllisyyttä.

Munghanilla itsellään on kokemusta ramadanista niin Suomessa kuin Somaliassakin. Hänen mukaansa Somaliassa paastoaminen on helpompaa kahdestakin syystä: päivän mitta on vakio, ja lähes kaikki ympärillä paastoavat.

