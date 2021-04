Herätys: Naisia koulutetaan erikoisjoukkoihin, asiantuntijat arvioivat Venäjän aikeita Ukrainassa, pitkittynyt yskä voi vaivata jopa vuosia

Puolustusvoimat tarvitsee lisää naisia tiukkoihin paikkoihin – nyt heitä koulutetaan erikoisjoukkoihin Utissa

Utin jääkärirykmentti on saanut lähes 300 hakemusta naisten erikoisjoukkojen reserviin. Vain naisille suunnattu haku on Suomessa ainutlaatuinen. Naisten rooli sotilaallisessa kriisinhallinnassa on vähäinen, mutta nyt sitä halutaan kasvattaa.

Jännitys Venäjän joukkojenkeskityksistä Ukrainan tuntumaan jatkuu

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili konfliktialueella Itä-Ukrainassa 9. huhtikuuta. Ukrainan presidentin lehdistöpalvelu / EPA

Ylen haastattelemat asiantuntijat eivät vielä usko täysimittaiseen sotaan Venäjän ja Ukrainan välillä. He arvelevat, että joukkojen siirtojen syynä on, että Kreml ei pidä nykytilaa tyydyttävänä. Itä-Ukrainassa Donbassin alueella sijaitsevat Donetskin ja Luhanskin separatistialueet eivät koskaan olleet Venäjälle tavoite vaan väline. Nyt niistä on tullut riipus Venäjälle.

Isojen kerrostaloasuntojen neliöhinta Helsingissä on ampaissut jyrkkään nousuun

Helsingissä lisätilaa etsitään asuntokaupassa niin kipeästi, että viiden huoneen kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat ampaisseet jyrkkään nousuun. Kuva Helsingin Jätkäsaaresta. Ronnie Holmberg / Yle

Koronan tuoma kaipuu väljemmästä asumisesta on kiihdyttänyt asuntokauppaa alkuvuonna. Suurin kysyntä kohdistuu rivi-, pari- ja omakotitaloihin. Helsingissä suurten kerrostaloasuntojen hinnat ovat ampaisseet jyrkkään nousuun. Keskustassa viiden huoneen asuntojen neliöhinta on noussut alkuvuonna jopa yksiöitä korkeammaksi.

Pitkittynyt yskä on yleinen vaiva – lupaavalle lääkkeelle haetaan myyntilupaa

Itä-Suomen yliopiston keuhkosairauksien professorin Heikki Koskelan mukaan pitkittynyt yskä aiheuttaa potilaille stressiä. Toni Pitkänen / Yle

Pitkittynyt yskä voi vaivata jopa useita vuosia. Aina ei löydy taustasairautta tai yskään tehoavaa lääkitystä. Korona-aikana pitkittynyt yskä aiheuttaa potilaille tavallistakin enemmän stressiä, sanoo Itä-Suomen yliopiston keuhkosairauksien professori Heikki Koskela. Osa potilaista voi hyötyä tulossa olevista uudentyyppisistä yskänlääkkeistä. Niistä ensimmäisen myyntilupahakemus on Euroopan lääkeviraston arvioitavana.

Sää on laajalti poutainen

Keskiviikkona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Monin paikoin on myös aurinkoista. Jokunen lumi- tai räntäkuuro voi vielä päivällä tulla lähinnä idässä ja pohjoisessa. Päivälämpötila yltää Etelä-Suomessa vajaaseen 10 asteeseen, kun taas Käsivarressa on yhä päivälläkin pari pakkasastetta. Yöllä on pakkasta koko maassa.

