Britanniassa kuningatar on monarkiaa suositumpi – Prinssi Philipin kuolema valmistelee saarivaltiota uuteen aikakauteen

Euroopan kuningashuoneiden valta on seremoniallista Espanjasta ja Alankomaista pohjoismaihin ja Britanniaan. Prinssi Philip Trooping of the Colour -seremoniassa kesäkuussa 2015.

Prinssi Philipin hautajaiset Windsorin linnassa keräävät tänään lauantaina television ääreen maailmanlaajuisen katsojakunnan.

Edinburghin herttuan viimeisellä matkalla ilmassa on perheen, omaisten ja yleisön surua ja haikeutta.

Saattoväki on suomalaisillekin sekä vierasta että tuttua.

– Olemme maailmansotien jälkeen olleet anglosaksisen, englanninkielisen kulttuurin valtavirrassa. Seuraamme tilaisuutta kuin kotikylän perhetapahtumaa, osaamme tulkita sitä, selvittää Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe.

Hautajaiset ovat prinssi Philipin toiveiden mukaisesti koruttomat. Tunnin ajan kumisevat kirkonkellot enteilevät myös tulevaa.

– Hautajaiset muistuttavat brittejä yhä vahvemmin siitä, että kuningatarkaan ei ole kuolematon, sanoo Britannian kuningashuonetta seuraava kirjailija ja kommentaattori Sarah Gristwood Ylelle puhelimitse.

Britannian kuningashuoneeseen perehtynyt kirjailija ja kommentaattori Sarah Gristwood on tutkinut muun muassa Tudorien aikakautta 1400–1500-luvuilla. Oliver Edwards

Säihke ja loisto kuuluvat monarkiaan

Kuningatar Elisabet II:n noususta valtaistuimelle tulee ensi vuoden helmikuussa 70 vuotta. 94-vuotiaan hallitsijan kausi on väistämättä loppuvaiheessa.

Sarah Gristwoodin mukaan tulevaisuudessa edessä voi olla nykyistä pienempi kuningashuone.

– Prinssi Charles on jo ilmoittanut, ettei esimerkiksi perimysjärjestyksen mukaisesta vallansiirrosta ole luvassa suurten joukkojen tapahtumaa. Tämä on kuitenkin herkkää tasapainoilua, Gristwood sanoo.

– Juuri näyttävät univormut, paraatit ja soittokunnat ovat vallan merkki. Britit pitävät mahtipontisuudesta ja näyttävyydestä osoituksena muille siitä, että Britannia on suuri myös kansainvälisesti.

Kirjailija Sarah Gristwood selvittää, että pohjoismaisten kuningashuoneiden pyrkimys riisutumpaan monarkian malliin ja tavalliseen elämään ei saa kovin laajaa vastakaikua varsinkaan varttuneemmalta brittiyleisöltä.

Luokkayhteiskunnan kasvatit hyväksyvät etuoikeutetun yläluokan olemassaolon, vaikka sitä rajusti samaan aikaan arvostelevatkin.

– Alankomaissa kuninkaallinen lapsi viedään pyörällä päiväkotiin muiden ikäistensä tapaan. Britanniassa tätä kehitystä ei ole vielä suuressa mitassa nähty, Gristwood sanoo.

Prinssit William ja Harry ovat tosin pyrkineet kasvattamaan lapsiaan poissa median polttolasin alta. Harry jopa irrottautui hovista ja luopui edustustehtävistä.

Siteiden katkomista vauhdittivat ilmeisesti Sussexin herttuatar Meghanin kokemukset, joihin moni ulkopuolisuuden kokemuksineen samaistuu.

Prinssi Harryn puoliso kertoi amerikkalaisen tähtijuontaja Oprah Winfreyn haastattelussa, että "palatsissa kannettiin huolta siitä, kuinka tummaihoisen lapsen hän synnyttää".

Toimittajalta: Britannian monarkiaa voi ihailla ja sille voi naureskella – mutta etuoikeutettujenkin ongelmat pitäisi ottaa vakavasti

.

Kuningashuone on samaan aikaan ehtymätön pilkan ja innoituksen lähde. Monarkia sai osansa myös punk-aallosta. Sex Pistolsin God save the queen - singlen kansi vuodelta 1977. David Crausby AOP

BBC ylireagoi Philipin kuolemaan

Hovi ruokkii julkisuutta ja elää siitä. Instituutiolta edellytetään samaan aikaan näkyvyyttä ja arkisuutta, joka tekee etäisistä kruunupäistä tutumpia.

Tämän sai havaita Britannian toinen kansallinen instituutio, yleisradioyhtiö BBC. Se muutti prinssi Philipin kuoleman jälkeen ohjelmistonsa käsittelemään Edinburghin herttuan elämänvaiheita.

Yhtiö sai päätöksestä historiansa suurimman kriittisen palauteryöpyn (siirryt toiseen palveluun).

Arvostelijoiden mielestä prinssi Philipin kuoleman käsittely oli liiallista, sillä suru-uutinen ei koskenut kuningatarta vaan hänen puolisoaan ja tukijaansa, joka oli jo korkean ikänsä vuoksi vetäytynyt julkisuudesta ja edustusvelvollisuuksista.

