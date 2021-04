Nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi haetaan nyt keinoja nuorilta itseltään – videoiden ja somen kieli avuksi

Liikenneopettajakoulutusta annetaan Suomessa kahdessa paikassa. Hämeen ammatti-instituutissa Hämeenlinnassa ja Gradiassa Jyväskylässä. Liikenneopetuksen lehtori Harri Saartenkorpi Hämeen ammatti-instituutista pitää tärkeänä ajokorttilain uudistamista. Hän kiinnittää huomiota erityisesti minimiopetuksen määrään ja kuljettajatutkinnon vaatimuksiin.

Liikenneopetuksen lehtori Harri Saartenkorpi uskoo, että nuoret voivat parhaiten vaikuttaa liikenneturvallisuuteen omien viestiensä kautta. Timo Leponiemi / Yle

– Nyt meillä ei ole tarpeeksi mietitty sitä, kuinka nuoret osaavat itse määrittää oman osaamisensa tason. Kun opetusta oli enemmän, ammattilaiset näkivät nuoren henkilökohtaisen tason paremmin. Nyt on annettu ymmärtää, että minimiopetusmäärillä jokaisen kuljettajan pitäisi pystyä selviytymään liikenteessä.

Esimerkiksi Riihimäen ajoharjoittelukeskuksessa Hyrian media-alan opiskelijat tekevät tänä keväänä itse nuorten liikenneturvallisuuteen liittyviä videoita.

Säästöjä haettu turvallisuuden kustannuksella

Harri Saartenkorpi ymmärtää, ettei ajokortin hankkimiseen haluttaisi käyttää rahaa enemmän kuin on välttämätöntä. Toisella puolella kuitenkin painaa nuorten liikenneturvallisuus.

– Yksikin kolhu liikenteessä tai vakava loukkaantuminen, liikennekuolemasta puhumattakaan maksaa ja aiheuttaa tuskaa. Asia pitäisi miettiä niin, että nuori saa ensin riittävän peruskoulutuksen liikenteessä liikkumiseen ja vasta sen jälkeen lähdetään ajelemaan itsenäisesti.

Saartenkorpi katsoo, että kuljettajaopetus vaatii aikaa. Muutama tunti ei siihen riitä.

– Ajoneuvon hallintataidon ja liikenteessä liikkumisen lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota nuorten henkiseen kypsyyteen ennakoida liikennetilanteita. Tärkeintä on antaa nuorelle riittävä ammattilaisen tuki ajokortin suorittamiseen.

Liikenneopetuksen lehtori Harri Saartenkorpi korostaa liikenneturvallisuuden edistämistä kaikin mahdollisin tavoin.

Tilastojen perusteella nuorten liikenneturvallisuus on kehittynyt parempaan suuntaan. Huolestuttavin piirre on 17-20-vuotiaiden ajokieltojen lisääntyminen.

Liikenneturvallisuustyön keskusjärjestön Liikenneturvan mukaan lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias. Ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason.

Saartenkorpi puhuu oman tilan hallinnan merkityksestä, varsinkin, kun liikkeellä ollaan yöaikaan, kyydissä on muita nuoria ja osa saattaa olla alkoholin vaikutuksen alaisenakin.

Lue lisää: Ville Kotilainen, 17: "Pitäisi aina miettiä, kenet aikuisen saan vierelleni" – nuoret tyrmäävät kiellon ajaa autolla yksin ja yöllä

"Nuoret haluavat itse vaikuttaa asioihin"

Hämeen ammatti-instituutilla on käynnissä Traficomin rahoittama hanke nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseksi yhdessä Hyrian ja Tavastian koulutuskuntayhtymien kanssa.

– Siinä etsitään nuorten kielellä ja nuorten mielellä oikeaa tapaa liikennevalistukselle. Työtä tehdään nuorten ideointipajoissa, joissa nuoret pohtivat esimerkiksi videoiden avulla ja sosiaalisen median keinoin liikenneturvallisuuden parantamista.

Kevään aikana Riihimäellä koulutettavien liikenneturvallisuusagenttien tekemää materiaalia ja Youtube-videoita on tarkoitus esittää muun muassa erilaisissa oppilaitostapahtumissa ympäri Suomen. Syksyllä on tulossa myös kansainvälinen liikkujan päivä.

– Liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota päiväkodeissa ja alakouluissa. Nuoret itse ovat olleet sitä mieltä, että mitä enemmän on tullut ikää, sitä vähemmän kouluissa puhutaan liikenneturvallisuudesta. Nyt me kartoitamme sitä, kuinka paljon oppilaitoksissa on mielenkiintoa tämän tyyppiseen toimintaan. Nuoret haluavat itse vaikuttaa asioihin.

Vanhemmat ajattaisivat paljon lastaan

Hämeenlinnalaisen Autokoulu Lehtelän omistaja Jani Salo näkee huonona piirteenä sen, että ajokokeeseen mennään vähällä kokemuksella. Epäonnistuneet ajokokeet syövät nuoren kuljettajan itseluottamusta. Se ei myöskän tunnut hyvältä liikenneopettajasta, sanoo Salo.

– Kun itse näkee, että oppilaan pitäisi ajaa enemmän ja sitten tulee hylky, harmittaa asiakkaan puolesta.

Autokoulu Lehtelän omistaja Jani Salo katsoo, että autokoulun ja opetusluvan yhdistelmä saavutettaisiin parhaat tulokset. Timo Leponiemi / Yle

Salo pohtii ajoharjoittelun lisäämiseen mallia, jossa yhdistettäisiin autokoulu ja opetuslupa. Oikeat mallit ajamiseen ja liikenteessä selviytymiseen hankittaisiin autokoulussa ja opetusluvalla kerättäisiin kokemusta ja ajotunteja.

– Parasta olisi. että me opettaisimme ihmiset ajamaan ja käyttämään autoa. Vanhemmat puolestaan ajattaisivat paljon lastaan. Sen jälkeen heillä olisi takana paljon kilometrejä ja hyvää ajokokemusta.