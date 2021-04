Tamperelaiset legendat lyövät hynttyyt yhteen: Tampere-talo ja Akun Tehdas yhteistyöhön

Akun Tehdas on ollut tekemässä esimerkiksi SuomiLOVEn tuotantoa.

Onko paljon tamperelaisempaa kuin Eppu Normaali ja Tampere-talo?

No nyt on, koska Eppu Normaalista tuttu Akun Tehdas ja Tampere-talo ovat solmineet liiketoimintakaupan.

Samalla syntyy iso tapahtuma-alan toimija.

Vuodesta 2003 toimineen Akun Tehtaan muodostavat Eppu Normaali Oy ja sen tytäryhtiö Oy Aku’s Factory Ltd. Akun Tehdas on jo vuosia toiminut esimerkiksi Pori Jazzin, Ruisrockin ja Nelonen Media Liven kesätapahtumien teknisten palveluiden toimittajana. Lisäksi se on tehnyt esimerkiksi SuomiLOVEn ja Elämäni Biisi -tv-tuotantoja.

Akun Tehdas sijaitsee Tampereen naapurikunnassa Ylöjärvellä.

Akun Tehdas vastaa myös Tampereen areenan palveluista

Lisää tamperelaisuuskierroksia tulee, kun lisätään jääkiekko ja tämän vuoden lopussa valmistuva Tampereen areena.

Aiemmin on kerrottu, että Akun Tehdas vastaa myös esimerkiksi Tampereen areenan AV-palveluista ja samalla jääkiekon MM-kisojen palveluista.

Liiketoimintakaupassa Tampere-talon tekninen palvelu ja osa teknisestä kalustosta siirtyvät Akun Tehtaalle syyskuusta alkaen. Tampere-talosta tulee samalla yrityksen vähemmistöomistaja ja osakas.

Akun Tehtaan toimitusjohtaja Aku Syrjä ja Tampere-talon toimitusjohtaja Pauliina Ahokas sopivat yhteistyöstä. Juha Torvinen

Akun Tehtaan toimitusjohtaja Aku Syrjä sanoo, että liiketoimintakauppa on luonnollinen jatkumo pitkälle yhteistyölle Tampere-talon kanssa. Akun Tehdas alkaa kaupan jälkeen pyörittää Tampere-talon teknistä puolta.

Uusi yhteenliittymä pystyy hoitamaan entistä enemmän areena-, festivaali- ja tv-tuotantoja. Kesätapahtumissa Akun Tehdas on ollut markkinajohtajia. Tampere-talon työt lisäävät ympärivuorokautisia töitä.

– Me alamme pyörittää Tampere-talon teknistä puolta.

Vakituista henkilöstöä on kaupan jälkeen Akun Tehtaalla yli 30.

Syrjä uskoo, että koronaviruksen hellittäessä tulee paljon tapahtumia, jotka ovat siirtyneet viruksen tieltä.

– Näen aikamoisen rynnistyksen tällä saralla.

Koronakriisi tiivisti yhteistyötä

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas sanoo, että Tampere-taloa ja Akun Tehdasta yhdistävät samankaltaiset arvot. 13 työntekijää siirtyy liikkeenluovutuksella Akun Tehtaan palvelukseen.

Uusi toimintamalli on Ahokkaan mukaan ainutlaatuinen Suomessa kulttuurialalla.

– Koronakriisi on tiivistänyt yhteistyötämme entisestään. Avasimme tapahtumarajoitusten myötä Tampere-taloon pysyvät virtuaalistudiot yhdessä Akun Tehtaan kanssa kyetäksemme vastaamaan nopeasti asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin, Ahokas kertoo.

Tampere-talossa järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 1 135 tapahtumaa. Promoottorina Tampere-talo Oy on vuosittain ollut vastuussa noin 300 erilaisen konsertti- ja kulttuuritapahtuman järjestämisessä Tampere-talossa ja sen ulkopuolella. Suurimpia näistä ovat Tampereen oopperan vuotuiset ensi-iltatuotannot sekä kansainväliset baletti- ja orkesterivierailut.

