"Ensin ajateltiin, että lapset eivät tartuta" – Pandemia pahensi päiväkotien sijaispulaa, työntekijöitä etsitään nyt päivittäin

Päiväkotien työntekijöiden kuormitus on kova ja sijaisista on pulaa.

Päiväkodeissa pandemia on tarkoittanut työvoimapulaa.

Mitä pahempi tautitilanne, sitä kovempi pula sijaisista.

Syitä on monia. Keväällä 2020 koronapandemian alkaessa päiväkodit pantiin kiinni ja osa työntekijöistä lomautettiin. Kevään sulun jälkeen päiväkotien työntekijät ovat olleet läsnä, lasten kanssa päiväkodeissa.

Lastenhoitajille ja opettajille on annettu ohje jäädä kotiin pienistäkin oireista.

Lisäksi altistumiset ja karanteenit tulevat yllättäen - ja tietenkin myös sairastumiset.

Samaan aikaan sijaisia on vähemmän saatavilla. Pandemian vuoksi sijaisia ilmoittautuu vähemmän töihin kuin yleensä.

Esimerkiksi Helsingissä on suljettu huhtikuussa kaupungin järjestämä kerhotoiminta, jotta henkilöstöä on saatu lakisääteiseen päiväkotitoimintaan.

Sijaispulaan on yritetty saada apua myös henkilöstöpalveluyrityksesta.

– Olemme keskustelleet tästä Seuren kanssa, sanoo Helsingin varhaiskasvatuksen johtaja Satu Järvenkallas. Suuri osa Helsingin päiväkotien sijaisista työskentelee henkilöstöpalveluyritys Seuren kautta. Seure on pääkaupunkiseudun kuntien, HUS:n ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän omistama henkilöstöpalveluyritys.

Myös esimerkiksi päiväkotipäivien lyhentäminen on ollut esillä.

Sijaispula ei ole sinänsä uusi asia. Pandemian vuoksi työvoimasta on kuitenkin tavallistakin pahempi pula.

Työntekijät kuormittuneita, sanovat Tehy ja OAJ

Pula opettajista ja lastenhoitajista kuormittaa henkilöstöä. Päälle tulee vielä kuormitus koronasta. Näin sanotaan varhaiskasvatusalan ammattiliitoista.

– Jo ennen koronaa oli vaikea saada kelpoisuusehdot täyttäviä sijaisia opettajille, nyt se on vielä vaikeampaa, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki.

– Nyt kärsitään valtavasta sijaispulasta. Ennenkin oli vaikeaa, nyt vielä vaikeampaa.

Sijaisten puutteen ohella huoli terveydestä kuormittaa opettajia ja hoitajia. Poikkeustila heijastuu henkilökunnan päivittäiseen työhön ja vastuisiin.

– Ihmisillä on suuri huoli omasta terveydestä ja lasten terveydestä sekä tietenkin omien läheisten terveydestä. Tuleeko tartuntoja ja sairauksia? Näistä puhutaan päivittäin, Mäki sanoo.

Mäki sanoo, että kaikkialla ei olla noudatettu turvallisuusohjeita riittävän hyvin.

OAJ on vaatinut aluehallintovirastoja tehostamaan varhaiskasvatuksen valvontaa erityisesti lasten ja henkilöstön turvallisuuden näkökulmasta.

“Ensin ajateltiin, että lapset eivät tartuta”

Varhaiskasvatuksessa koronapandemian aikana henkinen kuorma on ollut kova. Näin sanoo lastenhoitajia edustavan Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

– Ensin ajateltiin, että lapset eivät tartuta. Suojautuminen on aloitettu vasta viime aikoina, Siitonen sanoo.

Siitosen mukaan ministeriö on antanut hyvät ohjeet jo viime keväänä. Ohjeet ja käytännöt vaihtelevat paljon eri puolilla.

– Ryhmiä yhdistellään ja henkilökuntaakin siirretään ryhmästä toiseen.

Myös sijaispula kuormittaa.

Siitosen mukaan Tehy on tehnyt valtakunnallisia kyselyitä, ja sijaispula on lähes koko maassa. Mitä isompi paikkakunta, sitä suurempi pula.

Tehy toivoo, että pulaan varauduttaisiin ennakoivasti, ei vasta sitten, kun hoitajia ei ole.

– Usein sijaisia ei edes oteta tai päätökset sijaisista tehdään myöhään, Siitonen sanoo.

Hänkin toteaa, että pula sijaisista on ollut jo ennen pandemiaa ja pandemia on kärjistänyt sitä.