– Ihmiset tuntevat aidosti sympatiaa kuningatarta kohtaan, mutta he eivät kuitenkaan tunteneet aivan näin vahvasti. Toki oli niitäkin, jotka olivat sitä mieltä, että BBC antoi liikaa palstatilaa valitusten puimiseen, arvioi Sarah Gristwood.

Instituutio osoittanut kestävyytensä

Brittihovin suosiota on seurattu mielipidetiedusteluissa viitisenkymmentä vuotta. You Gov -mielipidemittauksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaksi kolmasosaa briteistä kannattaa monarkian jatkumista. Kuningatar ja prinssi Charlesin vanhempi poika prinssi William ovat vuodesta toiseen hovin suosituimpia jäseniä.

Hovia kritisoidaan ja kiitetään osin samoista syistä, joista keskeisin on talous (siirryt toiseen palveluun). Kuninkaallisten ylläpidosta koitui veronmaksajille esimerkiksi vuosina 2018–2019 67 miljoonan punnan eli noin 77 miljoonan euron kulut.

Prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin pojat, prinssit Harry ja William ovat kuningasperheen suosituimpia hahmoja. Egon Bomsch / AOP

Toisaalta monarkian arvioidaan tuovan Britanniaan arviolta 550 miljoonan punnan eli noin 632 miljoonan euron matkailutulot vuosittain.

– Kyse on jälleen tasapainottelusta ja kaupankäynnistä yleisen rahankäytön ja yleisen hyödyn välillä, sanoo Sarah Gristwood.

Britannian monarkian merkitys on vähentynyt, mutta toisaalta se on osoittanut kestävyytensä. Laura Kolbe selvittää, että perimmältään kyse on valtion historiallisesta olemuksesta.

– Kuningashuone on se instituutio, joka selkeimmin ja vakaimmin edustaa poliittista ja valtiollista jatkuvuutta, Kolbe sanoo.

– Siihen kietoutuu monenlaista sukuhistoriaa, tarinaa, symbolista merkitystä ja tietynlaista globaalia neutraliteettia, joka liittyy tietysti Iso-Britannian erityisasemaan Kansainyhteisön johdossa, professori jatkaa.

Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe kertoo, että kuningashuoneen rooli näkyy Britanniassa myös julkisissa tiloissa, ne symboloivat valtaa ja jatkuvuutta. Kuva Keskustapuolueen striimausstudiosta. Petteri Bülow / Yle

Kolbe ei näe kuningashuoneen tulevaisuudessa kovin suuria muutoksia.

– Kyllä monarkia lepää aika vakaasti tuhatvuotisen perinteen voimalla.

Tästä ovat esimerkkejä pelkästään kuningattaren ja hänen puolisonsa pitkät elämänkaaret, jotka kattavat Britannian vaiheet maailmansodista brexitiin. Yhdysvaltain presidentin vaihtuvat, mutta kuningatar pysyy.

Sarah Gristwoodin mukaan kuningatar näkee itsensä mieluusti kokoavana voimana Pohjois-Irlannin ja Skotlannin itsenäistymisaikeiden voimistuessa.

– Kuningatar pysyisi valtaistuimellaan, vaikka Skotlanti itsenäistyisi. Monarkki ei kuitenkaan voi tehdä paljoakaan, jos poliittinen kehitys vie kohti sisäistä hajoamista, Gristwood arvioi.

Kuningattaren velvollisuudentunto viehättää

Britannian hovi henkilöityy vahvimmin juuri kuningatar Elisabetiin. Sureva leski palasi jo viikolla tehtäviinsä.

Hän osallistui palatsin henkilökunnan vanhimman jäsenen, lordi Chamberlain Earl Peelin lähtiäisilaisuuteen.

Kuningatar on maailman tunnetuin ihminen, mutta samalla edustamansa instituution nuhteeton palvelija. Sekä Elisabetin että prinssi Philipin velvollisuudentunto saa kansalaisilta vastakaikua.

– Heidät kasvatetaan kapalovuosista alkaen valtion palvelukseen ja toimimaan lojaalisti sellaisen abstraktin asian kuin isänmaan hyväksi. Kyllä tällainen kuningattaren edustama pyyteettömyys resonoi. Oma elämä laitetaan syrjään ja työskennellään jonkin suuremman hyväksi, selvittää professori Laura Kolbe.

Monarkiasta luopumista kannattava tasavaltalainen liike on pysynyt melko pienenä tekijänä Britannian politiikassa. Mielenosoitus Lontoossa heinäkuussa 2012. Matthew Chattle / AOP

Kuningatarta Oscar-palkitussa elokuvassa esittänyt näyttelijä Helen Mirren sanoo olevansa “queenisti”.

– The Queen-elokuvan tähden kaltaisia ihmisiä on paljon. Tämä on tulevaisuudessa monarkialle suuri haaste, selvittää Sarah Gristwood miettiessään Elisabetin jälkeistä aikaa.

Professori Laura Kolbe on asiantuntijana myös prinssi Philipin hautajaisia seuraavassa lähetyksessä tänään lauantaina TV1:ssä ja Areenassa klo 16.25 alkaen.

