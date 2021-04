"He valmistautuvat suurhyökkäykseen", uskoo venäläisiä kiikaroiva ukrainalaissotilas – Lue Ylen raportti Itä-Ukrainan konfliktin etulinjasta

PESKI, UKRAINA Tämän lähemmäs Donetskin kaupunkia ei pääse Ukrainan hallitsemilta alueilta.

Uloimmalta poterolta on alle kaksi kilometriä kaupungin laidalle. Vastapuolen lähimpään poteroon on vain 300 metriä.

Helsingin kokoisen Donetskin korkeimmat rakennukset piirtyvät selkeästi horisonttiin. Donetsk ja Luhansk ovat Venäjän kontrolloimia kaupunkeja Itä-Ukrainan Donbasissa.

Näistä kaupungeista Donetsk on suurempi, siellä pelattiin jopa jalkapallon EM-turnausta vuonna 2012. Kisoja varten uudistetusta lentokentästä ei ole jäljellä mitään.

Peskistä on alle kilometrin matka Venäjän johtamien joukkojen valtaamalle lentokentälle.

Uloimman poteron tähystyskiikarista erottuvat vastapuolen poterot selvästi. Yhtäkkiä yhdestä juoksuhaudasta heitetään maa-ainesta. Vastapuolen sotilas kaivaa juoksuhautaa.

– Päivisin tarkkailemme, ja iltaisin hyökkäykset alkavat, kommentoi asemapaikan komentaja.

Koiria ja kissoja on paljon Ukrainan etulinjassa. Ne muun muassa varoittavat, kun havaitsevat ääniä ja hajuja. Antti Kuronen / Yle

Kiikarista näkee, että vastapuolen joukot vahvistavat asemiaan. He ovat tuoneet paikalle myös jonkin verran kalustoa.

Etulinjassa on paikallisia taistelijoita ja venäläisiä ammattisotilaita. Venäläiset ovat tietysti huomattavasti ammattitaitoisempia.

Taistelijanimellä Velho kulkeva sotilas kertoo tuoreen esimerkin.

– He ampuivat viisi 120-kaliiperin kranaattia asemapaikkaamme kauempaa, ehkä viiden kilometrin päästä. Kaikki osuivat lähelle, kolme niistä osui 15 metrin päähän talostamme. Kaivosmiehet eivät osaa ampua niin, Velho sanoo.

Ukrainan sotilaat havaitsivat liikettä Venäjän johtamien joukkojen juoksuhaudassa. Tietoa vastustajan liikkeistä saadaan kiikareilla, kameroilla ja lennokeilla. Kesällä tarkkailu vaikeutuu, kun puihin kasvaa lehtiä. Antti Kuronen / Yle

Elämä rintamalla on jatkunut vuosia samanlaisena vuodenajoista riippumatta. Päivisin tiedustellaan, iltaisin ja öisin taistellaan.

Peskissä sotilaat vakuuttavat olevansa valmiita sodan kiihtymiseen. Juoksuhautoja on kaivettu vuosia, niitä on kilometrikaupalla joka suuntaan.

– Uskomme, että he valmistautuvat suurhyökkäykseen, mutta mekin vahvistamme asemiamme. Kuulemme heidän kalustonsa, vähän kuin he toisivat vetureita sinne, Velho sanoo ja viittaa panssarivaunuihin.

Venäjän ja Ukrainan kontrolloimia alueita jakava rintamalinja on lähes viisisataa kilometriä pitkä. Pitkään jatkuneessa konfliktissa taistelukokemustakin on ehtinyt kertyä. Yksikön kokenein sotilas Oleksandr on ollut rintamalla vuodesta 2014, sodan alusta lähtien.

– Vuonna 2014 kaikki oli toisin. Asusteet ja ruoka olivat paljon huonompia. Olemme kehittyneet, nyt kaikki on kunnossa, Oleksandr sanoo.

Oleksandr (vas) on taistellut rintamalla seitsemän vuotta sodan alusta alkaen. Yksikön komentaja sanoo joukkojen olevan valmiudessa Venäjän hyökkäyksen varalta. Antti Kuronen / Yle

Kun Venäjän johtamat joukot valtasivat Slovjanskin kaupungin huhtikuussa seitsemän vuotta sitten, Ukrainan armeija oli alennustilassa.

