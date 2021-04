Verottaja odottaa tavallista enemmän muutoksia esitäytettyihin veroilmoituksiin – etenkin etätyöläisten kannattaa nyt syynätä vähennyksensä tarkkaan

Veroilmoituksen voi tarkistaa ja täydentää verkossa tai paperisena. Paperiversioiden on oltava perillä verottajalla määräpäivänä kello 16.15 mennessä.

Verotietojen viimeinen ilmoittamispäivä on 4., 11., tai 18. toukokuuta. Oman päivämääränsä voi tarkistaa veroilmoituksesta.

Esitäytetyt veroilmoitukset ovat jälleen tipahtaneet verovelvollisten sähköisiin postilaatikoihin Omavero-palvelussa (siirryt toiseen palveluun), ja jokaisen on aika taas tarkastaa verotietojensa oikeellisuus verokarhun silmäiltäväksi.

Poikkeusvuonna etenkin etätöihin siirtyneen kannattaa syynätä tietonsa tavallista tarkemmin, sillä etätyö tuo monen tarjolle uusia verovähennyksiä – ja toisaalta voi vähentää joidenkin vähennysten määrää.

– Tavallisesti työssäkäyvällä palkansaajalla on aika vähän mahdollisia vähennyksiä, mutta nyt monella on niitä mahdollista saada, toteaa Veronmaksajain keskusliiton lakiasiainjohtaja Kati Malinen.

Etätyöläinen, aloita työhuoneesta

Keskeinen etätyöläisten ulottuville putkahtanut verovähennys tulee työhuoneesta.

Työhuoneen voi vähentää niin sanottuna kaavamaisena vähennyksenä, joka kattaa työtilan kokonaiskulut kalusteista lämmitykseen ja valaistukseen. Halutessaan vähennyksen voi myös laskea todellisten kulujen mukaan.

Jos koronavuonna 2020 teki yli puolet työpäivistä kotona, voi kaavamaista työhuonevähennystä saada 900 euroa.

– Kaavamainen vähennys on useassa tilanteessa helpoin. Jos on kuitenkin ostanut esimerkiksi sähköpöydän, kunnon työtuolin ja niin edelleen, voi olla että tuo 900 euroa ylittyy. Silloin vähennys kannattaa laskea todellisten kulujen mukaan, Malinen ohjeistaa.

Jos työhuonevähennystä lähtee seulomaan todellisten kulujen mukaan, täytyy pystyä erottamaan työkäytön osuus esimerkiksi lämmityksestä, vuokrasta tai vastikkeesta ja sähkönkulutuksesta.

Todellisten kulujen mukaan vähennyksen voi laskea myös silloin, jos etätöitä on tehnyt kodin ulkopuolella esimerkiksi vuokratyöhuoneessa.

Työhuonevähennys on osa tulonhankkimismenoja. Tuon termin alla voi osin tai kokonaan vähentää myös esimerkiksi tietokonehankinnan tai nettiliittymämaksun, jos voi osoittaa käyttävänsä niitä työssä.

Perusteettomista vähennysyrityksistä seuraa veronkorotus

Tulonhankkimismenot Esimerkiksi työhuone, internet-liittymä, omat työkalut, ammattikirjallisuus ja -kurssit, kasvomaskit työtä varten. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron vähennyksen. Ilmoita verottajalle vasta, jos tämä ylittyy. Jos tulonhankkimismenoa kertyy enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita summa kokonaan. Ei ylärajaa. Omavastuuosuus 750 euroa. Lähde: Verohallinto (siirryt toiseen palveluun)

Verottaja laskee jokaiselle verovelvolliselle automaattisesti 750 euroa tulonhankkimismenoja. Se tarkoittaa, että vähennykset kannattaa ilmoittaa verottajalle vasta silloin, jos tuo 750 euroa ylittyy.

Tulonhankkimismenoille ei ole ylärajaa. Vuonna 2019 mediaanivähennys oli 1700 euroa – puolet vähennyksen saaneista sai siis tätä enemmän ja puolet vähemmän.

– Tietysti jos tulonhankkimiskulut ovat kovin suuret suhteessa palkkatuloihin, voi herätä epäilys, ovatko kaikki perusteltuja. Perusteettomasta vähennysvaatimuksesta seuraa veronkorotus, eräänlainen sakko, Malinen sanoo.

Kaikella mahdollisella verokarhun kärsivällisyyttä ei kannata koetella: tarvittaessa on pystyttävä osoittamaan, että hankinnat tai tietty osa niistä todella liittyvät työhön.

