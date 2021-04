Kuuluuko autojumi sinunkin rutiineihisi? Laulaja Erin tietää siitä kaiken

Jos tapaat parkkipaikalla yksikseen autossa istuvan henkilön, meneillään saattaa olla autojumi. Laulaja Erin nauttii yksin autossa rauhassa istuskelusta niin paljon, että kun otti aiheen sosiaalisessa mediassa esiin, löytyi kanssajumittajia pilvin pimein. Yhteistuumin sille luotiin myös oma aihetunniste eli #autojumi.

– Auto on vaan niin ihana paikka olla. Se on turvallinen ja siellä on niin ihana äänimaisema, että sieltä on vaikea lähteä pois. On ihana jäädä kuuntelemaan vaikka radiota ja voi katsella ulos eikä kukaan häiritse, Erin kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Moni saattaa tarvita autojumituksen kaltaisen hetken esimerkiksi työpäivän jälkeen ennen kuin siirtyy kotiaskareisiin ja perheensä pariin. Kymmenisen minuuttia ajatusten kokoamista omassa rauhassa mielimusiikin parissa. Erin tosin kertoi Puoli seitsemän -lähetyksessä, että hänelle jumituksia voi tulla pitkin päivää.

– Toisinaan, kun ajan vaikka työhuoneelle, huomaan että jään vain autoon oleskelemaan.

Erin muisteli nauttineensa jo lapsena autossa oleilusta. Kun muu perhe meni kirkkoon, Erin jäi autoon kuuntelemaan radion hittilistaa ja matkusti omaan mielikuvitusmaailmaansa.

Puoli seitsemän -ohjelmassa kävi ilmi, että Erin on myös hyvin kärsivällinen ja rauhallinen ihminen, jonka pinnaa on vaikea kenenkään saada katkeamaan.

– Olin jo autokoulussa sellainen, että jarrutin hyvissä ajoin liikennevaloihin saapuessa, vaikka siis paloi vihreät. Tämä siksi, että ajattelin, että kyllä ne kohta vaihtuu kuitenkin punaiseksi, Erin kuvaili luonnettaan.

Tästä piirteestä on ollut hyötyä myös luovassa prosessissa, kuten laulujen säveltämisessä ja sanoittamisessa.

– Isäni sanoi, että kukaan ei tule muistamaan sitä, myöhästyitkö deadlinesta, mutta jos työ ei ole hyvin tehty, niin sen muistaa kaikki, uuden kappaleen juuri julkaissut Erin totesi.

