Harva kunta antaa mökkiläisille koronarokotteen – ohjeistukset jättävät tulkinnanvaraa, miten pitäisi toimia

Koronarokotteen saaminen mökkikunnassa saattaa jäädä monelle toiveeksi. Vain harvat kunnat ovat luvanneet antaa rokotteen vapaa-ajan asukkaille.

Kuntaliitossa ohjeistuksia tulkitaan siten, että kunnat voivat rokottaa kesäasukkaita, mutta myös kieltäytyä siitä. Pakkoa ei ole.

– Rokotteita on rajallinen määrä niin koti- kuin mökkipaikkakunnallakin ja vain harvat kunnat tulevat antamaan rokotuksia ulkopaikkakuntalaisille, tiivistää Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että lähtökohtaisesti jokainen saa koronarokotteen omasta kotikunnastaan. THL:n ohjeen mukaan oikeus koronarokotteeseen on myös sellaisessa kunnassa, jonka alueella oleskellaan säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti tai jonka terveyskeskuksen henkilö on valinnut hoitopaikakseen.

Oikeus kiireettömään hoitoon muualla kuin omassa kotikunnassa perustuu terveydenhuoltolakiin. Yle ei tavoittanut THL:n edustajaa kommentoimaan ohjetta tarkemmin.

Kuntaliiton Myllärinen toteaa, että kunnat vastaavat tartuntatautilain mukaan alueellaan tapahtuvasta tartuntatautien torjunnasta.

– Terveydenhuoltolain mukaista hoitopaikan valintaa ei voi soveltaa tässä, sanoo Myllärinen.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen pitää nyt tärkeänä, että koronarokotteiden antaminen etenisi sujuvasti. Siihen auttaisi se, että ihmiset ottaisivat rokotteen omassa kotikunnassaan. Eleni Paspatis / Yle

Terveysjohtaja: "Rokotusjärjestelmä menisi sekaisin"

Ulkopaikkakuntalaisten mökkiläisten rokottaminen puhuttaa nyt, kun sesonki on alkamaisillaan. Keskustelua on käyty niin kuntalaisten kuin mökkiläisten keskuudessa.

Yksi koko maan suurimmista mökkikunnista (siirryt toiseen palveluun)on Kuopio. Kuopion kanta on selkeä: vapaa-ajan asukkaita ei pääsääntöisesti rokoteta. Terveysjohtaja Pertti Lipponen muistuttaa, että Kuopiossa on tuhansia mökkiläisiä.

– Meidän rokotejärjestelmä menisi sekaisin, jos siihen otettaisiin mukaan vielä suuri joukko kesäasukkaita. Tätä on käyty läpi myös Pohjois-Savon kuntien kesken, perustelee Lipponen.

Rokotusohjelma pitää Lipposen mielestä saattaa päätökseen siinä kunnassa, missä se on aloitettukin.

– Tietysti kukaan ei voi sanoa, mikä lopulta on hyvä ratkaisu. Kyllähän välimatka-asioita ja käytännöllisyysnäkökulmiakin täytyy huomioida, pohtii Lipponen.

Kunnilla on myös mahdollisuus laskuttaa kotikuntaa rokottamisesta, mutta ei rokotteesta. Lipponen kertoo, että tuoreen ohjeistuksen mukaan tähän ei kuitenkaan pitäisi ryhtyä. Laskuttamisesta koituisi kunnille lopulta enemmän kustannuksia.

Linjauksia tarvitaan

Yhteistä linjausta ulkopaikkakuntalaisten mökkiläisten rokottamisesta ollaan tekemässä parhaillaan muun muassa Pohjois-Savossa. Mukana ovat kaikki alueen kunnat. Linjauksen mukaan vapaa-ajan asukkaiden tulisi hakea koronarokote omasta kotikunnastaan.

Poikkeuksena ovat sellaiset kesäasukkaat, jotka ovat valinneet omaksi terveyskeskuksekseen mökkikuntansa terveyskeskuksen tai jotka oleskelevat yli kolme kuukautta ja ottavat molemmat koronarokotteet samassa paikassa.

Tartuntatautilaki tai terveydenhuoltolaki ei kuitenkaan Kuntaliiton tulkinnan mukaan suoranaisesti kerro, pitäisikö näin toimia.

Joissain tilanteissa voidaan käyttää myös tapauskohtaista harkintaa.

Lapinlahden johtava lääkäri Jukka Tiihonen arvioi, että esimerkiksi Lapinlahdella voitaisiin rokottaa sellaiset kesäasukkaat, jotka tulevat yli 500 kilometrin päästä.

Monissa kunnissa koronarokotetta ei haluta antaa mökkiläisille siksi, että rokotteita tulee kuntiin sen asukasluvun mukaan. Lisäksi se teettäisi enemmän töitä muutenkin pienillä resursseilla työskenteleville.

– Jos iso määrä ulkopaikkakuntalaisia tulisi kunnan omien terveyspalvelujen käyttäjäksi saattaisi se aiheuttaa tilanteen, missä kunnan omien asukkaiden tilanne heikkenisi, arvioi Kuntaliiton Tarja Myllärinen.

Hän pitää järkevänä alueiden yhtenäisiä linjauksia.

– Tekisi mieli muistuttaa myös kansalaisia siitä, että rokottaminen on suuri ponnistus terveydenhuollolle. Onnistumista edesauttaisi se, että ei lähdettäisi oikomaan semmoisella minä minä -ajattelulla, korostaa Myllärinen.

Käytännössä hän tarkoittaa tällä sitä, että rokotukset pitäisi ottaa omassa kotikunnassa.

Rokotteita annetaan kunnissa THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti. Tällä hetkellä käynnissä ovat ikäihmisten ja riskiryhmien rokotukset.

Lue lisää:

Yle selvitti: Mitä sanoo muu Suomi, jos helsinkiläiset saavat koronarokotteensa ensin? Etenkin hoitajien ja lääkärien tilanne huolettaa

Hoitajat ja HUS napit vastakkain rokotusjärjestyksen muuttamisesta, Tehy: "Koronarokottajiakaan ei ole vielä rokotettu"

Mitä mieltä olet? Pitäisikö kuntien antaa koronarokote kaikille mökkiläisille? Aiheesta voi keskustella 15.4.2021 klo 23 saakka.