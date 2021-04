Kahmitko ostoskärryysi BCAA-juomia? Hittijuomien lupaukset lihaskasvusta ovat liioittelua, sanovat asiantuntijat

Asiantuntijoiden mukaan haaraketjuisia aminohappoja on tutkittu niin vähän, ettei niistä tutkimustulosten perusteella voida sanoa olevan hyötyä jollekin tietylle ihmisryhmälle.

Lappeenrantalainen Tiia Takala valmistautuu parhaillaan ensimmäistä kertaa bodyfitnessin SM-kisoihin. Takala treenaa kuntosalilla neljästä viiteen kertaan viikossa ja päälle tulevat vielä lajin kuuluvat poseerausharjoitukset.

Valmistautumiseen kuuluu treenien lisäksi tiukka kisadieetti. Kisadieetin aikana Takala käyttää lisäravinteita muun muassa minimoimaan lihaskatoa. Repertuaariin kuuluvat kreatiini, hiilihydraattilisä malto sekä välttämättömistä aminohapoista koostuva EAA-jauhe. Lisäksi Takala käyttääomega- ja vitamiinilisiä.

– Dieetillä on tarkoitus kiristää kuntoa, mutta säilyttää lihasmassa. Koen, että treenin aikaisista lisäravinteista on hyötyä, vaikka esimerkiksi EAA:ta ei konkreettisesti tunne.

Takala on harrastanut bodyfitnessiä vuodesta 2019 lähtien. Lisäravinteet tulivat osaksi harjoittelua pikkuhiljaa, yhdessä valmentajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

– Hän kertoo, mitä kannattaa käyttää. Olen myös itse selvittänyt asioita ja ollut aina tosi kiinnostunut ravitsemuksesta. Haluan tietää, mitä käytän ja miksi.

Takala kuuluu siihen vähemmistöön, jolle voisi olla eniten hyötyä BCAA-lisän eli haaraketjuisten aminohappojen käytöstä muun muassa lihasmassan kasvatuksessa. Moni tavallinen kuntoliikkuja tarttuu kuitenkin esimerkiksi aminohappoja sisältäviin BCAA-juomatölkkeihin turhaan.

Kuluttajat etsivät vaihtoehtoja

BCAA:ta eli kolmea välttämätöntä aminohappoa sisältävät tuotteet eivät ole uusi tuttavuus markkinoilla. Uusimpana trendinä näyttäisivät kuitenkin olevan valmiit energiajuomat, joihin on lisätty kyseisiä aminohappoja. Juomat ovat tavoitteellisesti treenaavien lisäksi monen tavallisenkin kuluttajan suosiossa.

Esimerkiksi ruotsalaisen virvoitusjuomabrändin NOCCOjen maahantuonti Suomeen alkoi vuonna 2015. Osaan juomista on lisätty BCAA-aminohappoja.

Mikä ihmeen BCAA? kirjainyhdistelmä tarkoittaa kolmea haaraketjuista aminohappoa

leusiini, isoleusiini ja valiini

ne kuuluvat yhdeksän välttämättömän aminohapon joukkoon, joita elimistö ei pysty tuottamaan itse.

välttämättömät aminohapot täytyy saada ravinnosta

aminohappoja saa jossain määrin kaikesta proteiinipitoisesta ruuasta, kuten lihasta, maidosta ja kanamunista

ihmisen elimistö tarvitsee aminohappoja proteiinien tuottamiseen

proteiinit koostuvat aminohapoista

proteiinit taas ovat solujen rakennuspalikoita

Juomia maahantuovan Lejos Oy:n business manageri Sanna-Kaisa Hyvärinen uskoo juomien suosion perustuvan ihmisten kulutustottumusten muutokseen.

Tutkijatohtori Enni-Maria Hietavalan mukaan aminohapot voivat juotuina imeytyä hieman nopeammin kuin vaikka pihviä syömällä. Aminohapot kuitenkin imeytyvät melko hyvin joka tapauksessa, joten vuorokauden proteiinin saantia ajatellen ei ole väliä mistä lähteestä aminohapot on saanut. Kalle Purhonen / Yle

Hyvärisen mukaan BCAA:n merkitys korostuu NOCCOn osalta siinä, että tuote mielletään jopa enemmän urheilujuomaksi kuin energiajuomaksi.

– Käyttäjissä korostuu vahvasti aktiivinen elämäntyyli ja treenaaminen, kun taas perinteiset energiajuomat yhdistetään enemmän ”piristymiseen” tai kahvin korvikkeeksi.

BCAA-juomat ovat huomattavasti kalliimpia kuin perinteiset energiajuomat. Tölkin hinta liikkuu noin kahden ja kolmen euron välillä, vaikka annoskoko on energiajuomia pienempi.

Parhaiten hintaero näkyy, kun vertaillaan litrahintaa: litra BCAA-juomaa maksaa tuplasti sen, mitä litra energiajuomaa.

– Verrattuna tavallisiin energiajuomiin BCAA-juomat ja muut funktionaaliset juomat sisältävät aminohappoja ja esimerkiksi vitamiineja, jotka nostavat tuotteen valmistuskuluja, sanoo Hyvärinen.

Hän ei ota tarkemmin kantaa tuotteen hintaan, sillä yritys toimii ainoastaan maahantuojana.

Terveysväitteet yksioikoisia

Asiantuntijoiden mukaan haaraketjuisia aminohappoja on tutkittu niin vähän, ettei niistä tutkimustulosten perusteella voida sanoa olevan hyötyä jollekin tietylle ihmisryhmälle.

