Voiko kansanedustaja Ano Turtiaisen some-käytökselle laittaa rajat? Negatiivinen sometyyli tuo enemmän julkisuutta, dosentti sanoo

Turtiainen on kritisoinut voimakkaasti muun muassa maskipakkoa. Kuvassa hän on Vapauden puolesta -ryhmän järjestämässä mielenosoituksessa Helsingissä maaliskuussa 2021. Henrietta Hassinen / Yle

Ano Turtiainen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, mutta ärhäkkään puhetyylinsä ansiosta hänet tunnetaan ympäri Suomea.

Ano Turtiaisen kärkkäät ja hyvän maun rajoilla keikkuvat julkaisut sosiaalisessa mediassa ovat saaneet monet nostelemaan kulmakarvojaan. Niin on tehty myös oman entisen puolueen sisällä perussuomalaisissa, puolueen paikallispoliitikko Mervi Eskelinen kertoo.

– Tämä on rumasti sanottu, mutta Ano Turtiainen on fanaattinen yhden asian mies, ja se yksi asia aina muuttuu. Hän haluaa sillä tavalla varmaankin erottua.

Käytös sosiaalisessa mediassa ja eduskunnassa johti lopulta siihen, että Turtiaisen ja puolueen välit viilenivät. Virallinen syy sille, miksi Turtiainen erotettiin perussuomalaisista, oli se että Turtiainen ei hakenut jäsenyyttä uudelleen väliaikaisen erottamisen jälkeen.

Turtiaisen hyökkäävä ja mustavalkoinen käytös sosiaalisessa mediassa on esimerkki siitä, miten tavallinen rivikansanedustaja voi rakentaa omaa tunnettuuttaan 200 muun kansanedustajan joukosta.

Luimme kaikki Ano Turtiaisen tviitit läpi hänen Twitter-tililtään. Lähes 800 tviitin joukossa 16 oli sävyltään positiivisia, loput negatiivisia.

– Hän ei olisi välttämättä noussut esille muuten kuin kärjistävillä puheilla. Politiikolle maine ja julkisuus on tärkeitä asioita, ja tämä on yksi erottautumisen keino, nykykulttuurin tutkimuksen dosentti Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Saresma toivoo, että negatiivisista ulostuloista ei tule pääväylää politiikkaan, vaan asia olisi edelleen kärjessä. Sami Saresma

Saresman mukaan negatiivinen somepresenssi on paras tapa herättää keskustelua ja huomiota. Viha, aggressio, suuttumus, närkästys ja pöyristyminen herättävät enemmän vastakaikua kuin positiiviset ja rakentavat avaukset.

Suomessakin on lähestytty Yhdysvalloista tuttua poliittista keskutelutyyliä, joka on kärjistävä, hyökkäävä ja vastapuolta demonisoiva, Saresma pohtii. Se on hänen mukaansa yleistynyt 2010-luvulla, kun internet levisi kaikkiin elämän osa-alueisiin.

– Poliitikkojen netissä käymissä keskusteluissa ei tuoda välttämättä itselle tärkeitä asioita esille tai rakenneta muuten hyvää keskustelua, vaan hyökätään muita vastaan.

Epäasiallinen käytös hiipii somesta eduskuntaan

Ano Turtiaisen kärkäs kommentointi ei ole jäänyt vain sosiaaliseen mediaan, sillä kansanedustaja on laukonut kiistanalaisia kommentteja myös eduskunnassa.

Perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen joutui kuitenkin huomauttamaan Turtiaista hänen käytöksestään, kun Turtiainen käyttäytyi epäasiallisesti toista varapuhemiestä Juho Eerolaa (ps.) kohtaan.

Eduskunnassa on puitu myös Turtiaisen Twitter-käyttäytymistä useaan otteeseen kuluneen vuoden aikana, viimeksi viime viikolla. Nyt on tultu siihen tilanteeseen, että lainsäädäntö ei pysy teknologian kehityksen ja uusien sosiaalisen median sovellusten perässä, eikä vielä ole määritelty mitään sääntöjä hyväksytylle somekäyttäytymiselle, Tuija Saresma toteaa.

– Tavallaan ollaan aseettomia huonoon käytökseen, mikä on todella huolestuttavaa. Se rohkaisee ihmisiä tällaiseen käytökseen, kun tiedetään, että esimerkiksi lainsäätäjillä tai oikeuslaitoksella ei ole mahdollisuuksia puuttua.

Voiko kukaan siis asettaa Ano Turtiaisen käytökselle rajoja sosiaalisessa mediassa tai läsnä eduskunnassa?

Ainakaan yhteiskunta sitä ei pysty tekemään, että muuri nousisi Turtiaisen eteen, Mervi Eskelinen arvioi.

– Ano vetoaa sananvapauteen. Hän on niin paljon askarrellut sananvapauden kanssa, että hän jo tietää ne sananvapauden kriittiset kohdat, mitä hän välttää, Eskelinen summaa.

Räväköistä lausunnoista julkisuuteen noussut rivikansanedustaja herättää tunteita laidasta laitaan. Takaisin Pasilaan -podcastin jaksossa Ano Turtiaisen taustoja ja henkilökuvaa puidaan läpi hänet tuntevien ihmisten kanssa. Voit kuunnella jakson Yle Areenasta.

Vuonna 2019 eduskuntaan ponnistaneen Turtiaisen somekäytös on ollut jopa niin räväkkää, että perussuomalaiset erottivat hänet ensiksi eduskuntaryhmästä ja lopulta itse puolueesta. Mutta millainen ihminen juvalainen ex-voimanostaja on?

Tavoittelimme Ano Turtiaista kommentoimaan juttua, mutta hän ei vastannut yhteydenottopyyntöihimme.