Siitosen mukaan alan vetovoimakin vaikuttaa tilanteeseen.

– Työolosuhteet ja palkkaus olisivat tietenkin ratkaisu, jos halukkuutta siihen löytyy.

Vuosi sitten keväällä kun korona iski päälle, pandemia vaikutti lastenhoitajiin paljon.

Lastenhoitajia lomautettiin ja kokeneitakin työntekijöitä siirrettiin vuosi sitten muihin tehtäviin, esimerkiksi vanhusten pariin.

Sittemmin lastenhoitajat ovat olleet läsnätöissä eli hoitamassa lapsia.

Lastenhoitajan työ olikin tammikuussa julkaisussa riskiammattien listalla kuudentena. Koronaan sairastuneiden listalla se oli todennettuna kuudenneksi yleisimmäksi ammatiksi.

“Ohjeet on sisäistetty hyvin, tarkat ohjeet on annettu”

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas toteaa, että Helsingissä ohjeita noudatetaan nyt hyvin.

– Pandemian alusta lähtien olemme johtaneet tätä pandemian aiheuttamaa toiminnanmuutosta. Meillä on esimiesohjeistukset, joita on päivitetty pandemian vaiheiden mukaan, hän sanoo.

– Kävin itse muutama viikko sitten päiväkodissa. Perusohjeet on hyvin sisäistetty: on maskit, ryhmiä ei vaihdeta, saan jokaisesta tapauksesta päiväkodin johtajalta tiedon ja myös palautetta siitä, miten ohjeita on noudatettu. Tätä on hoidettu niin hyvin kuin on vain voitu, Järvikallas sanoo.

Esimiehille on annettu tarkat ja konkreettiset ohjeet ja lisäksi on keskusteltu myös niistä asioista, joita ei voi tarkkaan ja konkreettisesti määritellä, Järvikallas muistuttaa.

Erot päiväkotien välillä ovat Järvikallaankin mukaan isot.

– Pandemiassa on ollut päiväkoteja, joissa ei ole ollut tartuntoja ja niitä, joissa on ollut useamman kerran tartuntoja.

– Varmasti monissa päiväkodeissa on ollut vaikeita vaiheita, varsinkin, jos siellä on ollut koronatapauksia. Mutta meillä on erinomaisia työntekijöitä, jotka ovat tehneet hyvää työtä.

"Henkilökunta on kovilla"

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Merja Laitinen kehuu kollegoitaan, opettajia ja hoitajia, jotka ovat venyneet vaikeassa tilanteessa. Espoolaisissa päiväkodeissa kiertävä Laitinen on jo 40 vuotta alalla työskennellyt konkari.

Hän sanoo, että päiväkodeissa on pidetty hyvin ryhmiä erillään. Toisaalta myös sen vuoksi henkilökunta on kovilla, koska yhteisiä hetkiä ei juuri ole. Sosiaalitiloihin pääsee yksi tai kaksi ihmistä kerrallaan. Työn tauottaminen on haastavaa.

Merja Laitinen on työskennellyt jo nelisenkymmentä vuotta päiväkodeissa. Hän sanoo, että pandemia-aikana on jouduttu koville. Sini Järnström/ Yle

– Pyrimme huolehtimaan siitä, että aikuiset pystyisivät työskentelemään saman ryhmän kanssa, Laitinen sanoo.

Työntekijöiden jaksaminen on kovilla ja kaipaisi tukea. Sekä johtamista että työterveyshuoltoa.

Myös Laitinen toteaa sijaispulan.

– Miltei päivittäin päiväkotien esihenkilöillä ja johtajia on vaikeuksia miettiä, miten se turvallinen ja lakisääteinen työ varhaiskasvatuksessa saadaan järjestettyä, Laitinen sanoo.

Espoossakin on puhuttu päivien lyhentämisestä.

Laitisen mukaan sijaiset eivät nyt halua entiseen tapaan varhaiskasvatuksen töihin, koska lapset saavat tartuntoja. Sijaisista on pula.

Laitinen kiittää kaupungin varhaiskasvatuksen johtoa hyvästä koronaohjeistuksesta.

– Huolimatta siitä, että varhaiskasvatusta arvostetaan ja sille on julkisuudessa annettu arvoa, toivoisin, että arvostus näkyisi myös palkkapussissa. Se olisi suurin ilonaihe.

Lisäksi Laitinen toivoo, että lomat voitaisiin pitää normaalisti ja sijaisia kesäksikin löytyisi riittävästi.