– Sellaisissa tilanteissa, joissa ihminen ei saa ruuasta tarpeeksi aminohappoja, voisi ravintolisästä olla hyötyä. Silloin, kun niitä saadaan ruuasta tarpeeksi, ravintolisästä ei ole välttämättä hyötyä enää sen päälle, toteaa tutkijatohtori Enni-Maria Hietavala Jyväskylän yliopistosta.

Hietavala on pannut merkille BCAA-juomien lisääntyneen tarjonnan. Hän uskoo, että yksi kannustin suunnata juomia ihmisille olisi mahdollinen piristävä vaikutus.

– Teoreettinen ajatus on, että jos haaraketjuisten aminohappojen pitoisuus veressä laskee liikunnan aikana, se voi vaikuttaa aivojen serotoniinaineenvaihduntaan. Tämän taas on ajateltu aiheuttavan väsymystä.

Laillistettu ravitsemusterapeutti Vili Jaakola ei pidä tilannetta, jossa ainoastaan haaraketjuisia aminohappoja ei saataisi ravinnosta riittävästi, kovin mahdollisena.

– Jos sellainen tilanne olisi, lähtisin ensisijaisesti korjaamaan tilannetta tavanomaista ruokavaliota tarkastelemalla, pääkaupunkiseudun urheiluakatemiassa työskentelevä Jaakola sanoo.

Tiia Takala ei täysin tyrmää ajatusta, että kuntoliikkujat käyttäisivät lisäravinteita tarvittaessa. Hän ei kuitenkaan ymmärrä BCAA-juomien nauttimista janojuomana. Kalle Purhonen / Yle

Jaakolan mukaan juomien terveysväitteet eivät ole täysin tuulesta temmattuja, mutta ne ovat kovin yksioikoisia.

– Tyypillisesti niitä markkinoidaan lupaamalla tehostunutta proteiinisynteesiä, mitä toki tapahtuukin. Muitakin aminohappoja pitää kuitenkin olla riittävästi, että proteiinia voi syntyä.

Proteiinisynteesi tarkoittaa prosessia, jossa elimistö muodostaa aminohapoista kokonaisia proteiineja omiin tarpeisiinsa. Proteiinia puolestaan tarvitaan, jos halutaan kasvattaa lihaksia. Jaakolan mukaan BCAA:n kolme aminohappoa ovat loppupeleissä riittämätön määrä.

– Pieniä tuloksia voidaan nähdä, mutta jos verrataan BCAA:ta käyttäneitä ryhmään, joka on nauttinut kokonaisia proteiineja, tulos on selvästi heikompi. Tästä päästään siihen, onko käytössä järkeä, kun haaraketjuiset aminohappolisät ovat kalliimpia ja niillä saatu vaste on heikompi kokonaisiin proteiineihin verrattuna.

THL:n asiantuntija tiukkana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemuksen erikoistutkija Heli Kuusipalo on ottanut tiukan linjan kaikkiin energiajuomiin.

– Energiajuomassa ei ole mitään, mitä ihminen tarvitsee. Minun näkökulmastani ne ovat täydellinen turhake, jolla kerätään rahaa, Kuusipalo pamauttaa.

Kuusipalo ei myöskään arvosta BCAA-juomia tai urheilujuomia.

– Ne sopivat käyttötarkoituksiltaan pitkän urheilusuorituksen hyvin suunniteltuun kokonaisuuteen, mutta tavalliselle liikkujalle en näe niistä hyötyä.

Kuusipalo korostaa, ettei ihmisen keho ole tottunut saamaan aminohappoja juoman muodossa. Ihmisen aineenvaihduntajärjestelmä on kehittynyt 30 000 vuoden aikana.

– Elimistömme on kehittynyt ottamaan ravintoaineet ruuan kokonaisuudesta, sillä emme ole syöneet esimerkiksi aminohappoja eroteltuna. En ymmärrä, mitä etua on kalliisti pilkkoa laboratoriossa proteiinipitoinen ruoka aminohapoiksi.

Energiajuoma on ottanut paikkansa nuorison ja kuntoilijoiden arjessa. THL ei ole asiasta innoissaan, heidän näkökulmastaan pärinälimu on täydellinen turhake. Jututimme THL:n ravitsemuksen erikoistutkija Heli Kuusipaloa. Lisäksi, kävimme kylilllä kyselemässä nuorilta heidän energiajuomatottumuksistaan.

Tutkijatohtori Enni-Maria Hietavalan mukaan lähtökohtana täytyy aina olla oikea ruoka, niin urheilijalla kuin tavallisellakin ihmisellä.

– BCAA-juomista ei ole varsinaista haittaa eikä niihin useimmiten sisälly sivuvaikutusten riskiä. Jos se vie keskittymistä siitä, että huolehdittaisiin ensin muu ruokavalio kuntoon, se voi olla pidemmällä aikavälillä haaste.

Energiajuomien kysyntä kasvanut huimasti

Keskon mukaan sokerittomien energiajuomien myynti on kasvanut erityisesti sokerittomien BCAA-juomien myötä.

– Sokerittomien tuotteiden myynti on lisääntynyt muun muassa hyvinvointitrendin myötä, kertoo Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä.

Kauppojen hyllyt notkuvat energiajuomista. Kalle Purhonen / Yle

K-ruokakaupoissa myytiin viime vuonna 15 miljoonaa litraa energiajuomia, S-ryhmän kaupoissa taas noin 20 miljoonaa litraa. S-ryhmänmukaan energiajuomien myynti litroissa on kasvanut 30 prosenttia vuodesta 2017.

Myös S-ryhmässä on huomattu, että energiajuomien kysynnän kasvu on kohdistunut juuri sokerittomiin energiajuomiin.