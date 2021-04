Lapin matkailun konkurssiaaltoa ei tullutkaan ja joululle on ennätyskysyntä – yrittäjä: "Jos matkailu saadaan jouluksi auki, se maksaa ison osan koronalaskusta"

Rahoittajien pitkämielisyys on auttanut yrittäjät tähän asti.

Lapin matkailuala on toistaiseksi selvinnyt pandemiasta odotuksia paremmin. Väistämätöntä konkurssien sumaa ennakoitiin viimeistään sen jälkeen, kun konkurssisuoja tammikuussa loppui. Merkkejä konkurssiaallosta ei kuitenkaan ole.

Lapin käräjäoikeuteen on jätetty alkuvuoden aikana (1.1 - 8.4.) 13 konkurssihakemusta, eikä yrityksistä monikaan toimi matkailualalla.

Matkailuyritys Harrinivan toimitusjohtaja, Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Niina Pietikäinen on tilanteesta positiivisesti yllättynyt.

– Se tarkoittaa, että kustannustuet ovat auttaneet ainakin joitain yrityksiä ja että kuluja on pystytty ajamaan alas. Se on ollut harjoitus, jota ei ole koskaan aiemmin jouduttu tekemään, Pietikäinen sanoo.

Koko Suomen tilannetta seuraava matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa hänkin, että konkursseja on ollut yllättävän vähän verrattuna siihen, mitä jäsenyrityksille tehdyt kyselyt ennustivat (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

– Se mikä Suomessa on auttanut, on meidän erinomainen lomautuslainsäädäntömme, Lappi toteaa.

Oma osansa on kotimaassa matkailleilla suomalaisilla. Eivät he ulkomaalaisia ole korvanneet, mutta ovat ehkä pitäneet matkailuyrittäjän pään veden pinnan yläpuolella.

Onnekkaalla yrittäjällä on vielä säästöjä

Ounasjoen rannalla sijaitsevan ohjelmapalveluyritys Happy Foxin viimeiset vieraskirjamerkinnät ovat vuoden takaa. Revontuliretkille on tultu Uruguaysta asti.

Yrittäjä Mika Karvosen pandemiavuosi on kulunut kajakkeja kunnostaessa ja markkinointia hioessa.

– Pientä fiksaamista on ollut myös rakennuksissa, jotka oli aikoinaan kiire avata. Kyllä täällä töitä on, vaikka siitä ei palkkaa maksetakaan.

Perheyrityksessä ei ole pelätty konkurssia, mutta suu säkkiä myöten on pitänyt elää. Pankki lupasi lyhennysvapaat yli vuodeksi ja valtion kustannustuella maksettiin muutaman kuukauden kiinteät kulut. Loput on maksettu säästöillä.

– Kuluja on yritetty karsia, on laitettu ylimääräistä kalustoa seisontaan ja lämmöt tietenkin pois päältä, Karvonen kertoo.

Aiemmin henkilöstöhallinnossa julkisella puolella työskennellyt Mika Karvonen ryhtyi matkailuyrittäjäksi neljä vuotta sitten. Pandemiavuoden aikana on ollut vain kourallinen asiakkaita. Karvonen on käyttänyt aikaa uusien matkailutuotteiden kehittelyyn ja markkinointiin. Annu Passoja / Yle

Rahoittajien myötämieli lienee tärkein syy siihen, että kato ei ole vielä käynyt.

Esimerkiksi Finnvera takaa Lapissa noin 250 matkailuyrityksen lainoja ja yrityksistä vain noin kymmenesosa on lyhentänyt lainojaan pandemiavuoden aikana. Finnveran Pohjois-Suomen aluepäällikkö Kari Tuominen kertoo, että uusia takauksia on viime ja tänä vuonna myönnetty yli 30 miljoonan euron edestä.

– Yrityksistä valtaosan rahoitus on turvattu niin, että rahat riittävät seuraavaan sesonkiin, toteaa Tuominen.

Hänen mukaansa takaushakemuksista vain hyvin pieni osa on hylätty.

Tulevan talven kysyntä "ennätysmäistä"

Kulunut vuosi on joka tapauksessa ollut selviytymistaistelua, jossa on ollut pakko ottaa kaikki keinot käyttöön. Omaisuutta on myyty ja säästöjä syöty. Sinnittely kertoo uskosta matkailijoiden paluuseen.

Toiveikkuudelle on kaikesta päätellen perusteensa. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo, että tulevan talven kysyntä on ollut ennätysvilkasta.

Muoniossa matkailuyritystä johtava Pietikäinen sanoo samaa: joulun ennakkovaraustilanne on todella hyvä.

– Esimerkiksi meillä on tulossa ennätysmyynti joululle. Jos matkailu saadaan joulusesongiksi auki, se tulee maksamaan tosi ison osan koronalaskusta, Pietikäinen toteaa.

Niina Pietikäisen johtamassa Harrinivan matkailuyrityksessä oli asiakkaita eri puolilta maailmaa tammikuussa 2019. Pandemiavuosi on ollut kovin hiljainen. Annu Passoja / Yle

Hänen mukaansa joulusesonki kattaa monissa matkailuyrityksissä normaaliaikana neljäsosan koko vuoden myynnistä. Yrittäjälle on siis valtava ero siinä, avautuuko matkailu joulukuun vai tammikuun alussa.

Jos ensi talvena ei voi matkustaa vapaasti, monen yrityksen elämänlanka katkeaa lopullisesti.

– Sitten tulee sellainen konkurssiaalto, etten uskalla edes ajatella, toteaa Finnveran Kari Tuominen.

Matkailuala haluaa päivämääriä

Yrityksillä onkin kova paine saada tarkempaa tietoa siitä, milloin ja millä ehdoin Suomeen voi matkustaa. Hallituksen exit-strategiassa todettiin Suomen avautuvan EU:n ulkopuolelta tuleville matkailijoille "epidemian hiipuessa".

Tällaiset sanamuodot ovat aivan liian epämääräisiä matkailuyrittäjille. Mika Karvosellekin on tullut kyselyjä ensi talven osalta, mutta sitovia varauksia Lappiin haluavat eivät ymmärrettävästä syystä tee.

– Kaikki matkailuyrittäjät odottavat ensi joulua. Siellä on positiivista tunnelmaa, mutta myös turhautumista, koska ei saada päivämääriä tai päätöksiä siitä, milloin Suomeen voi matkustaa, Karvonen sanoo.

Yrittäjät odottavat aikatauluja mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään silloin, kun kilpailijamaatkin kertovat. Niina Pietikäinen pitää myös erittäin tärkeänä sitä, että Suomi on tiiviisti mukana EU:n rokotepassikäytännöissä.

Vaikka konkurssitilastot ovat odotettua valoisammat, ne eivät kerro kaikkea.

Moni yksinyrittäjä on kaikessa hiljaisuudessa maksanut velkansa ja vaihtanut alaa. Esimerkiksi Pietikäisen tutuissa on alalta lähteneitä safarioppaita ja taksiyrittäjiä.

Rahojen lisäksi on saattanut loppua motivaatio.

– Tämä on ollut hirvittävän rankka vuosi yrittäjille ja hallituksen suunnasta tullut palaute on ollut enemmänkin negatiivista ja syyllistävää. Hallitukselta pitäisi tulla viestiä, että koittakaa jaksaa, Pietikäinen toteaa.

