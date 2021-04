Brasilian virusmuunnos runtelee nyt myös sen naapurimaita, joissa koronaluvut räjähtivät kasvuun – tutkijat pelkäävät uusia muunnoksia

Terveydenhuolto on romahtamaisillaan etenkin Uruguayssa ja Perussa. Osasyynä on Brasiliasta levinnyt P1-virusmuunnos.

MontevideoBrasiliassa tiettävästi alkunsa saanut virusmuunnos P1 leviää jo muuallakin Etelä-Amerikassa. Uusien koronatartuntojen ja -kuolemien määrä on kasvanut voimakkaasti etenkin Uruguayssa, Perussa, Venezuelassa, Paraguayssa ja Argentiinassa.

Ainakin Uruguayssa ja Perussa P1:n on varmistettu olevan osin tilanteen taustalla. Niissä terveydenhuolto on Brasilian tavoin romahtamispisteessä.

Uruguayssa koronaluvut ovat asukaslukuun suhteutettuina maailman kärkeä ja jopa suurempia kuin Brasiliassa. Tutkimusten mukaan ainakin noin 40 prosenttia tartunnoista johtuu P1-muunnoksesta. Brasilian rajan kupeessa osuus oli maaliskuussa 80 prosenttia.

Muunnoksen osuus kasvaa jatkuvasti, koska se on 1,4–2,5 kertaa aiempaa tarttuvampi, kertoo molekyylivirologian tutkija ja opettaja Pilar Moreno Universidad de la República -yliopistosta. Hänen mukaansa on vain ajan kysymys, milloin P1:stä tulee vallitseva viruskanta alueella.

– Alueen maissa voi pian tapahtua se, mitä nyt näemme Brasiliassa. P1 on muuttanut pandemian dynamiikkaa. Tartuntojen määrän kasvu huolestuttaa ja työllistää meitä, montevideolaisen Pasteur-instituutin viruslaboratoriosta vastaava Moreno sanoo.

Virologi Pilar Moreno (kesk.), Paula Perbolianachis (vas.) ja Mercedes Paz tutkivat virusmuunnoksia Pasteur-instituutin laboratoriossa Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa. Johanna Pohjola / Yle

Ongelmana pitkä maaraja

Etelä-Amerikka on koronan kannalta "huolestuttavin alue", arvioi Amerikan terveysjärjestö PAHO viime viikolla. Sen mukaan P1-varianttia oli tuolloin todettu 15 Amerikan maassa.

Tutkimuksia P1:n osuudesta tartuntoihin on monissa Etelä-Amerikan maissa toistaiseksi vähän. Jotain on silti pääteltävissä siitä, että tilanne on monessa maassa synkimmillään juuri Brasilian rajaseudulla.

Rannikolla sijaitsevassa Perun pääkaupungissa Limassa 40 prosenttia tartunnoista oli maaliskuussa peräisin P1:stä. Tehohoitopaikoista ja hapesta on pulaa sairaaloissa eri puolella Perua.

– Tilanne on erittäin vakava. Muunnos on niin tarttuva, että se aiheuttaa valtavan määrän tartuntoja. Moni koronan sairastanut saa tartunnan uudelleen, perulainen lääkäri Elmer Huerta totesi paikalliselle RPP Noticias -radiokanavalle.

Poliittisesta kriisistä kärsivässä Venezuelassa terveydenhuolto oli kaaoksessa jo ennen pandemiaa. Myös Venezuelan ilmoittamat koronaluvut ovat kasvaneet voimakkaasti, ja paikalliset lääkärit ovat protestoineet varusteiden puutetta.

Sairaanhoitaja Karla Rivero otti koronavirusnäytteen kotikäynnillä Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa tammikuussa. Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Moni Etelä-Amerikan maa on lopettanut lennot Brasiliaan. Bolivia on sulkenut Brasilian vastaisen rajansa, ja Uruguayn raja on ollut suljettuna muilta kuin maan asukkailta jo vuoden.

Jättimäisellä Brasilialla on kuitenkin pitkä maaraja monien naapuriensa kanssa, ja rajaliikehdintää on monin paikoin vaikeaa katkaista.

Esimerkiksi Uruguayn ja Brasilian rajakaupungit ovat käytännössä yhtä kaupunkialuetta, ja rajatarkastuspisteet sijaitsevat vasta niiden ulkopuolella sisämaassa. Uruguay on sulkenut alueen verovapaat myymälät, jotta seutu ei houkuttelisi kävijöitä.

Kolumbia on puolestaan eristänyt Brasilian-rajallaan sijaitsevan Letician kaupungin muusta maasta kokonaan. Jumiin jääneitä kuljetetaan pois erikoislennoilla kahden eri koronatestin jälkeen.

Maiden ilmoittamat koronaluvut ovat nousseet ennätystasolle etenkin Venezuelassa, Perussa, Paraguayssa, Uruguayssa ja Argentiinassa. Tietoja P1-muunnoksen osuudesta on monin paikoin vasta vähän. Harri Vähäkangas / Yle

Rokotukset vasta alussa

Kolumbia ja Bolivia ovat kiirehtineet rokotuksia Brasilian vastaisille rajaseuduilleen. Uruguay on puolestaan alkanut rokottaa myös brasilialaisia rajakaupunkien asukkaita.

Chileä ja Uruguayta lukuun ottamatta rokotukset ovat monissa Etelä-Amerikan maissa kuitenkin vasta aluillaan. Esimerkiksi 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa kaksi rokoteannosta on saanut vasta vajaat neljä prosenttia väestöstä.

Uruguaylaisvirologi Pilar Morenon mukaan rokotukset ovat konkreettisin ulospääsy virusmuunnoksista.

– Uruguayssa erona Brasiliaan on se, että rokotukset etenevät aktiivisesti. Virusta on vaikeaa voittaa, mutta rokotusten tulee olla tärkein tavoite. Pitää rokottaa enemmän ja nopeammin, hän sanoo.

Nainen sai koronarokotuksen Perun pääkaupungissa Limassa maaliskuussa. Paco Chuquiure / Getty Images

Jotkut uruguaylaistutkijat pelkäävät, että virus saattaa muuntua rokotteille vastustuskykyisemmäksi, kun se tarttuu vasta yhden rokoteannoksen saaneisiin. Morenon mukaan tilanne on mahdollinen etenkin Etelä-Amerikassa, jossa tartuntaluvut kasvavat voimakkaasti ja väestö on vain osittain rokotettu.

Tutkija penää maailmanlaajuista rokotusvastuuta. Virus ei kunnioita valtionrajoja, eikä maiden eristäminen ole pysyvä ratkaisu, hän perustelee.

– On virhe ajatella, että koronasta päästään eroon rokottamalla omat asukkaat. Kukaan ei ole turvassa niin kauan kun maailmassa on rokottamattomia alueita. Niissä voi syntyä uusia virusmuunnoksia, jotka väistävät rokotteiden suojaa. Ongelmamme on yhteinen, Moreno sanoo.