Ukraina onnistui silti hyvin nopeasti kehittämään kurinalaiset puolustusvoimat. Tänä päivänä ukrainalaiset ohjeistavat Nato-maita, miten modernissa hybridisodassa puolustaudutaan.

– Viime kaksi viikkoa he ovat testanneet valmiuttamme monenlaisilla aseilla, konekivääreillä ja erilaisilla kranaatinheittimillä, Velho sanoo.

Venäjän suuret kalustosiirrot ovat tapahtuneet Venäjän omalla maaperällä. Arviolta parikymmentätuhatta sotilasta on tuotu lähelle Itä-Ukrainan miehitettyjä alueita. Venäjän mukaan kyseessä on ennalta ilmoittamaton valmiusharjoitus.

Time-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Ukrainan presidentti Volosymyr Zelenski uskoo Venäjän käytännössä pelottelevan. Saman hengenvetoon hän toteaa, että Ukraina ottaa suurhyökkäyksen mahdollisuuden hyvin tosissaan.

– Venäjä haluaa nostaa lämpötilaa sen verran, että länsi epäröi tuessaan Ukrainalle ja ottaa etäisyyttä Ukrainasta. Se on Venäjältä eräänlainen testi, Zelenski sanoi maanantaina julkaistussa haastattelussa.

LUE LISÄÄ: Jännitys Venäjän joukkojenkeskityksistä Ukrainan tuntumaan jatkuu – Pelottelua vai valmistautumista hyökkäysoperaatioon?

Etulinjassa viljava maaperä on kaivettu täyteen juoksuhautoja molemmin puolin.

Välillä tulee paikkoja, jotka on ylitettävä juosten, kuten joen ylittävä riippusilta. Tarkka-ampujat voivat piileskellä missä vain.

– Tarkka-ampujat makasivat tuolla ojassa alle sadan metrin päässä. Öisin he harrastavat myös psykologista sodankäyntiä. He kytkevät varmistimen pois päältä, koska he tietävät, että kuulemme. He haluavat näyttää, että olemme täällä, kertoo Velho.

Ukrainan armeija on varautunut muun muassa konekiväärein Itä-Ukrainan rintamalla. Antti Kuronen / Yle

Viime kesästä jatkunut sodan rauhallisin ajanjakso katkesi maaliskuun lopun aamuna Shumissa. Serfiy Barnich, 47-vuotias kersantti, nousi juoksuhaudasta etsimään vihollisen miinoja. Tarkka-ampuja osui reiteen.

Kun kaksi sotilasta riensi apuun, tarkka-ampuja tappoi 27-vuotiaat sotilaat luodeilla rintaan ja päähän. Myös Barnich menehtyi.

Sen jälkeen toistakymmentä ukrainalaissotilasta on kaatunut. Venäjän johtamien joukkojen uhreista ei tiedoteta.

Viime viikkojen kuolinluvut eivät yllä lähellekään sodan alkuvuosia, jolloin ainakin kolme tuhatta ukrainalaissotilasta menetti henkensä.

Sodan aiheuttamat tuhot näkyvät Itä-Ukrainassa. Ajoneuvo kyljellään tien vieressä. Antti Kuronen / Yle

Sota on virallisesti vaatinut yli 13 000 uhria, mutta luvun uskotaan olevan suurempi. Etenkin kaatuneista venäläisistä on niukasti tietoa.

Lisäksi satojatuhansia on paennut Venäjälle, ja Ukrainassa on puolitoista miljoonaa maan sisäistä pakolaista. He ovat joutuneet lähtemään sodan jaloista pääosin Venäjän kontrolloimilta alueilta.

Etulinjassa palveleva Oleksandr sanoo valmistautuvansa sodan kiihtymiseen, paluuseen vuosina 2014–15 nähtyihin taisteluihin. Mutta hän ei ole huolissaan.

– Mitä siitä, vaikka Venäjän armeija on tuolla. Samanlaisia he ovat kuin mekin, tavallisia kuolevaisia. Heidän tulisi pelätä, ei meidän, toteaa Oleksandr.

