Charles Mathies jonotti ulkona 21 tuntia hoitaakseen 16 minuutin asian – Maahanmuuttoviraston palvelu on ruuhkautunut pahoin Helsingissä

Charles Mathies saapui Maahanmuuttoviraston Malmin toimipisteelle Helsingissä kello 4.50 maanantaiaamuna. Hän sanoo olleensa jonossa kahdeksas. Kello kuuden maissa jonottajia oli jo useita kymmeniä.

Edellisellä viikolla Mathies kertoo jonottaneensa virastoon kaksi kokonaista päivää tuloksetta. Yhteensä 21 tunnin jonotuksen jälkeen hän pääsi kuitenkin lopulta sisään.

Asian hoitamiseen sisällä meni vain 16 minuuttia. Mathiesin piti ainoastaan todistaa henkilöllisyytensä uusiakseen oleskelulupansa.

Mathies ei ole ainoa, joka on odottanut pääsyään Maahanmuuttoviraston Malmin toimipisteeseen tunti- tai päiväkaupalla. Viraston palvelut ovat ruuhkautuneet Helsingissä pahoin, ja pahimmillaan jonot venyvät Malmilla ulkotiloissa kymmeniin metreihin.

Maahanmuuttoviraston Helsingin asiointipisteen tilanteesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Charles Mathies saapui omalle virastokäynnilleen Maahanmuuttoviraston Malmin toimipisteeseen Helsinkiin Jyväskylästä. Hän sai aikaan paljon keskustelua jaettuaan jonotuskokemuksensa Twitterissä. Mathies kertoo kolme päivää kestäneestä jonotuksestaan ja sen herättämistä ajatuksista. Audio on englanninkielinen. Toimittajana Miika Koskela.

Ajanvarauksella palvelua voi Maahanmuuttovirastosta joutua odottamaan useita kuukausia. Jos odottaminen ei ole mahdollista, moni kokeilee onneaan jonottamalla. Koronarajoitusten vuoksi jonottaminen tapahtuu ulkona, ja vuoronumeroita ei ole. Jos sisään ei pääse yhden päivän aikana, ei auta kuin palata uudestaan. Jonottaminen alkaa aina alusta.

Palvelupiste muutti Malmille viime viikolla

Palvelupiste muutti Malmille viime viikolla, ja tätä ennen toiminta oli poikki kaksi viikkoa.

Päivittäisiä aikoja on lisätty noin viidelläkymmenellä, ja ensi lauantaina piste on ensimmäisen kerran auki viikonloppuna.

– Ajanvaraus on ollut ruuhkautunut jo reilun vuoden. Olemme saaneet vuoden alussa uutta henkilöstöä, ja lisärekrytoinnit ovat loppusuoralla. Tavoite on, että heinä-elokuussa ajanvarauksen odotusaika on yksi kuukausi, sanoo Lupa- ja kansalaisuusyksikön vastuualueen johtaja Anna Lindström.

Toistaiseksi jonottaminen kuitenkin jatkuu, ja myös tänään keskiviikkona viraston edustalla oli pitkä jono.

Rasuli Ahmadzia saapui Malmin toimipisteen edustalle kello kahdeksan maissa. Hän sai jo aamulla kuulla, ettei todennäköisesti mahtuisi tänään sisään. Ahmadzia jäi kuitenkin odottamaan, koska hänellä on vapaapäivä ja mahdollisuus hoitaa virastoasioita.

Rasuli Ahmadzia saapui Malmin toimipisteen jonoon kello kahdeksan vapaapäivänsä aamuna, koska netissä ei ollut tarjolla asiointiaikoja. Kristiina Lehto / Yle

– Ehkä kesälomien jälkeen voisin saada ajanvarauksen, mutta järjestelmä ei näytä aikoja niin pitkälle.

Koko ikänsä Suomessa asunut Anita Soldatova kertoo, että on asioinut Maahanmuuttovirastossa ennen vain ajanvarauksella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän joutuu jonottamaan päästäkseen esittämään passinsa oleskelulupaa varten.

Aikaisemmin Soldatova on asioinut Maahanmuuttovirastossa vain ajanvarauksella, mutta nyt aikoja ei ollut saatavilla. Kristiina Lehto / Yle

Islam Mohammad Shafiqul odottaa viraston edustalla pienen vauvan kanssa. Hänelle on tarjottu asiointiaikaa Maahanmuuttovirastossa viikon päähän. Valitettavasti se on kuitenkin liian myöhään. Vauvan oleskelulupaa on haettava kolmen kuukauden sisällä syntymästä.

Islam Mohammad Shafiqul jonotti virastoon hoitaakseen vauvalleen oleskeluluvan. Kristiina Lehto / Yle

– Vauvan syntymästä on jo yli kolme kuukautta. En voi odottaa ajanvarausta enää yhtään pidempään.

Lue myös:

Näillä neljällä keinolla hallitus lähtee edistämään työperäistä maahanmuuttoa – Haatainen: "Suomalaisen yhteiskunnan asenteet vaikeuttavat"