Veronmaksajain keskusliiton Kati Malinen muistuttaa, että matkakuluille ja tulonhankkimisvähennyksille on omat omavastuunsa, 750 euroa kummallekin. Markku Pelkonen / Yle

Etätyöläisen matkakulut pienenevät, maskeista osalle lisävähennys

Matkakulut Esimerkiksi asunnon ja työpaikan väliset matkat, julkisessa liikenteessä työmatkoilla käytetyt maskit. Matkakulut lasketaan halvimman mahdollisen kulkuvälineen mukaan (esimerkiksi julkisen liikenteen kuukausilippu), vaikka olisit käyttänyt omaa autoa. Omavastuuosuus 750 euroa. Tee vähennys vasta, jos tämä ylittyy. Vähennys korkeintaan 7 000 euroa. Laske matkakulut vain toteutuneiden matkojen mukaan. Lähde: Verohallinto (siirryt toiseen palveluun)

Toinen huomionarvoinen etätyön tuoma muutos on kodin ja työpaikan välisten matkojen vähentyminen. Matkakulut on korjattava toteutuneiden mukaisiksi viimeistään nyt, ettei tule vahingossa huijanneeksi verottajaa.

– Jos on tyypillisesti kulkenut pitkää työmatkaa ja keväällä jäänyt kokonaan etätöihin, verovaikutus voi olla aika suuri. Mätkyjä voi tulla, jos matkakulut on jo alkuvuonna huomioitu verokortille eikä ole niitä huomannut korjata etätöihin siirtymisen jälkeen.

Pandemiavuoden erikoisuutena matkakuluina saa vähentää myös maskikuluja niiltä päiviltä, kun on käynyt töissä julkisilla.

Maskeja voi vähentää korkeintaan kaksi euroa päivää kohti ja 13. elokuuta jälkeiseltä ajalta, jolloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi maskisuosituksen joukkoliikenteeseen.

Vuonna 2019 työmatkavähennyksen mediaani oli 1 467 euroa.

Verottaja odottaa tavallista enemmän muutosilmoituksia

Viime keväänä tehdyssä kyselytutkimuksessa jopa 60 prosenttia suomalaisista ilmoitti siirtyvänsä etätöihin, ja työllisiä Suomessa oli viime vuonna noin 2,5 miljoonaa.

Puhutaan siis pitkälti yli miljoonasta ihmisestä, joille etätyöhön liittyvät verovähennykset voivat tulla kysymykseen.

Verohallinnossa varaudutaankin muutosilmoitusten määrän kasvuun, joskaan ei dramaattiseen sellaiseen. Viime vuonna esitäytettyä veroilmoitustaan korjasi 1,3 miljoonaa ihmistä, valtaosa sähköisesti Omaverossa.

– Isossa kuvassa moni on reagoinut muutoksiin vähennyksissä jo viime vuonna, eli hakenut muutosverokorttia muuttuneilla tiedoilla. Suurella osalla verotus muodostuu esitäytetyn veroilmoituksen mukaisena, ja silloin päästään laittamaan kirjan kannet kiinni jo kesäkuussa, sanoo johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta.

Verohallinnon Varonen kehottaa tarkistamaan veroilmoituksen heti, kun mahdollista. On verovelvollisen velvollisuus korjata mahdolliset virheet, hän muistuttaa. Markku Pelkonen / Yle

Siinä missä tavallisesti muutosverokortille heitetään jo vuoden mittaan matkakuluja, nyt sinne on viety tulonhankkimisvähennyksiä, sanoo Varonen. Moni jättää vähennykset tietoisestikin viime hetkeen.

– Ihmiset säästävät tarkoituksellisesti vähintään osan vähennyksistä tehtäväksi vasta esitäytettyyn veroilmoitukseen, jotta mätkyiltä vältyttäisiin.

Varosen mukaan etätyön vaikutukset verotukseen ovat olleet niin hyvin esillä koko koronavuoden, että esimerkiksi verokortille unohtuneet matkakulut tuskin aiheuttavat isoa määrää yllätysmätkyjä.

Varonen ei myöskään usko, että suomalaiset tahallaan lähtevät huijaamaan verottajaa – ainakaan tavallista enempää.

– Tämä problematiikka meillä on aina läsnä, ja tietoisiin väärinkäytöksiin tai vahinkoihin puuttuminen on meidän perustehtävää. Pienellä osalla asiakkaista saattaa moraali rapsua, mutta ylivoimaisesti suurimmalla osalla on halu toimia oikein, Varonen toteaa.

Vuonna 2019 matkakuluja vähennettiin verotuksessa yhteensä 1,6 miljardia euroa ja tulonhankkimismenoja noin 461 miljoonaa euroa. Tarkat laskelmat koronavuoden aiheuttamista muutoksista näihin summiin selviävät loppuvuodesta.

Verotietojen viimeinen ilmoittamispäivä on 4., 11., tai 18. toukokuuta. Henkilökohtaisen verotuksen päättymispäivän voi tarkistaa omasta veroilmoituksesta. Jos veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, ei tarvitse tehdä mitään.

