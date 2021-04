Kuopiossa terveet huijasivat itselleen vuoron koronarokotuksiin – terveysjohtaja: "Olimme sinisilmäisiä"

Kuopiossa paljastui tiistaina merkittävä määrä väärinkäytöksiä koronarokotuksen nettiajanvarauksissa.

Terveet ihmiset varasivat sairaille ja riskiryhmäläisille tarkoitettuja aikoja niin, että kaupunki joutui muuttamaan rokottamiseen liittyviä käytäntöjään.

Aiemmin nettiajanvaraus on ollut käytössä ainoastaan iäkkäimpien ryhmien kohdalla, sillä nettiajanvarauksessa pystytään kysymään ainoastaan rokotettavan ikää. Nyt nettiajanvaraus on kuitenkin otettu käyttöön myös riskiryhmäläisille, mutta ajanvarauksessa ei varsinaisesti voida varmentaa henkilön riskiryhmäläisyyttä.

Nettiajanvarauksen käyttöönotto perustui luottamukseen kaupunkilaisia kohtaan.

– Riski väärinkäytökseen oli kyllä tiedossa, ja olimmekin näköjään liian sinisilmäisiä. Puhelinpalvelu on kuitenkin ollut niin ruuhkautunut, että on helpompi, jos myös nettiajanvaraus on kaikille käytössä, Kuopion terveysjohtaja Pertti Lipponen kertoo.

Kuopiossa rokotetaan tällä hetkellä yli 65-vuotiaita riskiryhmäläisiä. Lipposen mukaan sosiaalisessa mediassa oli levinnyt sana siitä, että riskiryhmään kuulumista ei kysytä internet-ajanvarausta tehdessä, joten riskiryhmiin kuulumattomienkin kannattaisi varata aika.

– Siinä ikäryhmässä olevia terveitä ihmisiä on varannut aikoja, vaikka ajanvaraus on tarkoitettu sairaille ja riskiryhmäläisille, Lipponen sanoo.

Osa perusteettomasti ajan varanneista ehti Lipposen mukaan saada rokotuksen ennen kuin väärinkäytökset tulivat ilmi.

Jatkossa riskiryhmään kuuluminen tarkastetaan vielä rokotustilanteessa niillä, jotka ovat varanneet aikansa verkossa. Puhelimessa tehdyissä ajanvarauksissa riskiryhmään kuuluminen tarkistetaan jo varausvaiheessa potilastietojärjestelmästä.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).