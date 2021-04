Tutkija: Unkarin suuren koronakuolleisuuden takana pahoja hallintovirheitä – Nopea rokotustahti ei yksin riitä hillitsemään epidemiaa

Väkimäärään suhteutettuna Unkarissa kuolee tällä hetkellä enemmän ihmisiä COVID-19-tautiin kuin missään muussa maassa, kertoo Ourworldindata.org-tilastosivusto (siirryt toiseen palveluun). Myös muut Itä-Euroopan maat ovat synkän tilaston kärkipäässä.

Unkarin tilanne herättää ihmetystä, sillä se on yksi maailman nopeimmin väestöään rokottavista maista. Jo noin kolmannes unkarilaisista on saanut ainakin yhden koronarokotepiikin. Siksi vaikuttaa oudolta, että koronakuolemat ovat Unkarissa vain lisääntyneet koko kevään ajan.

Grafiikasta ilmenee, että Unkarissa on viime päivinä kuollut miljoonaa asukasta kohti keskimäärin 28 ihmistä päivässä COVID-19-tautiin. Vertailun vuoksi Britanniassa taso on noin 0,5 ja Suomessa 0,4 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Grafiikka esittää seitsemän päivän keskiarvon.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-Instituutin Itä-Euroopan tutkimuksen tieteenalavastaava Katalin Miklóssy löytää Ylen haastattelussa maan huonolle kehitykselle monia syitä.

– Niin Unkarissa kuin muuallakin Itä-Euroopassa terveydenhuoltoa on laiminlyöty ja aliresursoitu vuosikymmenien ajan. Työvoimaa on vähän ja sekin on alipalkattu. Sairaaloissa varustetaso ja hygienia ovat kauhistuttavat, Miklóssy kertoo.

Unkarin kansalliskonservatiivinen, maata autoritaariseen suuntaan vievä hallitus on tehnyt monia huonoja ratkaisuja epidemian aikana, Miklóssy kertoo.

Yksi niistä oli kevään aikana tehty julkisen terveydenhuoltoalan palkka- ja työehtoratkaisu, jonka hallitus saneli yksipuolisesti. Työntekijöiden piti joko hyväksyä uudet ehdot tai siirtyä muihin töihin.

Seurauksena oli, että maaliskuun alussa noin 5 000 terveydenhuollon ammattilaista erosi yhdellä kertaa, "keskellä pahinta paniikkia", kertoo Katalin Miklóssy.

Pääministeri Viktor Orbánin hallitus on joutunut pyytämään vapaaehtoisia töihin sairaaloihin paikkaamaan huutavaa työvoimapulaa.

Tiedotuskielto saa aikaan vääriä huhuja

Koronapandemian hoitaminen Unkarissa ei ole terveysviranomaisten käsissä, vaan sisäministeriön. Käytännössä sairaaloita johtavat sotilaat. Maassa ei edes ole terveysministeriä, Miklóssy kertoo.

Unkarissa on otettu käyttöön säännös, jonka mukaan sairaaloiden tilanteesta saa tiedottaa vain sairaalan johdosta vastaava komentaja, eivät lääkärit tai hoitajat. Koronan takia vierailut sairaaloihin on rajoitettu minimiin.

Samaan aikaan median toimintaa rajoitetaan tiukasti. Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa ei saa rangaistuksen uhalla kertoa koronaepidemiasta mitään sellaista, mikä voidaan tulkita "paniikin levittämiseksi". Toisin sanoen tiedotusvälineissä ei saa olla mitään kriittistä koronaepidemian hoidosta, Miklóssy selventää.

Unkarissa kuolee ennätysmäärä koronapotilaita ja lääkäreitä estetään kertomasta miksi – "Vaikea totuus voisi tulla julki", sanoo paikallinen päätoimittaja

Tämä on johtanut siihen, että monella ei ole selvää käsitystä tilanteesta, eikä varovaisuutta enää viitsitä tai jakseta noudattaa.

Lappu budapestilaisen kaupan ovessa kertoo, että liikkeessä saa asioida kerrallaan kolme ihmistä. Zoltan Balogh / EPA

Unkarin hallitus on myös keskittynyt hehkuttamaan reippaasti etenevää rokotuskampanjaa, jonka pitäisi kääntää tilanne nopeasti. Hallitus otti mittatikuksi rokotteen antamisen neljännekselle väestöstä, mikä tarkoittaa 2,5 miljoonaa jaettua rokoteannosta. Kun se viime viikolla täyttyi, kauppoja ja palveluita alettiin lääkärien kauhuksi avata.

– Heidän ei pitäisi arvioida tilanteen vakavuutta [rokotus]numeroilla, vaan sillä, miten ylikuormittuneita ovat sairaalat ja tehohoitoyksiköt, sanoi lääkäri Zsombor Kunetz uutistoimisto AP:lle.

