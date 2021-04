Pelastuslaitoksen "liituri" kiitää apuun ympäri vuoden – seuraa tuliterän ilmatyynyaluksen ajoa Orivedellä suorana klo 11 alkaen

Pirkanmaan pelastuslaitos on hankkinut kaksi uutta ilmatyynyalusta, joista toinen on Oriveden paloaseman käytössä.

Kelirikkoaika vaatii erikoiskalustoa, kun jää ei kanna eikä vapaata vettä ole tarpeeksi veneellä liikkumista varten. Pelastuslaitoksilla on käytössä erilaisia kelirikkoaluksia, jotka soveltuvat monenlaisiin oloihin.

Pirkanmaan pelastuslaitos on hankkinut kaksi uutta ilmatyynyalusta, joista toinen on Oriveden paloasemalla ja toinen Valkeakoskella. Yhden aluksen hinta varusteineen on noin 60 000 euroa. Kello 11 alkavassa striimissä näemme ja kuulemme lisää Orivedelle saadusta aluksesta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on käytössä myös yksi kovapohjainen hydrokopteri ja kaksi vanhempaa ilmatyynyalusta. Ilmatyynyalus nousee esimerkiksi veden päälle ilmavirtauksen voimasta. Hydrokopteri puolestaan toimii ”pulkkana” tai kelluvana aluksena, jota työnnetään ilmavirtauksella eteenpäin.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen apulaispalopäällikön Ville Naskalin mukaan kelirikkoalukset ovat tärkeä osa vesipelastuksen kokonaisuutta.

– Esimerkiksi kaukana rannasta tai saarissa tapahtuvat onnettomuudet kelirikkoaikaan edellyttävät oikeaa kalustoa. Lisäksi ilmatyynyaluksia voidaan käyttää ympäri vuoden. Niistä on erityistä hyötyä esimerkiksi etsinnässä matalikoissa ja kaislikoissa, joihin veneellä ei päästä.

Tehtävät painottuvat heikkojen jäiden aikaan

Palokunnan keskuudessa ilmatyynyaluksia on alettua kutsua ”liitureiksi”. Sekä maalla että vedessä liitäviä aluksia on käytetty monenlaisissa tehtävissä.

Pirkanmaalla on ollut vuoden 2017 jälkeen talvisissa olosuhteissa yhteensä 50 vesipelastustehtävää. Lisäksi aluksia on käytetty kadonneiden etsinnässä sekä tarkastus- ja varmistustehtävissä. Myös eläimiä on pelastettu ilmatyynyaluksen avulla.

Apulaispalopäällikkö Ville Naskali kertoo, että tehtävät painottuvat ensimmäisten jäiden aikaan ja kevään puikkojään ajalle. Kuluneena talvena tehtäviä tuli tasaisemmin, koska kostean syksyn aiheuttamat virtaukset ja ensimmäisen jään päälle satanut paksu lumikerros heikensivät jäitä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiveena on hankkia vielä ainakin yksi ilmatyynyalus lisää. Apulaispalopäällikö Ville Naskalin mukaan ilmatyynyalus on hydrokopteria monipuolisempi. Siksi tulevaisuudessa hankittavat kelirikkoalukset ovat todennäköisesti ilmatyynyaluksia.