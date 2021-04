Egypti takavarikoi Ever Given -konttilaivan – ”He eivät halua maksaa meille mitään”

Suezin kanavaan jumittunutta Ever Given -alusta irrotettiin 28. maaliskuuta.

Maxar Technologies

Suezin kanavan viikon ajan tukkinut konttilaiva Ever Given on taas jumissa, mutta ei tällä kertaa hiekassa. Egypti on ilmoittanut takavarikoineensa konttialuksen, koska maa ei ole päässyt aluksen omistaman yhtiön kanssa sopuun selkkauksesta aiheutuneista kuluista.

Suezin kanavahallinto vaatii Ever Givenin japanilaista omistajaa pulittamaan kuluja muun muassa menetetyistä kanavan kauttakulkumaksuista viikon ajalta sekä konttilaivan irrotuksesta.

Konttialuksen irrottamisessa tarvittiin toistakymmentä hinaajaa. Hiekkaa ruopattiin kanavan pohjasta noin 30 000 kuutiometrin verran.

Kanavan kautta kulkee päivittäin keskimäärin 50 laivaa. The Guardian -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Ever Givenin aiheuttama sulku jumiutti viikon aikana 442 alusta Välimeren ja Punaisenmeren päätyihin.

– Alus on nyt virallisesti takavarikoitu. He eivät halua maksaa meille mitään, totesi kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie Egyptin valtiontelevisiossa.

Rabie ei kertonut, kuinka suurta summaa Egypti hakee varustamolta, mutta eri lähteiden mukaan puhutaan noin 900 miljoonasta dollarista eli noin 750 miljjonasta eurosta.

Ever Givenin omistama japanilainen Shoei Kisen Kaisha -yhtiö ei ole kommentoinut kiistaa.

Samaan aikaan egyptiläiset syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet erillisen tutkinnan siitä, mikä aiheutti turman. Muutama viikko sitten onnettomuustutkinnan käynnistänyt asiantuntijaryhmään kuulunut kanavaluotsi kertoi uutistoimisto AP:lle, että muun muassa laivan saamista vaurioista yritetään päätellä, miksi se ajautui poikittain ja juuttui kanavan pohjaan.

Oikeudenkäyntiprosessista odotetaan kimuranttia, sillä Ever Givenin omistaa japanilaisyhtiö, sitä on kuljettanut taiwanilainen varustamo ja alus on rekisteröity Panamaan.

Tällä hetkellä Ever Given seisoo Isolla Katkerajärvellä, mikä sijaitsee pohjoiseen paikasta, minne alus alun perin jumiutui.