– Tämä 2,5 miljoonan luku tuli meille täytenä yllätyksenä, koska mikään oppikirja tai ohje ei sano, että väestön neljäsosan rokottaminen antaisi vielä mitään tulosta epidemian hoitamisessa, sanoi budapestiläinen lääkäri Zoltan Komaromi AP:lle.

Unkarissa kaksijakoinen koronatilanne: Maa rokottaa EU:n huippuvauhtia, mutta johtaa myös koronakuolemien synkkiä tilastoja

Rokotteiden teho kyseenalainen

Viktor Orbanin hallitus on ajanut EU-kriittistä linjaa ja syyttänyt unionia myös koronaepidemian pahenemisesta. EU ei ole kyennyt toimittamaan rokotteita jäsenmaille toivottuun tahtiin.

Hallitus on vahvistanut suhteitaan Venäjään ja Kiinaan, ja tilannut näistä maista koronarokotteita, joita muualla EU:ssa ei ole vielä hyväksytty käyttöön.

Katalin Miklóssyn mukaan Unkarissa on noussut epäilys, että kiinalaisen Sinopharmin rokotteen teho ei ole toivotulla tasolla. Samaa rokotetta käytetään myös Serbiassa.

Nainen saa koronarokotteen Saint Margitin sairaalassa Budapestissa. Zoltan Balogh / EPA

Romanit näkevät jopa nälkää

Katalin Miklóssy on erittäin huolissaan Unkarin itäosassa elävien romanien tilanteesta. He ovat ankarasti syrjittyjä ja heidän asuinolosuhteensa ovat surkeat. On asuinalueita, joissa ei ole juoksevaa vettä, joten kunnollista hygieniaa ei kyetä pitämään yllä. Hallitus ei ole juuri pyrkinyt parantamaan heidän olosuhteitaan.

Koronaepidemia on vienyt monelta romanilta ne vähäisetkin mahdollisuudet työntekoon, minkä seurauksena monessa romaniperheessä nähdään nyt nälkää.

– Tämä on uusi ilmiö, mitä Unkarissa ollaan nyt todistamassa, että raskaana olevat naiset näkevät nälkää. Heidän synnyttämänsä lapset ovat jo valmiiksi nälkiintyneitä ja siksi jälkeenjääneitä, kertoo Miklóssy.

Tämä on Miklóssyn mukaan seurausta Unkarin hallinnossa ja valtaväestön piirissä rehottavasta rasismista. Unkarin väestöstä noin kymmenesosa eli miljoona ihmistä on romaneja. Heidät on jätetty myös koronaepidemiassa oman onnensa nojaan, Miklóssy sanoo.

Heidän kuolleisuutensa on valtaväestöön verrattuna paljon suurempaa, sillä heidän asuinalueillaan pääsy terveydenhuoltoon on vielä keskimääräistä vaikeampaa ja koronaviruksen saaneilla romaneilla terveydentila on jo ennestään ollut huono.

Naapurimaassa Slovakiassa hallinto on tehnyt erilaisia ratkaisuja. Siellä armeija on lähetty antamaan koronarokotuksia romaneille.

Itä-Euroopassa suuret kuolinluvut

Monet Itä-Euroopan EU-maat ovat olleet koronaepidemian väestömäärään suhteutettujen päivittäisten kuolinlukujen kärjessä. Esimerkiksi Tšekki johti tilastoa vielä maaliskuussa, mutta on sen jälkeen saanut tilanteen paranemaan.

Kun Unkarin koronakuolleisuus on ennätystasolla, 28 ihmistä keskimäärin päivässä miljoonaa asukasta kohti, Bulgariassa määrä on noin 20, Slovakiassa 16 ja Puolassa 15, kertoo Ourworldindata.org.

Maiden tilanteelle on vaikea keksiä yhtä selittävää syytä, sanoo Katalin Miklóssy. Maiden terveydenhuoltojärjestelmissä on selkeitä puutteita.

Miklóssy näkee myös, että Itä-Euroopan kaupungeissa ihmiset asuvat ahtaasti ja joutuvat käyttämään ahtaita joukkoliikennevälineitä, joissa tartunnat leviävät herkästi.

Itä-Euroopassa digitalisointi ja etätöiden tekeminen ei ole edennyt yhtä pitkälle kuin länsimaissa, vaan monet käyvät töissä perinteisissä tehtaissa, joissa etäisyyksien pitäminen ei onnistu.

Tartuntojen testaus ja seuranta eivät ole riittävällä tasolla. Lisäksi monet itäeurooppalaiset suhtautuvat epäileväisesti viranomaisten määräyksiin. Tämä korostuu etenkin silloin, kun tiedotusvälineet kertovat eliitin järjestäneen salaisia juhlia, matkustelleen huolettomasti tai muuten rikkoneen itse asettamiaan määräyksiä.

Myös kiinalaisrokotetta vieroksutaan.

Itä-Euroopan maat ovat useaan kertaan tiukentaneet rajoituksia ja taas höllänneet niitä. Tällä on saattanut olla haitallinen vaikutus siihen, miten rajoituksia noudatetaan, Katalin Miklóssy arvelee.

